Calciomercato Atalanta: il Siviglia sul Papu Gomez

Papu Gomez Siviglia. L’attaccante dell’Atalanta potrebbe finire in Spagna visto che il Siviglia di Monchi ha chiesto informazioni su di lui. I bergamaschi vorrebbero vendere il giocatore all’estero per non potenziare nessuna rivale in Serie A. Monchi vorrebbe l’argentino nel suo Siviglia ma prima c’è da trattare con il club bergamasco che non ha intenzione di fare sconti.

Oramai Alejandro El Papu Gomez è sempre più lontano dall’Atalanta. Una storia d’amore durata molti anni che alla fine sembra ai titoli di coda. I troppi screzi con il tecnico Gian Piero Gasperini hanno portato l’argentino a scindere i rapporti con la Dea. La ferita è insanabile e il giocatore è messo ai margini del progetto a tal punto da doversi allenare da solo.

Dopo 7 anni in nerazzurro, Gomez si allontana dall’Atalanta. Le pretendenti per El Papu non mancano di certo. Nonostante i suoi 32 anni, il giocatore ha estimatori tanto in Italia come all’estero. Ha già giocato in Ucraina, col Metalist, dopo l’esperienza che lo ha consacrato col Catania. Per l’argentino non è ancora il momento di dire basta al calcio giocato, vuole ancora essere protagonista in un club importante.

Papu Gomez Siviglia, Monchi pensa al prestito

L’obiettivo dell’Atalanta è chiaro: non cedere il giocatore alle rivali. Per questo motivo sono escluse Juventus, Inter e anche la Roma che stavano seguendo il giocatore. L’unica opzione resta quello di cederlo all’estero. Tra le diverse corteggiatrici troviamo il Siviglia di Monchi che è letteralmente pazzo per l’attaccante ex San Lorenzo avendolo visto giocare quando era direttore sportivo della Roma.

L’Atalanta apre alle meta andalusa e si sarebbe cominciato a trattare. L’idea che sembra più plausibile è un prestito con obbligo di riscatto ma c’è ancora un po’ di distanza tra l’offerta spagnola e il prezzo della Dea. Restano ancora alcuni dettagli da limare tra le due parti. Gomez, però, sarebbe un obiettivo molto importante per il Siviglia che attualmente è quinto nella Liga.

L’argentino, però, è richiesto anche oltreoceano. C’è anche un’offerta dall’MLS visto che l’FC Cincinnati Club vorrebbe il giocatore. La squadra allenata dall’ex Milan, Jaap Stam, vorrebbe Gomez nel suo organico. Il club americano propone 7 milioni all’Atalanta ed un ingaggio faraonico per il giocatore. La volontà del Papu, però, è quella di voler rimanere in Europa.

In caso di arrivo sarebbe un rinforzo davvero niente male per Julen Lopetegui che punta sempre di più alla qualificazione in Champions League dopo aver vinto l’Europa League. La destinazione sembra piacere anche al giocatore che già in passato era vicino al Siviglia. La pista che porterebbe El Papu in Spagna sembra confermata e adesso servirà solo convincere l’Atalanta con la giusta offerta.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS