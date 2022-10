Pallone d’Oro 2022: vince Benzema! Yashin a Courtois, Kepa a Gavi, Muller a Lewandowski, Socrates a Mane

Ecco tutti i premi di France Football: il Pallone d’Oro 2022 è Benzema del Real Madrid, che fa incetta i premi con lo Yashin a Courtois come miglior portiere, mentre Gavi del Barcellona vince il Kepa come miglior giovane e il compagno Lewandowski riceve il Muller per il secondo anno consecutivo, mentre Mane del Bayern Monaco viene premiato con il Socrates

Poche sorprese al Théâtre du Châtelet di Parigi, dove si è celebrata la cerimonia per l’assegnazione dei premi della rivista France Football per l’anno solare 2022.

A vincere il Pallone d’Oro è Karim Benzema, protagonista assoluto della volata del Real Madrid, vincitore della scorsa Champions League, in coppia con Liga e, per il momento, Supercoppa UEFA, in attesa del Mondiale per Club.

Sul podio Saido Manè e Kevin De Bruyne, solo quarto Robert Lewandowski, mentre il primo calciatore che milita in Serie A è Rafael Leao del Milan, addirittura quindicesimo.

L’unica vera sorpresa è la vittoria di Gavi del Barcellona per il Premio Kopa come miglior giovane della scorsa stagione.

Il centrocampista spagnolo ha avuto la meglio su Eduardo Camavinga, sempre dei blancos e grande favorito alla vigilia, e Jamal Musiala, niente da fare anche quest’anno per Jude Bellingham del Borussia Dortmund, addirittura giù dal podio.

Il neonato Premio Socrates è stato vinto da Manè, premiato per aver costruito scuole e ospedali in Senegal come miglior gesto di solidarietà dell’anno.

Come l’anno scorso, anche questa volta Lewandowski viene premiato con il Trofeo Muller come miglior marcatore della stagione.

A succedere Gigio Donnarumma, invece, come miglior portiere è Thibaut Courtois, nuovo vincitore del Trofeo Yashin, solo quinto posto per Mike Maignan del Milan.

L’altra grande sorpresa è il Manchester City, visto che vince il premio come miglior club della scorsa stagione, davanti al Liverpool, solo terzo il Real Madrid, al quale non basta il double.