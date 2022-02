Porto-Lazio dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni 17-2-2022

Dove vedere Porto-Lazio, match valido per l’andata degli ottavi di Europa League. La partita si giocherà giovedì 12 febbraio alle 21:00 Estádio do Dragão. Porto – Lazio sarà visibile in diretta Streaming su DAZN ed in diretta TV su Sky. Inoltre, per visionare il match, sarà possibile il collegamento alla Smart tv di un dispositivo come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Ritorna anche l’Europa League con tre italiane impegnate agli ottavi. Tra queste c’è la Lazio di Maurizio Sarri che dovrà affrontare il Porto di Sérgio Conceição. I biancocelesti sono passati da secondi nel proprio girone, dietro il Galatasaray, e per questo motivo che dovranno affrontare un turno in più per poter sognare l’accesso ai quarti di finale.

Il Porto, invece, è tra le squadre che è retrocessa dalla Champions League. Terzo in un girone di ferro con Liverpool, Atlético Madrid e Milan, i Draghi sperano nel passaggio dopo l’uscita dalla competizione. I precedenti contro le italiane fanno sorridere al Porto. Oltre ad aver battuto il Milan, i portoghesi hanno anche fatto fuori la Juventus in Champions League agli ottavi.

In gol contro i bianconeri Sergio Oliveira che adesso è passato nell’altra squadra della capitale, la Roma. La Lazio dovrà cercar e di imporsi con una squadra molto fisica che ha tantissima esperienza in ambito europeo.

Dove vedere Porto-Lazio in diretta TV e streaming

Porto-Lazio, match d’andata degli ottavi di Europa League, sarà trasmesso in diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile visionare il match dal sito o scaricando l’app disponibile per PC, smartphone e tablet. Inoltre, sarà possibile vedere il match anche su DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre).

Porto – Lazio sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Porto – Lazio in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app .

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

In co-esclusiva anche Sky trasmetterà la partita sui canali Sky Sport Calcio . Sarà possibile visionare il match anche sull’app Sky Go, scaricabile per PC smartphone e tablet.

Inoltre, per visionare il match, sarà possibile il collegamento alla smart tv di un dispositivo come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Porto-Lazio, le ultimissime

Il Porto si presenterà con un 4-4-2. Marchesin tra i pali e davanti a lui la difesa che prevede i centrali Mbemba e Pepe mentre sulle fasce Joao Mario e Zaidu. Per il centrocampo, Conceição si affida a Otavio, Vitinha, Uribe e Vieira. In attacco Evanilson affiancherà Taremi.

La Lazio risponde con un 4-3-3. Reina a porta e difesa con Hysaj, Luiz Felipe assieme a Patric e Marusic. Per la mediana Luis Alberto con Cataldi e Milinkovic. Sarri in attacco punta tutto su Pedro, Immobile e Zaccagni, reduce da una super doppietta contro il Bologna.

Porto-Lazio, le probabili formazioni

Porto (4-4-2): Marchesin; Joao Mario, Mbemba, Pepe, Zaidu; Otavio, Vitinha, Uribe, Vieira; Evanilson, Taremi.

Lazio (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Luis Alberto, Cataldi, Milinkovic; Pedro, Immobile, Zaccagni.

