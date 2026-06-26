Roma-Dybala, svolta sul rinnovo: quanto guadagnerà e fino a quando firmerà

Dybala-Roma, rinnovo sempre più vicino: cifre, durata e cosa manca per la firma

Il futuro di Paulo Dybala resta uno degli argomenti più caldi in casa Roma. Dopo settimane di incertezza, messaggi pubblici, contatti con l’entourage e riflessioni interne alla società, la trattativa per il rinnovo della Joya sembra essere entrata nella fase decisiva. Al momento non c’è ancora un annuncio ufficiale del club giallorosso, ma le ultime indiscrezioni raccontano di un’intesa ormai molto vicina tra le parti.

Il contratto attuale di Dybala con la Roma è valido fino al 30 giugno 2026, dopo l’estensione automatica scattata nella passata stagione. La vera questione, però, riguarda il nuovo accordo: la società vuole evitare di perdere a parametro zero uno dei giocatori più rappresentativi della rosa, mentre l’argentino ha fatto capire di voler restare nella Capitale, pur accettando un ridimensionamento economico importante rispetto all’attuale ingaggio.

Rinnovo Dybala, cosa c’è di ufficiale

La prima cosa da chiarire è che, al momento, la Roma non ha ancora ufficializzato il rinnovo di Paulo Dybala. Non è stato pubblicato un comunicato del club e non c’è quindi una firma annunciata in via definitiva.

Il dato certo è la scadenza attuale: Dybala è legato alla Roma fino al 30 giugno 2026. Questo significa che il club giallorosso non è costretto a chiudere tutto nell’immediato per evitare una scadenza imminente, ma deve comunque muoversi in fretta per non trasformare il caso in un tema destabilizzante durante l’estate.

La trattativa, secondo quanto filtra, è ormai avanzata. L’agente del giocatore, Carlos Novel, ha avuto diversi contatti con la dirigenza romanista e il nuovo direttore sportivo Tony D’Amico sta lavorando per chiudere una delle operazioni più delicate del mercato giallorosso.

Le cifre del rinnovo: taglio netto dello stipendio

Il punto centrale della trattativa è l’ingaggio. Dybala è attualmente uno dei calciatori più pagati della Roma, con uno stipendio che nelle ultime stagioni ha pesato molto sul monte salari del club. La nuova politica societaria va però in una direzione diversa: contratti più sostenibili, parte fissa più bassa e bonus legati al rendimento.

Secondo le ultime ricostruzioni, la Joya avrebbe accettato un taglio molto importante dello stipendio, passando da circa 8 milioni di euro netti a una cifra vicina ai 3 milioni di euro netti. In alcune versioni della trattativa si parla anche di una base fissa compresa tra 2 e 2,5 milioni, con bonus legati alle presenze, ai minuti giocati e al rendimento.

La soluzione più probabile sembra essere un accordo misto: parte fissa ridotta, bonus importanti e una struttura contrattuale più in linea con i nuovi parametri economici della Roma. Una formula che permetterebbe al club di trattenere un giocatore tecnicamente fondamentale senza appesantire troppo il bilancio.

Fino a quando può rinnovare Dybala con la Roma

Anche sulla durata del nuovo contratto arrivano segnali importanti. L’ipotesi più forte è quella di un rinnovo fino al 2028, con un’opzione per prolungare eventualmente il rapporto fino al 2029.

Sarebbe una soluzione significativa sia per Dybala sia per la Roma. Per il giocatore vorrebbe dire avere ancora centralità in un progetto competitivo, con la possibilità di giocare la Champions League in giallorosso. Per il club significherebbe blindare uno dei simboli tecnici e mediatici della squadra, evitando un addio a parametro zero e mantenendo un punto di riferimento nello spogliatoio.

L’opzione per il 2029 sarebbe anche un segnale emotivo. Dybala ha più volte dimostrato di essersi legato alla città, ai tifosi e all’ambiente romanista. L’idea di chiudere o quasi la carriera europea nella Capitale non è più uno scenario impossibile.

Il ruolo di Gasperini nella trattativa

Un peso importante lo ha avuto anche Gian Piero Gasperini. Il tecnico considera Dybala un giocatore di qualità superiore, capace di cambiare il volto della squadra negli ultimi trenta metri. Nonostante i problemi fisici delle ultime stagioni, la Joya resta uno dei pochi calciatori della Roma in grado di accendere la partita con una giocata.

Gasperini ha spinto per la permanenza dell’argentino, consapevole che nella prossima stagione serviranno esperienza, talento e soluzioni offensive di alto livello. La Roma tornerà a misurarsi con un calendario più pesante e ambizioso, e avere Dybala in rosa può rappresentare una risorsa preziosa, a patto naturalmente di gestirne minutaggio e condizione fisica.

Il tema degli infortuni resta centrale. La Roma non può pensare di costruire tutto il proprio attacco soltanto intorno a Dybala, ma può utilizzarlo come arma tecnica dentro un reparto più profondo. Per questo il rinnovo non esclude nuovi arrivi offensivi, anzi: il club vuole alzare il livello complessivo e avere più alternative.

Perché il rinnovo è importante per la Roma

Il rinnovo di Dybala non è soltanto una questione tecnica. È anche un tema di immagine, identità e gestione del mercato. La Joya è uno dei calciatori più amati dai tifosi romanisti, uno dei volti più riconoscibili della Serie A e un giocatore capace di attirare attenzione internazionale.

Trattenerlo significherebbe dare continuità al progetto e mandare un messaggio chiaro: la Roma vuole restare competitiva, ma dentro una nuova sostenibilità economica. Il taglio dell’ingaggio sarebbe infatti un passaggio simbolico della nuova linea societaria, basata su contratti più equilibrati e meno pesanti.

Allo stesso tempo, Dybala avrebbe la possibilità di restare protagonista in un ambiente che lo ha accolto come una stella fin dal primo giorno. Dopo le voci su possibili interessamenti esterni, compresi sondaggi dall’estero e suggestioni argentine, la sua priorità sembra essere ancora la Roma.

Cosa manca per la firma

La sensazione è che manchi davvero poco. La trattativa sarebbe ai dettagli e l’ottimismo filtra da più parti, ma resta necessario il via libera definitivo della proprietà e la sistemazione degli ultimi aspetti contrattuali.

La Roma vuole chiudere il dossier Dybala per poi concentrarsi sulle altre operazioni di mercato e sugli altri rinnovi. La permanenza della Joya permetterebbe a Gasperini di avere una certezza tecnica in più e alla società di evitare un caso potenzialmente complicato.

Il rinnovo di Paulo Dybala con la Roma non è ancora ufficiale, ma la strada sembra ormai tracciata: nuovo contratto fino al 2028, opzione per il 2029, ingaggio ridotto e bonus legati al rendimento. La Joya è pronta a restare giallorossa, ora manca soltanto l’ultimo passo.