Premier League 2020-2021, risultati 28° giornata: Arsenal-Tottenham 2-1, vincono Manchester City, United e Liverpool, pareggio Chelsea

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 28° giornata di Premier League: la classifica e i marcatori aggiornate

Giornata di Premier League che vede vincenti le prime della classe, il Manchester City si impone 3 a 0 in casa del Fulham, Stones, Jesus e Aguero stendono i padroni di casa e portano gli uomini di Guardiola a quota 71 punti ben 14 in più dei cugini dello United vincenti in casa contro il West Ham United per 1 a 0.

Goleada del Leicester City sullo Sheffield United, 5 a 0 al fischio finale, tripletta per Iheanacho e reti di Perez e Ampadu dal dischetto; pareggio a reti bianche, 0 a 0, tra Leeds United e Chelsea. Vittoria esterna per il Burnley, 2 a 1 in casa dell’Everton di Ancelotti; stresso risultato, 2 a 1 per gli ospiti, anche nella sfida tra Southampton e Brighton.

Pareggio 1 a 1 tra Newcastle e Aston Villa, le reti arrivano entrambe in zona Cesarini, prima gli ospiti vanno in vantaggio grazie ad un autogol al 86esimo e poi i padroni di casa pareggiano a pochi secondi dal fischio finale; vittoria per il Crystal Palace, 1 a 0 in casa contro il West Bromwich Albion. L’Arsenal si aggiudica il derby con il Tottenham, 2 a 1 per i Gunners, Odegaard e Lacazette ribaltano il vantaggio iniziale degli Spurs messo a segno da Lamela; il Liverpool torna alla vittoria battendo il Wolverhampton.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Newcastle United – Aston Villa 1 – 1

Leeds United – Chelsea 0 – 0

Crystal Palace – West Bromwich Albion 1 – 0

Everton – Burnley 1 – 2

Fulham – Manchester City 0 – 3

Southampton – Brighton 1 – 2

Leicester City – Sheffield United 5 – 0

Arsenal – Tottenham 2 – 1

Manchester United – West Ham United 1 – 0

Wolverhampton – Liverpool 0 – 1

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Manchester City 71

Manchester United 57

Leicester City 56

Chelsea 51

West Ham United 48

Everton 46

Liverpool 46

Tottenham 45

Aston Villa 41

Arsenal 41

Crystal Palace 37

Leeds United 36

Wolverhampton 35

Southampton 33

Burnley 33

Brighton 29

Newcastle United 28

Fulham 26

West Bromwich Albion 18

Sheffield United 14

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS