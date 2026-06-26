Dove vedere Francia – Norvegia in Diretta Tv e Streaming Live Mondiale 2026

Dove vedere Francia – Norvegia in Diretta Tv e Streaming Live, Mondiali 2026 Venerdì 26 Giugno ore 21:00.

La sfida tra Norvegia e Francia chiude il cammino delle due nazionali nella fase a gironi dei Mondiali 2026 e può decidere il primo posto nel Gruppo I. Le due squadre si affronteranno venerdì sera al Gillette Stadium, in una partita dal peso enorme per la classifica e per il futuro percorso nella fase a eliminazione diretta.

Francia e Norvegia entrambe al primo posto con 6 punti sono già qualificate ai sedicesimi grazie alle due vittorie nette ottenute finora: adesso lo scontro diretto deciderà chi si classificherà come prima del gruppo I. Senegal e Iraq invece avranno l’ultima chance per entrare nelle migliori terze.

La Norvegia arriva all’appuntamento con grande entusiasmo dopo la vittoria per 3-2 contro il Senegal, un successo prezioso che ha confermato la crescita della nazionale scandinava e l’importanza dei suoi uomini più rappresentativi. I Vichinghi hanno dimostrato carattere, qualità offensiva e capacità di reggere la pressione in una partita complicata, conquistando tre punti fondamentali per restare pienamente in corsa per la vetta del girone.

La Francia, invece, ha risposto con autorità battendo l’Iraq 3-0 a Philadelphia. I Bleus hanno confermato il proprio status di grande favorita del gruppo, mostrando solidità, profondità della rosa e una gestione della partita da squadra abituata a giocare gare di alto livello. La nazionale francese resta una delle principali candidate alla vittoria finale del torneo e contro la Norvegia cercherà un risultato utile per chiudere il girone davanti a tutti.

Norvegia-Francia si presenta quindi come una delle partite più interessanti dell’ultima giornata della fase a gironi. Da una parte c’è una Norvegia ambiziosa, trascinata dal suo talento offensivo e pronta a misurarsi contro una big mondiale. Dall’altra c’è una Francia più esperta, completa e costruita per arrivare fino in fondo.

In palio non ci sono soltanto tre punti, ma anche il vantaggio di un possibile percorso più favorevole nei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Per questo la sfida del Gillette Stadium può diventare uno snodo decisivo nel cammino di entrambe le nazionali.

Probabili Formazioni Ufficiali di Francia – Norvegia:

NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berge, Aursnes, Nusa; Sorloth, Haaland. CT: Solbakken.

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Lacroix, Upamecano, Digne; Tchouameni, Koné; Doué, Olise, Cherki; Mbappé. CT: Deschamps.

Guarda Francia – Norvegia in Diretta su Prime Video

Dove vedere Francia – Norvegia in Diretta TV e streaming:

Francia – Norvegia, gara valida per la fase a gironi dei Mondiali 2026, sarà visibile in diretta televisiva su Rai 1, con trasmissione in chiaro per tutti gli appassionati. La partita sarà disponibile anche su DAZN, piattaforma che detiene la copertura completa del torneo e permette agli abbonati di seguire tutti gli incontri della Coppa del Mondo.

📺 Diretta TV: la sfida potrà essere seguita su Rai 1 e, per gli utenti abbonati, attraverso l’app dedicata sulle smart TV compatibili. Chi utilizza dispositivi esterni potrà accedere alla visione anche tramite console come PlayStation e Xbox, oppure attraverso strumenti come Amazon Fire TV Stick, TIMVISION Box e altri device abilitati.

Francia – Norvegia dove vederla in streaming

La diretta streaming di Francia – Norvegia sarà accessibile tramite RaiPlay, gratuitamente e senza costi aggiuntivi, collegandosi al portale ufficiale oppure utilizzando l’app per smartphone, tablet, smart TV e dispositivi compatibili. Basterà effettuare l’accesso con il proprio account Rai per seguire il match in tempo reale.

Gli abbonati potranno seguire l’incontro anche tramite l’app ufficiale DAZN disponibile su dispositivi mobili, smart TV, browser, console e TV box compatibili. In questo modo sarà possibile vedere la partita anche lontano dal televisore, a patto di avere una connessione stabile e un account attivo.

Come arriva la Francia:

La Francia arriva alla sfida contro la Norvegia da capolista e con la possibilità di blindare il primo posto nel Gruppo I dei Mondiali 2026. Dopo la finale raggiunta nel 2022 e il titolo conquistato nel 2018, la nazionale di Didier Deschamps ha confermato anche in questa edizione di essere una delle grandi favorite per la vittoria finale.

Il debutto contro il Senegal ha mostrato subito il peso dei campioni francesi. Nonostante qualche brivido nel finale, i Bleus si sono imposti 3-1 grazie alla doppietta di Kylian Mbappé e alla splendida rete di Bradley Barcola. Una vittoria importante, ottenuta contro un avversario fisico e organizzato, che ha dato subito alla Francia un vantaggio prezioso nella corsa alla qualificazione.

Nella seconda giornata è arrivata un’altra prova solida, questa volta contro l’Iraq. La Francia ha sbloccato presto la partita ancora con Mbappé, poi ha gestito il vantaggio con esperienza e ha chiuso il match nella ripresa, imponendosi 3-0. Sei punti, migliore differenza reti del girone e primo posto momentaneo: il percorso francese è stato finora quasi perfetto.

Contro la Norvegia basterà evitare la sconfitta per chiudere il gruppo davanti a tutti, ma Deschamps difficilmente imposterà la partita solo per il pareggio. La Francia vuole completare il percorso netto e vincere tutte le gare del girone, impresa che ai Bleus non riesce dal Mondiale 1998, quello della prima stella.

Anche i precedenti sorridono ai francesi. Nell’ultimo confronto diretto, giocato nel maggio 2014, la Francia batté la Norvegia 4-0 con i gol di Loic Remy, Paul Pogba e la doppietta di Olivier Giroud. Oggi il contesto è diverso, ma la sostanza resta la stessa: la Francia parte con più esperienza e profondità, mentre la Norvegia proverà a sfruttare l’entusiasmo del suo grande ritorno mondiale e la forza realizzativa di Haaland.

Come arriva la Norvegia:

La Norvegia sta vivendo un Mondiale finora molto positivo. Alla quarta partecipazione alla fase finale della Coppa del Mondo e alla prima dopo 28 anni, la nazionale scandinava ha dimostrato di poter competere ad alto livello, mostrando personalità, organizzazione e soprattutto una grande efficacia offensiva.

L’esordio nel Gruppo I è stato travolgente. I Vichinghi hanno battuto l’Iraq 4-1, trascinati da un Erling Haaland subito decisivo con una doppietta. L’attaccante del Manchester City ha confermato il suo peso all’interno della nazionale, guidando la Norvegia verso una vittoria netta e fondamentale per indirizzare il cammino verso la fase a eliminazione diretta.

La qualificazione è poi diventata realtà nella seconda giornata, quando la squadra di Stale Solbakken ha superato il Senegal 3-2 in una partita combattuta, ma gestita con maturità nei momenti chiave. Con sei punti in due gare, la Norvegia ha già raggiunto un obiettivo storico, ma ora può puntare a qualcosa di ancora più prestigioso: il primo posto nel girone.

Nonostante il percorso perfetto, i norvegesi sono secondi dietro la Francia per differenza reti. Per chiudere davanti ai Bleus servirà quindi una vittoria nello scontro diretto del Gillette Stadium. Non sarà semplice, anche perché la Norvegia ha battuto la Francia soltanto tre volte nella sua storia. L’ultimo successo risale all’agosto 2010, quando a Oslo arrivò un 2-1 firmato dalla doppietta di Erik Huseklepp.

Pronostico Norvegia-Francia: Bleus favoriti in una sfida spettacolare

Il pronostico di Norvegia-Francia vede leggermente avanti la nazionale di Didier Deschamps, anche se la partita si preannuncia molto equilibrata. Entrambe le squadre hanno iniziato i Mondiali 2026 con grande intensità, conquistando due vittorie nelle prime due giornate e mostrando una qualità offensiva importante.

La Norvegia arriva alla sfida con entusiasmo, fiducia e un attacco capace di fare male a chiunque. La presenza di Erling Haaland rende i Vichinghi sempre pericolosi, soprattutto quando riescono ad attaccare la profondità e a sfruttare gli spazi lasciati dagli avversari. Contro una squadra come la Francia, però, servirà una prestazione quasi perfetta, sia sul piano difensivo sia nella gestione dei momenti della partita.

La Francia, dal canto suo, ha confermato di essere una delle grandi favorite del torneo. I Bleus hanno talento, esperienza, fisicità e soluzioni offensive di altissimo livello. Con Kylian Mbappé già protagonista e un reparto offensivo ricco di alternative, la nazionale francese sembra avere qualcosa in più nelle partite ad alta pressione.

Difficile immaginare una gara dominata da una sola squadra. La Norvegia può mettere in difficoltà la Francia e trovare il gol, ma la qualità complessiva dei Bleus dovrebbe fare la differenza nei momenti decisivi.

Pronostico Norvegia-Francia: 1-2

Ci aspettiamo una partita intensa e combattuta al Gillette Stadium, con la Francia favorita per chiudere il Gruppo I al primo posto e completare il percorso netto nella fase a gironi.