Play-Off/Out Serie B 2021-2022: calendario date, orari, squadre, canali TV e diretta Streaming

Play-off e play-out della Serie B 2021-2022. Dove vedere le partite in diretta TV e streaming. Gli incontri si disputeranno a partire dal 13 maggio con le finali fissate per il 28 ed il 29 maggio. Tutti i match saranno trasmessi sia su DAZN e che in co-esclusiva su Sky.

Al termine della regular season, la Serie B ha emesso i propri verdetti. Ad accedere direttamente in Serie A sono il Lecce e la Cremonese, che ritorna nella massima serie dopo ventisei anni dall’ultima volta. Tuttavia, però, c’è un altro posto che vale la promozione e per questo motivo che saranno disputati i play-off per decidere quale sarà la terza squadra.

I playoff si dividono in quarti e semifinali. Ad accedere ai quarti sono direttamente Pisa e Monza che si sono classificate rispettivamente al terzo e al quarto posto. A disputare le semifinali, invece, saranno le squadre dalla quinta all’ottava posizione ossia Brescia, Ascoli, Benevento e Perugia.

Le partite dei quarti, in gara unica, saranno Ascoli-Benevento e Brescia-Perugia. La vincente della prima gara sfiderà il Pisa mentre l’altra incontrerà il Monza. Da questi incontri usciranno fuori le due finaliste che si sfideranno in una gara di andata e ritorno il 26 ed il 29 maggio. La vincente sarà ammessa in Serie A.

Ci saranno poi anche i play-out per determinare chi retrocede in Serie C. Pordenone, Crotone e Alessandria sono già retrocesse e ci sarà uno spareggio, andata e ritorno, tra la diciassettesima e la sedicesima classificata ossia Vicenza e Cosenza.

Ecco il tabellone completo dei play-off e play-out con date e orari:

Playoff Serie B

Quarti

Venerdì 13 maggio 2022, ore 20.30, Ascoli-Benevento

Sabato 14 maggio 2022. ore 18, Brescia-Perugia

Semifinale (andata)

Martedì 17 maggio 2022, ore 20.30, Ascoli/Benevento vs Pisa

Mercoledì 18 maggio 2022, ore 19, Brescia/Perugia vs Monza

Semifinale (ritorno)

Sabato 21 maggio 2022, ore 18, Pisa vs Ascoli/Benevento

Domenica 22 maggio 2022, ore 18, Monza vs Brescia/Perugia

Finali

Giovedì 26 maggio 2022, ore 20.30

Domenica 29 maggio 2022, ore 20.30

Play-out Serie B

Giovedì 12 maggio 2022 (andata), ore 20.30, Vicenza-Cosenza

Venerdì 20 maggio 202 (ritorno), ore 20.30, Cosenza-Vicenza

Dove seguire in diretta TV e streaming play-off e play-out

Partita: Play-off e Play-out

Play-off e Play-out Data: dal 13 al 29 maggio

dal 13 al 29 maggio Orario: 18/ 19/ 20:30

Canale tv: DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre) , Sky Sport

18/ 19/ 20:30 , Streaming: DAZN, Sky Go

I play-off e play-out di Serie B saranno trasmessi in diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile visionare i match dal sito o scaricando l’app disponibile per PC, smartphone e tablet. Inoltre, sarà possibile fruire degli incontri anche su DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre).

I play-off e play-out di Serie B saranno tramessi in esclusiva in diretta streaming su DAZN e saranno visibili per i suoi abbonati sia su smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potranno vedere i play-off e play-out di Serie B in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app .

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e le partite integrali per la visione on demand su Dazn.

In co-esclusiva anche Sky trasmetterà le partite sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, 473 del digitale terrestre). Sarà possibile visionare i match anche sull’app Sky Go, scaricabile per PC smartphone e tablet.

Inoltre, per visionare gli incontri, sarà possibile il collegamento alla smart tv di un dispositivo come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.