Premier League 2020-2021, risultati 5° giornata: Everton-Liverpool 2-2, Manchester City-Arsenal 1-0, harakiri Chelsea e Tottenham, ok United

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 5° giornata di Premier League: la classifica e i marcatori aggiornate

La quinta giornata di Premier League si apre con il derby Liverpool; la squadra di Carlo Ancelotti costretta ad inseguire già dopo tre minuti, i Reds passano in vantaggio infatti con Manè, l’Everton pareggia con Keane al 20esimo. Al 72esimo Salah riporta in vantaggio la squadra di Klopp ma i padroni di casa acciuffano ancora il pari a dieci minuti dal termine con Calvert-Lewin, rimanendo così in testa alla classifica.

Vittoria casalinga per il Manchester City che si impone 1 a 0 sull’Arsenal con una rete del solito Sterling; vincono anche i cugini dello United però in trasferta e con un sonoro 4 a 1, Pogba e compagni travolgono il Newcastle che era andato in vantaggio al secondo minuto grazie ad un autogol di Shaw. Pareggio spettacolare tra Tottenham e West Ham United, finisce 3 a 3; i padroni di casa dopo 16 minuti sono già avanti 3 a 0 ma poi negli ultimi 10 crollano e gli ospiti arrivano al pareggio al 94esimo grazie a Lenzini.

Stesso risultato, 3 a 3, anche nella sfida tra Chelsea e Southampton; il pareggio arriva anche in questo caso nei minuti di recupero, è infatti Vestergaard al 92esimo a siglare il definitivo 3 a 3. Pesante sconfitta casalinga per il Leicester che viene battuto 1 a 0 dall’Aston Villa; pareggio 1 a 1 tra Sheffield United e Fulham, finisce 1 a 1 anche il match tra Crystal Palace e Brighton Hove Albion.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Everton – Liverpool 2 – 2

Chelsea – Southampton 3 – 3

Manchester City – Arsenal 1 – 0

Newcastle United – Manchester United 1 – 4

Sheffield United – Fulham 1 – 1

Crystal Palace – Brighton Hove Albion 1 – 1

Tottenham – West Ham United 3 – 3

Leicester City – Aston Villa 0 – 1

West Bromwich Albion – Burnley 0 – 0

Leeds United – Wolverhampton 0 -1

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Everton 13

Aston Villa 12

Liverpool 10

Leicester City 9

Arsenal 9

Wolverhampton 9

Tottenham 8

Chelsea 8

West Ham United 7

Leeds United 7

Manchester City 7

Southampton 7

Newcastle United 7

Crystal Palace 7

Manchester United 6

Brighton Hove Albion 4

West Bromwich Albion 2

Burnley 1

Sheffield United 1

Fulham 1

