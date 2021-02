Premier League 2020-2021, risultati 24° giornata: Manchester City-Tottenham 3-0, crollo Liverpool, pareggio United, vincono Arsenal e Chelsea

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 24° giornata di Premier League: la classifica e i marcatori aggiornate

Ancora una brutta sconfitta per i campioni d’Inghilterra del Liverpool, gli uomini di Klopp infatti vengono battuti 3 a 1 dal Leicester, in vantaggio con Salah a meta della ripresa vengono infilati però tre volte negli ultimi dieci minuti di partita, ora la vetta è lontana ben 13 punti ed anche il quarto posto è a rischio; vittoria netta del Manchester City sul Tottenham, 3 a 0 con doppietta di Gundogan e rete dal dischetto di Rodrigo.

Pareggio 1 a 1 per il Manchester United in casa del West Bromwich Albion, ora sono sette i punti di distacco dai cugini che hanno anche una partita da recuperare; sconfitta casalinga per l’Everton che viene superato dal Fulham per 2 a 0. Perde in casa anche il Crystal Palace, travolto 3 a 0 dal Burnley; vittoria esterna anche per il Wolverhampton che si impone di misura 2 a 1 in casa del Southampton.

Vittoria interna per l’Arsenal che grazie ad una tripletta di Aubameyang trova i tre punti contro il Leeds United, 4 a 2 al triplice fischio; pareggio senza reti tra Brighton e Aston Villa.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Leicester City – Liverpool 3 – 1

Crystal Palace – Burnley 0 – 3

Manchester City – Tottenham 3 – 0

Brighton – Aston Villa 0 – 0

Southampton – Wolverhampton 1 – 2

West Bromwich Albion – Manchester United 1 – 1

Arsenal – Leeds United 4 – 2

Everton – Fulham 0 – 2

West Ham United – Sheffield United 3 – 0

Chelsea – Newcastle United 2 – 0

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Manchester City 53

Manchester United 46

Leicester City 46

West Ham 42

Chelsea 42

Liverpool 40

Everton 37

Aston Villa 36

Tottenham 36

Arsenal 34

Leeds United 32

Wolverhampton 30

Southampton 29

Crystal Palace 29

Brighton 26

Burnley 26

Newcastle United 25

Fulham 18

West Bromwich Albion 13

Sheffield United 11

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS