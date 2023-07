Osimhen alternativa a Mbappe: tra offerta dall’Arabia Saudita e rinnovo col Napoli

Il futuro del capocannoniere dell’ultimo campionato italiano è sempre più in bilico tra il rinnovo del contratto e l’offerta monstre dall’Arabia Saudita: ecco tutti i dettagli

Gli equilibri geopolitici del calcio internazionale si stanno spostando sempre più verso l’Estremo Oriente a causa dell’irruzione della Saudi Pro League.

Nelle ultime ore, d’altronde, l’Arabia Saudita ha strappato anche Riyad Mahrez al Manchester City e Saido Manè al Bayern Monaco, continuando nella propria massiccia campagna acquisti in Europa.

C’è chi ha rifiutato, ma gli esempi si possono contare sulle dita di una mano. A volte, i soldi sono l’unica cosa che contano davvero a questi livelli, soprattutto per quei giocatori che hanno già vinto nel calcio che conta.

Mbappe ha rifiutato 1 miliardo di euro!

L’esempio più estremo di chi ha rifiutato i soldi degli arabi è Kylian Mbappè, messo fuori rosa dal PSG dopo aver comunicato la volontà di non esercitare il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2024.

Kylian Mbappé, niente tournee in Giappone. Il PSG ha deciso di venderlo, ma non (ancora) al Real Madrid – StadioSport.it

Infatti, non sono serviti a nulla i tantissimi incontri con gli intermediari dell’Arabia Saudita, che avevano trovato l’accordo con il PSG sulla base di 300 milioni di euro.

E, a quanto pare, non è servita nemmeno la clamorosa offerta monstre per convincere Mbappe, che ha rifiutato addirittura 700 milioni di euro per tre anni.

La risposta è sempre stata la stessa: “No, grazie. Voglio solo il Real Madrid“. Con buona pace anche dei club inglesi, che non hanno la forza per arrivare a quelle cifre, né tanto meno, a quanto pare, l’appeal per convincere il fuoriclasse francese.

L’Arabia Saudita vuole Osimhen, ad un passo dal rinnovo con il Napoli

A farne le spese, però, potrebbe essere il Napoli. Infatti, i dirigenti del calcio arabo avrebbero individuato in Victor Osimhen l’alternativa a Mbappe.

Victor Osimhen, attaccante del Napoli e della nazionale nigeriana – StadioSport.it

Nei giorni scorsi, infatti, ci sarebbero stati dei contatti con il presidente Aurelio De Laurentiis, al quale gli arabi avrebbero comunicato la volontà di accontentare le richieste da 200 milioni di euro pur di portare il nigeriano in Saudi Pro League.

Però, anche Osimhen sembra aver rifiutato l’offerta, perché per il momento vuole restare nel calcio che conta, forse prendendoci gusto dopo la vittoria dello Scudetto della scorsa stagione.

Dietro al no a circa 70 milioni di euro per tre anni da parte di Osimhen ci sarebbe l’ormai imminente rinnovo del contratto con il Napoli.

Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la firma sul prolungamento fino al 2027 da 8 milioni di euro netti a stagione, più 2 di bonus, e l’inserimento di una clausola di rescissione da 150 milioni di euro, esercitabile dal 2024.