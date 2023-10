Pallone d’Oro 2023 a Messi! Premio Yashin a Martinez e il Kopa a Bellingham

Pallone d’Oro 2023: Ancora una volta a trionfare è Lionel Messi che mette in bacheca l’ottavo Pallone d’Oro della sua carriera salendo a più 3 su Cristiano Ronaldo.

Nella serata odierna è andata in scena a Parigi la 67° edizione del Pallone d’oro, dove ancora una volta ad ottenere il riconoscimento è stato Lionel Messi, il quale ha avuto la meglio sia su Erling Haaland, sia su Kylian Mbappe che sono stati i principali rivali alla vittoria del premio. Messi diventa dunque, la leggenda con più Palloni d’Oro vinti con 8 successi all’attivo, non che non lo fosse già, ma un ulteriore successo induce inevitabilmente a pensare che la pulce argentina abbia rappresentato un capitolo calcistico che difficilmente sarà oggetto di ripetizione storica. E’ infatti, probabile che il nome di Messi sia destinato a restare in cima alla lista dei vincitori più longevi del premio per molti e molti anni a venire.

A risultare determinante nel successo finale è stata indubbiamente la vittoria della Coppa del Mondo che la pulche argentina è riuscita ad ottenere nel corso dello scorso Mondiale 2022 disputatosi lo scorso novembre in Qatar. Proprio nella scorsa edizione del Mondiale, Messi si è caricato la propria Nazionale sulle spalle, conducendola all’alzata della coppa a suon di gol e di giocate da leader. Oltre a questo però va aggiunto che l’argentino è riuscito ad aggiungere alla propria lista dei trofei del 2022 anche la Ligue 1 vinta con la maglia del PSG.

Nel corso della serata sono stati assegnati anche i riconoscimenti del Premio Yashin come miglior portiere della scorsa stagione e quello del Premio Kopa come miglior giovane della scorsa stagione, il quali sono andati rispettivamente a Emiliano Martinez (Aston Villa) e Jude Bellingham (Real Madrid).

Ecco la classifica finale del Pallone d’Oro 2023:

1. Messi

2. Haaland

3. Mbappe

4. Kevin De Bruyne

5. Rodri

6. Vinicius jr.

7. Julian Alvarez

8. Victor Osimhen

9. Bernardo Silva

10. Luka Modric

11. Mohamed Salah

12. Robert Lewandowski

13. Yassine Bounou

14. Ilkay Gundogan

15. Emiliano Martinez

16. Karim Benzema

17. Khvicha Kvaratskhelia

18. Jude Bellingham

19. Harry Kane

20. Lautaro Martinez

21. Antoine Griezmann

22. Kim Min-Jae

23. Andrey Onana

24. Bukayo Saka

25. Josko Gvardiol

26. Jamal Musiala

27. Nicolò Barella

28. Randal Kolo Muani

28. Martin Odegaard

30. Ruben Dias