Premier League 2020-2021, risultati 23° giornata: Liverpool-Manchester City 1-4, pareggio United, ok Chelsea

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 23° giornata di Premier League: la classifica e i marcatori aggiornate

Il Manchester City vince la super sfida con il Liverpool ed aumenta il vantaggio sul Manchester United; ad Anfield finisce 4 a 1 con Allison protagonista in negativo, infatti il portiere dei Reds regala il secondo e il terzo goal ai Citizen con due errori clamorosi. Pareggio 3 a 3 invece per lo United contro l’Everton, il pareggio per gli ospiti arriva al 95esimo a pochi secondi dal fischio finale.

L’Aston Villa batte 1 a 0 l’Arsenal, a questo punto i Gunners sono nuovamente in una zona di classifica che fa preoccupare i tifosi; vittoria casalinga anche per il Newcastle United che si impone 3 a 2 sul Southampton. Il Tottenham vince con facilità contro il West Bromwich Albion, 2 a 0 con reti di Kane e Son; vittoria esterna per il Chelsea, 2 a 1 in casa dello Sheffield United.

Pareggio 1 a 1 nella sfida salvezza tra Burnley e Brighton, in vantaggio gli ospiti con Dunk nel primo tempo, poi Gudmundsson pareggia al 56esimo per i padroni di casa; pareggio senza reti tra Fulham e West Ham United. Finisce 0 a 0 anche la partita tra Wolverhampton e Leicester City; nel posticipo del Lunedì il Leeds United batte il Crystal Palace.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Aston Villa – Arsenal 1 – 0

Burnley – Brighton 1 – 1

Newcastle United – Southampton 3 – 2

Fulham – West Ham United 0 – 0

Manchester United – Everton 3 – 3

Tottenham – West Bromwich Albion 2 – 0

Wolverhampton – Leicester City 0 – 0

Liverpool – Manchester City 1 – 4

Sheffield United – Chelsea 1 – 2

Leeds United – Crystal Palace 2 – 0

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Manchester City 50

Manchester United 45

Leicester City 43

Liverpool 40

Chelsea 39

West Ham United 39

Everton 37

Tottenham 36

Aston Villa 35

Leeds United 32

Arsenal 31

Southampton 29

Crystal Palace 29

Wolverhampton 27

Brighton 25

Newcastle United 25

Burnley 23

Fulham 15

West Bromwich Albion 12

Sheffield United 11

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS