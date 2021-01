Premier League 2020-2021, risultati 21° giornata: Arsenal-Manchester United 0-0, vincono Chelsea, City e Liverpool, ko Tottenham

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 21° giornata di Premier League: la classifica e i marcatori aggiornate

Il Manchester City sconfigge 1 a 0 lo Sheffield United e si porta in testa alla classifica con tre punti di vantaggio e una partita da recuperare; fermati sullo 0 a 0 dall’Arsenal invece i cugini del Manchester United, partita noiosa e con poche occasioni.

Bella vittoria del Liverpool, 3 a 1 in casa del West Ham United, doppio Salah e Wijnaldum per i Reds e goal della bandiera nei minuti finali di Dawson; sconfitta casalinga per l’Everton che perde 2 a 0 contro il Newcastle. Prima vittoria per Tuchel, il Chelsea infatti supera agevolmente il Burnley 2 a 0; vince di misura il Crystal Palace, 1 a 0, in casa contro il Wolverhampton.

Pareggio 2 a 2 tra West Bromwich Albion e Fulham; brutta sconfitta interna per il Southampton che viene superato 1 a 0 dall’Aston Villa, rete della vittoria messa a segno da Barkley al 41esimo del primo tempo. Il Leeds United sconfigge 3 a 1 il Leicester City che scende in quarta posizione superato dal Liverpool; brutta sconfitta per il Tottenham che perde 1 a 0 in casa del Brighton ed ora rischia di rimanere escluso anche dalla qualificazione alla prossima Europa League.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Everton – Newcastle United 0 – 2

Crystal Palace – Wolverhampton 1 – 0

Manchester City – Sheffield United 1 – 0

West Bromwich Albion – Fulham 2 – 2

Arsenal – Manchester United 0 – 0

Southampton – Aston Villa 0 – 1

Chelsea – Burnley 2 – 0

Leicester City – Leeds United 1 – 3

West Ham United – Liverpool 1 – 3

Brighton – Tottenham 1 – 0

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Manchester City 44

Manchester United 41

Liverpool 40

Leicester City 39

West Ham United 35

Tottenham 33

Chelsea 33

Everton 33

Aston Villa 32

Arsenal 31

Southampton 29

Leeds United 29

Crystal Palace 26

Wolverhampton 23

Newcastle United 22

Burnley 22

Brighton 21

Fulham 14

West Bromwich Albion 12

Sheffield United 8

