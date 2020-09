Premi UEFA 2019-2020: tutti i calciatori e gli allenatori candidati

Quest’anno è particolare, perché grazie alla pandemia di Covid 19 non vedremo l’assegnazione del Pallone d’Oro. La UEFA, però, non è rimasta con le mani in mano ma ha pensato lo stesso ad una serie di premi per evidenziare la stagione di alcuni calciatori, sugli scudi rispetto ad altri.

Niente più sfida tra Cristiano Ronaldo e Messi, che come ogni fine anno vengono ospitati sul palco per ricevere il più ambito premio per ogni giocatore del mondo. In quest’ultima stagione ci sono stati altri calciatori che, rispetto a loro, si sono messi in luce ed hanno meritato maggior gloria.

I premi verranno consegnati durante il sorteggio della fase a gironi della UEFA Champions League 2020-21 che si terrà giovedì 1 ottobre.

Calciatore dell’anno UEFA Per il premio riguardante i calciatori maschili è stata stilata una rosa ristretta a soli tre elementi. La giuria che li ha espressi era composta da 80 allenatori dei club che hanno partecipato alla passata edizione della Champions e dell’Europa League. Non solo, oltre a questi, si è aggiunta un folto gruppo di ben 55 giornalisti. Gli allenatori e i giornalisti hanno dovuto scegliere da una rosa di tre giocatori, assegnando i rispettivi punteggi, in ordine decrescente: 5,3,1. I mister non potevano votare per un calciatore della propria squadra. Alla fine la classifica è stata così delineata: Kevin DE BRUYNE, Robert LEWANDOWSKI, Manuel NEUER.

Calciatrice dell’anno UEFA

Per quanto riguarda la sezione femminile la rosa delle tre calciatrici è stata scelta da una giuria composta dagli otto allenatori delle rispettive squadre che hanno partecipato alla fase finale della Champions League 2019-20. Inoltre c’è stato il supporto dei mister delle 12 nazionali meglio posizionate nel ranking UEFA.

Con lo stesso procedimento per i colleghi maschi sono uscite, in ordine di punteggio, le seguenti calciatrici: Lucy BRONZE, Pernille HARDER, Wendie RENARD.

Allenatore dell’anno maschile e femminile

Per la sezione allenatori, oltre ai tecnici delle squadre che hanno partecipato alla massima competizione si sono uniti quelli dei team di Europa League. Alla fine sono sempre 80, uniti a giornalisti di ciascuna squadra del continente.

Con la stessa procedura adottata per i giocatori, sono emersi i seguenti risultati:

Nei maschi dominio tedesco con Hans-Dieter FLICK , Jürgen KLOPP e Julian NAGELSMANN.

Nelle femmine un po’ differente, con un tecnico per ogni nazione (Spagna, Germania e Francia): Lluís CORTÉS, Stephan LERCH e Jean-Luc VASSEUR

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS