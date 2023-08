Premier League 2023-2024: risultati, marcatori e classifica 1° giornata 11-12-13-14/8/2023

Premier League, risultati, marcatori e classifica della prima giornata di campionato.

Ricomincia anche la Premier League. E la prima giornata non poteva che iniziare subito con i campioni del Manchester City ospiti del Burnley. Chi poteva benedire la stazione se non Haaland? Doppietta per lui prima della rete di Rodri. L’Arsenal c’è e vince per 2-1 contro il Nottingham, sperando di poter dire la sua anche in questo campionato dopo il suicidio dello scorso anno.

Sul piato subito un big match: quello tra Chelsea e Liverpool. Finisce 1-1 con la rete iniziale di Diaz che illude i Reds a cui risponde Disasi per i Blues. Succede tutto nel primo tempo mentre nel secondo cala l’intensità. Il Chelsea dovrà sicuramente fare meglio rispetto allo scorso anno.

Pari anche per il Tottenham contro il Brentford. La mancanza di Kane c’è e si vede anche se gli Spurs l’avevano aperta con Romero ma il Brentford è riuscito a rimontare per 2-1. Poco prima dello scadere del primo tempo Emerson Royal trova la rete del pareggio. Anche qui, però, succede tutto nella prima frazione di gioco.

Esordio davvero straripante per il Newcastle che strapazza per 5-1 l’Aston Villa. A segnare la prima rete è proprio l’ex Milan Tonali. Momento da sogno per i Magpies che vogliono già sognare in grande. Lo stesso vale anche per il Brighton di Roberto De Zerbi che ne rifila 4 al Luton. Inizio shock per la squadra neopromossa che nulla ha potuto contro lo strapotere degli ospiti.

A chiudere è la sfida tra Manchester United e Wolverhampton. I Red Devils vincono per 1-0 grazie alla rete di Varane.

Premier League, risultati della prima giornata

Venerdì 11 agosto

Burnley-Manchester City 0-3 4′, 36′ Haaland, 75′ Rodri

Domenica 12 agosto

Newcastle-Aston Villa 5-1 6′ Tonali (N), 11′ Diaby (A), 16′ e 58′ Isak (N), 77′ Wilson (N), 91′ Barnes (N)

Arsena-Nottingham Forest 2-1 26′ Nketiah (A), 32′ Saka (A), 82′ Awoniyi (N)

Sheffield-Crystal Palace 0-1 49′ Edouard

Bournemouth-West Ham 1-1 51′ Bowen (W), 82′ Solanke (B)

Brighton-Luton 4-1 36′ March (B), 71′ rig. Joao Pedro (B), 81′ rig. Morris (L), 85′ Adingra (B), 95′ Ferguson (B)

Everton-Fulham 0-1 73′ Reid

Domenica 13 agosto

Chelsea-Liverpool 1-1 18′ Diaz (L), 37′ Disasi (C)

Brentford-Tottenham 2-2 11′ Romero (T), 26′ rig. Mbeumo (B), 36′ Wissa (B), 45’+4′ Emerson (T)

Lunedì 14 agosto

Manchester United-Wolverhampton 1-0 76′ Varane

Premier League, classifica finale

Newcastle 3

Brighton 3

Manchester City 3

Arsenal 3

Fulham 3

Manchester United 3

Crystal Palace 3

Tottenham 1

West Ham 1

Bournemouth 1

Brentford 1

Liverpool 1

Wolves 1

Chelsea 1

Nottingham 0

Everton 0

Sheffield 0

Luton 0

Burnley 0

Aston Villa 0