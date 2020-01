Premier League 2019-2020, risultati 21° giornata: Arsenal-Manchester United 2-1, vincono Liverpool e City, pareggio Chelsea

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 21° giornata di Premier League: la classifica e i marcatori aggiornate

Ultima giornata di Boxing Day senza troppe sorprese, il Liverpool si impone facilmente sullo Sheffield United e rimane ovviamente imbattuto, 2 a 0 alla fine dei 90 minuti. Apre subito le marcature Salah al 4 minuto e poi ci pensa Manè a mezz’ora dalla fine a chiedere il match.

Il Leicester City rimane sempre secondo con 13 punti di distacco, vince con facilità contro il Newcastle, un netto 3 a 0 che non permette repliche, i padroni di casa non riescono mai ad incidere e gli uomini di Rodgers hanno sempre il controllo della sfida mettendo a segno due reti nel primo tempo ed una allo scadere del secondo. Vince anche il Manchester City interrompendo la mini serie positiva di Ancelotti, ma nessuno si aspettava una vittoria contro i campioni in carica, a dire il vero l’Everton ci prova a reagire nel finale di partita ma la differenza tecnica è troppo alta per produrre risultati concreti.

L’Arsenal riesce finalmente a conquistare i tre punti e ci riesce nella partita più difficile, contro il Manchester United, un 2 a 0 che nasce nella prima frazione con la rete in avvio di Pepe e il raddoppio di Papastathopoulos in chiusura, nel secondo tempo questa volta il fortino dei Gunners resiste ed arriva la vittoria. Brutta sconfitta invece per il Tottenham, 1 a 0 in casa del Southampton, un goal di Ings al 17esimo è sufficiente ai padroni di casa per vincere la partita.

Il Watford vince 2 a 1 sul Wolverhampton e continua la sua scalata, rimane penultimo ma a soli 3 punti dalla salvezza; anche l’Aston Villa vince, 2 a 1 in casa del Burnley, e raggiunge il quartultimo posto che oggi vorrebbe dire rimanere in Premier League. Il West Ham United cala il poker contro il Bournemouth, doppietta di Noble e goal di Haller e Anderson per il 4 a 0 finale.

Pareggio 1 a 1 tra Norwich City e Crystal Palace, rete dei padroni di casa in apertura con Cantwell e pareggio a 5 minuti dal termine di Wickham per gli ospiti. Stesso risultato, 1 a 1, anche tra Brighton Hove Albion e Chelsea, Lampard rimane quarto in classifica con 5 punti di vantaggio sullo United quinto.

Queste tre giornate ravvicinate hanno sancito la netta superiorità del Liverpool che raccoglie 9 punti mentre le dirette avversarie solo 6, e quelle ancora più indietro anche men, Chelsea e Tottenham 4. In classifica marcatori rimane in testa Vardy (Leicester) con 17 reti, seguono Ings (Southampton) e Aubameyang (Arsenal) a quota 13, a 12 marcature Rashford (Manchester United) e Abraham (Chelsea).

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Brighton Hove Albion – Chelsea 1 – 1

Burnley – Aston Villa 1 – 2

Newcastle United – Leicester City 0 – 3

Southampton – Tottenham 1 – 0

Watford – Wolverhampton 2 – 1

Manchester City – Everton 2 – 1

Norwich City – Crystal Palace 1 – 1

West Ham United – Bournemouth 4 – 0

Arsenal – Manchester United 2 – 1

Liverpool – Sheffield United 0 – 0

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Liverpool 55

Leicester City 45

Manchester City 44

Chelsea 36

Manchester United 31

Tottenham 30

Wolverhampton 30

Sheffield United 29

Crystal Palace 28

Arsenal 27

Everton 25

Southampton 25

Newcastle United 25

Brighton Hove Albion 24

Burnley 24

West Ham United 22

Aston Villa 21

Bournemouth 20

Watford 19

Norwich City 14

©RIPRODUZIONE RISERVATA