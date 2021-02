Porto-Juventus Diretta TV-Streaming e probabili formazioni 17-02-2021

Porto-Juventus, partita valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252 del satellite) ed in streaming su Sky Go e NowTv. Dubbio Otavio per Conçeiçao, Pirlo senza Cuadrado.

Domani alle ore 21:00 la Juventus sarà ospite del Porto all’Estadio do Dragao nella partita valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Il Porto nel proprio campionato non sta passando un momento positivo, con tre pareggi consecutivi che hanno allontanato di molto la vetta della classifica con lo Sporting Club ora a +10. I Dragoes hanno pareggiato l’ultimo turno in rimonta per 2-2 contro il Boavista ed aspettano la Champions per ritrovare morale.

La Juventus, invece, dopo sette risultati utili consecutivi è capitolata 1-0 contro il Napoli e nonostante tutto la classifica dice che sono solo 8 i punti di distacco dalla vetta. I bianconeri sanno quanto è importante la Champions League e vorranno riscattarsi dopo il brutto primo tempo giocato al Maradona.

Le ultime sulle formazioni di Porto e Juventus

Conçeiçao ha un solo dubbio che riguarda il centrocampo, con Otavio che dovrebbe comunque essere titolare. Sarà 4-4-2 per i Dragoes con Marchesin tra i pali, Mbemba e Pepe saranno i centrali di difesa con Manafà e Zaidu sulle corsie laterali, a centrocampo Oliveira ed Uribe si muoveranno nel mezzo con Corona ed appunto Otavio sugli esterni. In attacco spazio al tandem Marega-Taremi, con l’iraniano in un gran periodo di forma.

Pirlo oltre ad Arthur, dovrà fare a meno anche di Cuadrado, infortunatosi a Napoli, mentre Ramsey e Dybala dovrebbero essere convocati. La Juventus scenderà in campo con il 4-4-2 con Szczesny in porta, Bonucci e De Ligt al centro della difesa con l’olandese in vantaggio su Chiellini, mentre Danilo ed Alex Sandro si muoveranno sulle fasce. A centrocampo scelte obbligate con Rabiot e Bentancur al centro e Chiesa e McKennie sugli esterni. In attacco ci sarà ancora la coppia formata da Morata e Cristiano Ronaldo

Probabili formazioni Porto-Juventus

PORTO (4-4-2): Marchesin; Manafà, Mbemba, Pepe, Zaidu; Corona, Oliveira, Uribe, Otavio; Marega, Taremi. All. Sergio Conçeiçao

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Rabiot, Bentancur, McKennie; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Andrea Pirlo

Dove vedere Porto-Juventus in Diretta TV e in Streaming Live

Porto-Juventus, partita valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, sarà visibile sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky Sport Uno HD (canale 201) e su Sky Sport (canale 252 del satellite) per gli abbonati a Sky Calcio e Sky Sport.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Porto-Juventus in diretta streaming live.

Infine, sarà possibile guardare la partita Porto-Juventus utilizzando il servizio streaming on demand NowTv acquistando la singola partita a €9.99 o acquistando l’intero Ticket Sport al costo mensile di €29.99.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Porto-Juventus

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Porto-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Porto-Juventus

Nei cinque precedenti tra Porto e Juventus, i Dragoes non sono riusciti a strappare mai la vittoria alla Vecchia Signora. Il primo incontro tra le due formazioni fu nel 1984 nella finale di Coppa delle Coppe, con la Juventus di Trapattoni che si impose 2-1 grazie ai gol di Vignola e Boniek.

Dopodiché, le due squadre si sono affrontate nel 2001 nella fase a gironi di Champions League, con la gara che finì 0-0 ad Oporto e 3-1 a Torino, vittoria che permise alla Juventus di prendersi il primo posto del gruppo. L’ultimo confronto tra le due formazioni, invece, risale al 2017 ed anche allora erano gli ottavi di finale.

I bianconeri si imposero 2-0 al Dragao con i gol di Pjaca e Dani Alves, con i lusitani che giocarono in 10 per gran parte dell’incontro a causa dell’espulsione di Telles. Allo Stadium, poi, la Juventus vinse 1-0 con un rigore di Dybala (fu espulso Pereira nel Porto ndr.), passando al turno successivo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS