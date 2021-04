Premier League 2020-2021, risultati 31° giornata: Tottenham-Manchester United 1-3, vincono Arsenal, Chelsea e Liverpool, ko City

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 31° giornata di Premier League: la classifica e i marcatori aggiornate

Clamorosa sconfitta del Manchester City in casa contro il Leeds United, 2 a 1 per gli ospiti, il goal partita viene messo a segno da Dallas, che aveva già portato in vantaggio i suoi a fine primo tempo, nei minuti di recupero dopo un lungo assedio dei Citizen; il Manchester United espunga invece il campo del Tottenham, 3 a 1 per i Red Devils, in vantaggio gli Spurs con Son, nella ripresa il Manchester si scatena e va in rete tre volte, Fred, Cavani e Greenwood.

Il West Ham United supera 3 a 2 il Leicester City e si avvicina al terzo posto occupato proprio dal Leicester; larga vittoria per il Chelsea, 4 a 1 in casa del Crystal Palace, e rimane attaccato al treno Champions League. Il Liverpool si impone 2 a 1 in casa sull’Aston Villa, la rete della vittoria è messa a segno da Alexander-Arnold al 91esimo; l’Arsenal vince 3 a 0 in casa dello Sheffield United e lo condanna alla retrocessione, ormai matematicamente.

Vittoria lontano da casa per il Wolverhampton contro il Fulham, 1 a 0 grazie alla rete di Traoré al 92esimo; vince in trasferta anche il Newcastle, 2 a 1, mentre il WBA distrugge il Southampton e solo un pareggio tra Brighton and Hove Albion e Everton.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Fulham – Wolverhampton 0 – 1

Manchester City – Leeds United 1 – 2

Liverpool – Aston Villa 2 – 1

Crystal Palace – Chelsea 1 – 4

Burnley – Newcastle United 1 – 2

West Ham United – Leicester City 3 – 2

Tottenham – Manchester United 1 – 3

Sheffield United – Arsenal 0 – 3

West Bromwich Albion – Southampton 3 – 0

Brighton – Everton 0 – 0

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Manchester City 74

Manchester United 63

Leicester City 56

West Ham United 55

Chelsea 54

Liverpool 52

Tottenham 49

Everton 48

Arsenal 45

Leeds United 45

Aston Villa 44

Wolverhampton 38

Crystal Palace 38

Southampton 36

Burnley 33

Brighton 33

Newcastle United 32

Fulham 26

West Bromwich Albion 24

Sheffield United 14

