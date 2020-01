Pjaca, sfuma l’affare con il Cagliari che ingaggia Gaston Pereiro dal PSV

Juventus, arenata la trattativa per il trasferimento di Marko Pjaca al Cagliari. Il club rossoblu ha deciso di ingaggiare al suo posto il giocatore proveniente dal PSV, Gaston Pereiro

Gaston Pereira

Sembrava una trattativa pronta a decollare quella tra la Juventus ed il Cagliari per il trasferimento di Pjaca nella squadra di Maran.

Agli sgoccioli di questa fase di mercato invernale il Cagliari si era avvicinato molto al croato e del possibile affare aveva dato conferma anche Fabio Paratici che aveva già previsto, per il giocatore, la formula del prestito con diritto di riscatto.

Tuttavia, nel giro di poche ore le carte in tavola sono cambiate e l’operazione per l’approdo di Pjaca al Cagliari è saltata. Alla base del mancato trasferimento sembrerebbe vi siano dei problemi di natura contrattuale tra le due società che alla fine hanno preferito bloccare l’affare.

Per ogni trattativa che si chiude vi è un’altra che si apre e il Cagliari pare aver già trovato un sostituto all’ala Croata. Dal PSV Eindhoven è, di fatti, in arrivo il centrocampista-attaccante uruguaiano Gaston Pereiro il quale è stato ingaggiato dai rossoblu nelle ultime ore.

Colpo di mercato in entrata per il Cagliari che alla fine ha virato su un altro classe ’95 con delle caratteristiche fisiche e tecniche molto simili a quelle del bianconero.

Il 24enne uruguaiano inizia la sua carriera è nel Nacional Montevideo dove, da trequartista, è stato capace di imporsi già dall’esordio. Le sue prestazioni non sono passate inosservate agli occhi degli osservatori olandesi, in particolare quelli del Psv che nel 2015 lo hanno convinto a trasferirsi nei Paesi Bassi. Qui il giocatore è riuscito a dare il meglio di se segnando 44 reti in 118 presenze.

Pronto a dare i saluti alla sua squadra Gaston Pereira sembra sia già atteso in città, nel primo pomeriggio, per svolgere le rituali visite mediche e potrebbe essere già a disposizione di Marlon per la partita con il Parma.

Rimane invece ancora incerto il futuro di Marko Pjaca che, al momento, sembra sia destinato a restare ancora con il club bianconero in attesa della sua prossima destinazione.

