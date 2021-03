Parma-Inter Diretta tv-Streaming e probabili formazioni 04-03-2021

Giovedì 4 marzo alle ore 20:45 allo stadio Ennio Tardini di Parma si gioca Parma – Inter, posticipo della 25° giornata di campionato. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky e sarà disponibile in streaming su Sky Go e Now Tv.

Dopo la convincente vittoria casalinga contro il Genoa, l’Inter è ospite del Parma al Tardini nel posticipo della 25° giornata di campionato per continuare la corsa Scudetto. La squadra di D’Aversa è al penultimo posto a quota 15 punti e non trova i 3 punti in campionato da ben 15 giornate. Tanti gli indisponibili per i ducali, nerazzurri al completo. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky e in streaming su Sky Go e Now Tv.

L’Inter viene da cinque vittoria di fila in campionato che l’hanno proiettata in vetta alla classifica a quota 56 punti. Da un mese la squadra di Conte ha trovato la giusta quadra di gioco e di equlibri, oltre a un miglior utilizzo delle risorse in rosa. I nerazzurri dovranno mantenere la giusta mentalità e voglia oltre che un adeguat livello di gioco per continuare nel’obiettivo Scudetto.

Un quasi testa coda per il Parma che da penultimo in classifica ospita la prima della classe. Il cambio in corsa con il ritorno di Roberto D’Aversa al posto di Fabio Liverani non ha giovato ai gialloblu, solo 3 punti sopra all’ultimo posto.

I ducali non trovano i 3 punti in campionato da bene 15 turn e l’ultima vittoria risale al 30 novembre scorso, con il 2-1 in trasfera contro il Genoa. Il Parma è il peggior attacco del campionato (solo 19 i gol fatti) e la seconda peggior difesa (47 reti subite).

Dove vedere Parma-Inter in diretta tv e streaming

Parma – Inter si giocherà giovedì 4 marzo alle ore 20:45 allo stadio Ennio Tardini di Parma, match valido come posticipo della 25° giornata di campionato. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport Uno (canale 201). La partita sarà disponibile anche in streaming su Sky Go e sulla piattaforma Now Tv.

Precedenti e statistiche di Parma-Inter

Secondo confronto stagionale tra Parma e Inter, dopo la gara d’andata giocata a San Siro e terminata 2-2 con doppietta di Gervinho per i ducali e i gol di Brozovic e Perisic per i nerazzurri. L’ultimo precedente al Tardini risale allo scorso campionato dove l’Inter vinse 2-1. Vantaggio parmense di Gervinho, ribaltato da de Vrij e Bastoni.

Probabili formazioni di Parma-Inter

Tutti disponibili per Antonio Conte che dovrebbe optare per un piccolo turnover rispetto agli ultimi 11. Handanovic tra i pali, difesa confermata con Skriniar de Vrij e Bastoni. Sulla fascia destra rientra dalla squalifica Hakimi, Young dovrebbe fa riposare Perisic. A centrocampo inamovibili Barella e Brozovic, torna Vidal titolare al posto di Eriksen. In attacco Lautaro Martinez e Lukaku.

Tantissime le assenze per D’Aversa che deve fare a meno di Nicolussi-Caviglia, Gervinho, Cornelus, Zirkzee e Conti. 4-3-3 confermato con Sepe tra i pali, difesa con Iacoponi, Bani, Gagliolo e Pezzella. A centrocampo Hernani, Brugman e Kurtic. In attacco Kucka, Mihaila e Karamoh, ma Pellé scalpita per un posto da titolare.

PARMA (4-3-3): SEPE, IACOPONI, BANI, GAGLIOLO, PEZZELLA, HERNANI, BRUGMAN, KURTIC, KUCKA, MIHAILA, KARAMOH

INTER (3-5-2): HANDANOVIC, BASTONI, DE VRIJ, SKRINIAR, YOUNG, VIDAL, BROZOVIC, BARELLA, HAKIMI, LAUTARO MARTINEZ, LUKAKU

