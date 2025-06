Pallone d’Oro 2025: chi vincerà secondo l’intelligenza artificiale

La corsa al Pallone d’Oro 2025 entra nel vivo dopo l’arrivo in finale di Champions League di PSG e Inter. Con l’assenza di grandi tornei internazionali come Mondiali o Europei, sarà proprio la finale di Champions del 31 maggio a decidere le sorti del premio individuale più prestigioso del calcio mondiale.

Secondo le previsioni elaborate da un sistema di Intelligenza Artificiale, il favorito resta Ousmane Dembélé, protagonista assoluto nella stagione trionfale del Paris Saint-Germain. Ma attenzione a Lamine Yamal, Raphinha e soprattutto Lautaro Martinez, che guida l’attacco nerazzurro.

I favoriti per il Pallone d’Oro 2025 secondo l’Intelligenza Artificiale

La AI ha incrociato statistiche individuali, andamento stagionale e impatto nei grandi match. Questa l’attuale top 10:

Ousmane Dembélé (PSG) – 25% di possibilità Lamine Yamal (Barcellona) – 20% Raphinha (Barcellona) – 18% Lautaro Martinez (Inter) – 15% Mohamed Salah (Liverpool) – 10% Yann Sommer (Inter) – 5% Robert Lewandowski (Barcellona) – 4% Gianluigi Donnarumma (PSG) – 2% Kylian Mbappé (Real Madrid) – 1% Vinicius Jr. (Real Madrid) – 0,5%

Dembélé favorito grazie alla Champions e a una stagione devastante

Dembélé ha raggiunto 33 gol e 13 assist in 46 partite, di cui ben 27 reti arrivate da dicembre in poi. È stato decisivo in Champions, soprattutto nella semifinale d’andata contro l’Arsenal. La sua posizione più centrale, voluta da Luis Enrique, ha valorizzato al massimo le sue doti. Secondo l’algoritmo, è lui il principale candidato al Pallone d’Oro.

Lamine Yamal e Raphinha, le stelle del Barcellona fermate in semifinale

Nonostante la sconfitta in semifinale, Lamine Yamal resta uno dei protagonisti assoluti della stagione. Con prestazioni scintillanti e un’età che lo rende unico tra i candidati (non ha ancora compiuto 18 anni), può ancora aspirare non solo al Premio Kopa, ma anche al Pallone d’Oro.

Raphinha, invece, ha brillato sia in Liga sia in Champions, ma la sconfitta colpisce duramente la sua candidatura. In un’eventuale finale, sarebbe stato considerato tra i primissimi favoriti.

Lautaro Martinez: il simbolo dell’Inter sogna il colpo grosso

Con 9 gol in Champions League, Lautaro è stato fondamentale per l’approdo dell’Inter in finale. Se i nerazzurri dovessero alzare il trofeo, le sue quotazioni salirebbero vertiginosamente. Già oggi, l’intelligenza artificiale lo colloca al 4° posto assoluto.

Sommer, Donnarumma e gli outsider in cerca di gloria

Yann Sommer, portiere nerazzurro, è stato determinante nella semifinale di ritorno contro il Barcellona. Un’altra prestazione super in finale potrebbe proiettarlo nella top 5. Discorso simile per Gianluigi Donnarumma, protagonista assoluto nei turni ad eliminazione diretta, con rigori parati e parate decisive contro Liverpool, Aston Villa e Arsenal.

Tuttavia, la storia insegna che i portieri raramente vincono: Lev Jascin resta l’unico ad aver conquistato il Pallone d’Oro nel 1963.

Altri nomi in lista: Salah, Mbappé, Vinicius e Lewandowski

Mohamed Salah ha disputato una grande stagione con il Liverpool, ma senza trofei. Mbappé è scivolato nelle gerarchie, complice un’annata sottotono. Vinicius e Lewandowski restano in corsa per un piazzamento nella top ten, ma difficilmente entreranno tra i primi tre.

Conclusione

La finale di Champions League PSG–Inter potrebbe essere decisiva per l’assegnazione del Pallone d’Oro 2025. Chi solleverà il trofeo il 31 maggio sarà con ogni probabilità anche protagonista della cerimonia di premiazione a settembre. Ma con una stagione così incerta e ricca di sorprese, tutto è ancora possibile.