Pallamano, Mondiali: esce la Germania, si delineano i quarti di finale

Nonostante la vittoria sul Brasile, la formazione teutonica abbandona la competizione. Ungheria qualificata a punteggio pieno

Proseguono i campionati del mondo di pallamano maschile in Egitto. La competizione si prepara alla volata finale, con i quarti di finale pronti a partire mercoledì 27. La prima nazionale ad ottenere la qualificazione è l’Ungheria. La formazione magiara stacca il pass per i quarti dopo aver sconfitto 30-26 la Polonia, successo che le consente di qualificarsi a punteggio pieno nel Gruppo I.

Vittoria e qualificazione anche per la Spagna, vincitrice per 38-23 contro l’Uruguay. A guidare gli iberici ci pensa Aitor Arino, marcatore per otto volte. Vittoria amara poi per la Germania. I tedeschi – guidati da Johaness Golla (7 reti) – vincono 31-24 contro il Brasile, ma – come già noto – devono dire addio alla competizione.

Nel Gruppo II, invece, la Danimarca si impone 34-27 sul Giappone e si qualifica ai quarti. I quarti si avvicinano poi anche per l’Argentina, mattatrice per 23-19 della Croazia. Sconfitta invece per il Bahrein: 28-23 contro il Qatar.

Le classifiche aggiornate:

GRUPPO I:

Ungheria 8

Spagna 7

Polonia e Germania 4

Brasile 1

Uruguay 0

GRUPPO II:

Danimarca 8

Argentina 6

Croazia 5

Qatar 4

Giappone 1

Bahrein 0

