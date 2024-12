Video Gol e Highlights Parma-Hellas Verona 2-3 , 16° Giornata Serie A: doppietta di Sohm per i ducali, Coppola, Sarr e Mosquera per gli ospiti!

Vittoria preziosissima per i veronesi che agganciano i ducali a quota 15 in Serie A. Ora sono fuori ufficialmente dalla zona retrocessione, ma entrambe le squadre devono ancora guadagnarsi la salvezza. Pochi punti di vantaggio e ancora troppe giornate al termine del campionato.

Parma-Verona, 16° giornata di Serie A

Sintesi di Parma-Hellas Verona 2-3

Partono subito forte gli ospiti. Amin Sarr controlla un bel pallone in area, calcia basso verso il centro della porta. Un difensore gialloblu riesce a respingere il pallone con un grande intervento.

VANTAGGIO DEL VERONA! Subito dopo Abdou Harroui crossa morbidamente in area di rigore, Diego Coppol colpisce di testa verso l’angolino basso di destra. Nulla da fare per Suzuki!

Al dodicesimo minuto prima reazione dei padroni di casa. Dennis Man prova a beffare Lorenzo Montipo con un tiro di misura sulla sinistra, ma trova il portiere avversario a bloccare la sfera!

Verso il ventesimo minuto ancora gialloblu in avanti! Ange-Yoan Bonny supera con un numero due difensori e calcia verso la porta nell’angolino basso di destra. Il portiere ospite risponde con grande prontezza ed evita il pericolo!

PAREGGIO DEL PARMA! Sohm riesce a ribadire un pallone che rimbalza nei suoi piedi in area con un rasoterra centrale!

Pawel Dawidowicz colpisce di testa dal limite dell’area dopo un bel cross su punizione, mandando la sfera alle stelle! Al trentacinquesimo si fanno rivedere gli ospiti, con Darko Lazovic che calcia in maniera pessima verso la porta, con la sfera che termina abbondantemente a lato!

Al trentasettesimo minuto vivaci proteste dei padroni di casa per un presunto fallo ai danni di Cancellieri. L’arbitro, però, dichiara di non valutare l’azione come sanzionabile e si prosegue.

L’ arbitro pone fine alla prima frazione sul punteggio di 1-1. Ripresa che inizia con un cambio nella file dei ducali. Il nuovo entrato Pontus Almqvist si mette subito in mostra scoccando una conclusione insidiosa che termina a lato di poco sulla destra!

Tre minuti più tardi Dennis Man prova a calciare forte vicino al palo destro, dopo aver ricevuto un bel passaggio in area di rigore. Sfortunatamente per lui la conclusione viene bloccata da un difensore avversario.

VANTAGGIO DEL VERONA! Abdou Harroui consegna la sfera ad Amin Sarr, il quale da due passi spara in porta all’angolino basso di sinistra!

A metà della ripresa Livramento entra in area, non vedendo compagni di squadra e va alla conclusione. Il pallone, però, si alza ed esce di poco sul palo sinistro

Quando scocca il settantesimo minuto di gioco Ange-Yoan Bonny serve un pallone per Dennis Man, il quale non riesce a prendere il bersaglio!

Tre minuti più tardi Almqvist va alla conclusione dopo essersi liberato di alcuni avversari, ma il suo tiro è debole, parato senza difficoltà da Montipò.

TRIS DEL VERONA! Daniel Mosquera era al posto giusto, con il rimbalzo che termina nei suoi piedi e da lì riesce a colpire nell’angolo basso di destra!

Padroni di casa che ora si riversano nell’area avversaria, mantenendo il controllo della sfera. Le loro conclusioni, però, latitano o sono imprecise.

A due minuti dal termine Sohm si posiziona al meglio in area di rigore ma il suo tiro viene bloccato dal portiere.

RETE DEL PARMA! Mandela Keita consegna palla a Sohm, il quale dopo aver fatto fuori un suo avversario va alla conclusione nell’angolino basso di sinistra! Nulla da fare per Montipò!

Al terzo minuto di recupero Antoine Hainaut, dopo aver ricevuto un passaggio va al tiro da buona distanza, ma la sfera termina alle stelle!

Il direttore di gara pone fine alle ostilità, con la vittoria dei veneti

Highlights e Video Gol di Parma-Hellas Verona 2-3

Tabellino di Parma-Hellas Verona 2-3

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Balogh, Delprato, Leoni (66′ Antoine Hainaut), Valeri; Sohm, Hernani (46′ Keita); Man, Cancellieri (46′ Almqvist), Estevez [(8′ Mohamed)(77′ Benedyczak)]; Bonny. All. Pecchia.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Belahyane, Duda, Lazovic (68′ Flavius Daniliuc); Suslov (85′ Dani Silva), Harroui (68′ Daniel Mosquera); Sarr (67′ Dailon Rocha Livramento). All. Zanetti.

ARBITRO: Simone Sozza

GOL: 5′ Coppola (V) 19′ Sohm (P), 57′ Sarr (V), 75′ Daniel Mosquera (V), 90′ Sohm (P)

ASSIST: 5′ Harroui (V), 57′ Harroui (V), 90′ Keita (P)

AMMONITI: 38′ Hernani (P), 40′ Diego Coppola (V), 42′ Davide Faraoni (V) non in campo, 63′ Ondrej Duda (V)

ESPULSIONI: –

NOTE: concesso un minuto di recupero al termine della prima frazione, cinque nella ripresa

