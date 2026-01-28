News Calcio

Palladino non molla: “Il sogno dei primi otto è ancora vivo” prima della sfida con l’Union Saint-Gilloise

Atalanta arriva all’ultima giornata della fase campionato di UEFA Champions League con un obiettivo ancora possibile, anche se complicato. Alla vigilia della trasferta in Belgio contro l’Union Saint-Gilloise, il tecnico Raffaele Palladino ha ribadito come la qualificazione diretta agli ottavi, passando dai primi otto posti, non sia ancora del tutto sfumata.

Il calcio d’inizio è fissato per mercoledì sera allo stadio di Anderlecht. La Dea aveva avuto la possibilità concreta di blindare il piazzamento tra le migliori otto nel turno precedente, ma il ko maturato nella ripresa contro l’Athletic Club ha fatto scivolare i nerazzurri al tredicesimo posto, costringendoli a giocarsi tutto nell’ultima gara.

“Pensiamo prima ai tre punti”

In conferenza stampa, Palladino ha chiarito l’approccio della squadra alla partita:
“Il sogno di arrivare tra le prime otto esiste ancora, ma la cosa fondamentale è restare concentrati sulla vittoria. Affrontiamo una squadra che è ancora in corsa per restare in Europa e questo rende la partita molto delicata”.

Il tecnico ha sottolineato come la sconfitta dell’ultimo turno debba servire da lezione, soprattutto sul piano dell’attenzione e della continuità nell’arco dei novanta minuti.

Niente turnover: Atalanta al massimo delle forze

Proprio per l’importanza della sfida, Palladino non sembra intenzionato a stravolgere la formazione:
“Ho ancora qualche dubbio sull’undici iniziale, ma voglio schierare la migliore formazione possibile. Chi scenderà in campo darà il massimo. È una partita troppo importante per pensare al futuro o fare calcoli”.

L’Union Saint-Gilloise, dal canto suo, rappresenta un avversario da non sottovalutare, soprattutto davanti al proprio pubblico. “In casa sono pericolosi e daranno tutto per continuare il loro cammino europeo”, ha aggiunto l’allenatore nerazzurro.

Situazione rosa e mercato

Dal punto di vista individuale, Giacomo Raspadori, arrivato a gennaio, ha trovato il primo gol in campionato nel fine settimana, ma non potrà essere utilizzato in Champions League fino alla fase a eliminazione diretta per questioni regolamentari.

Intanto **Daniel Maldini ha salutato Bergamo per trasferirsi alla Lazio, mentre sono attesi ulteriori movimenti di mercato nelle prossime settimane.

Sul tema, Palladino ha preferito restare defilato: “Le strategie di mercato spettano alla società. Io penso solo al campo”.

L’Atalanta si prepara quindi a una notte decisiva in Belgio, con la consapevolezza che il margine di errore è minimo, ma anche con la convinzione che il traguardo dei primi otto non sia ancora definitivamente sfumato.

