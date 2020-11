Premier League 2020-2021, risultati 8° giornata: Manchester City-Liverpool 1-1, vincono United e Chelsea, ko Arsenal

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 8° giornata di Premier League: la classifica e i marcatori aggiornate

La super sfida tra Manchester City e Liverpool finisce in perfetta parità, 1 a 1 al triplice fischio, subito in vantaggio i Reds con Salah al 13esimo, poi Jesus pareggia alla mezzora, in finale di tempo De Bruyne fallisce il 2 a 1 dal dischetto. Il Leicester City supera di misura il Wolverhampton, 1 a 0 alla fine dei 90 minuti, e si porta in testa al campionato.

Il Tottenham di Mourinho vince 1 a 0 in casa del West Bromwich Albion con una rete di Kane a due minuti dal termine; vittoria esterna anche per il Manchester United che travolge 3 a 1 l’Everton di Carlo Ancelotti, Pogba e compagni forse spengono i sogni della seconda squadra di Liverpool che ora scivola in settima posizione in classifica.

Netta vittoria del Southampton, 2 a 0 contro il Newcastle, che rimane in zona Champions League con 16 punti; il Crystal Palace travolge 4 a 1 il Leeds United, 2 goal per tempo e ospiti sconfitti con facilità. Stesso risultato, 4 a 1 per i padroni di casa, anche nella sfida tra Chelsea e Sheffield United, i Blues vanno sotto dopo appena 9 minuti ma poi prendono il controllo del match e vanno in rete quattro volte.

Il West Ham United si impone 1 a 0 contro il Fulham con una rete di Soucek al 91esimo sul capovolgimento di fronte dopo l’errore dal dischetto di Lookman; nel posticipo tra Arsenal e Aston Villa la vittoria va agli ospiti con un clamoroso 3 a 0, in vantaggio nel primo tempo con Saka gli uomini di Smith chiudono la gara con un terribile uno due di Watkins nella ripresa che va a segno al 72esimo e al 75esimo.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Brighton – Burnley 0 – 0

Southampton – Newcastle United 2 – 0

Everton – Manchester United 1 – 3

Crystal Palace – Leeds United 4 – 1

Chelsea – Sheffield United 4 – 1

West Ham United – Fulham 1 – 0

West Bromwich Albion – Tottenham 0 – 1

Leicester City – Wolverhampton 1 – 0

Manchester City – Liverpool 1 – 1

Arsenal – Aston Villa 0 – 3

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Leicester City 18

Tottenham 17

Liverpool 17

Southampton 16

Chelsea 15

Aston Villa 15

Everton 13

Arsenal 13

Crystal Palace 13

Wolverhampton 13

Manchester City 12

West Ham United 11

Newcastle United 11

Manchester United 10

Leeds United 10

Brighton 6

Fulham 4

West Bromwich Albion 3

Burnley 2

Sheffield United 1

