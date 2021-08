Ordine d’Arrivo Gran Premio di Formula 1 d’Ungheria: vince Ocon davanti a Vettel e Hamilton

Ordine d’Arrivo GP d’Ungheria di F1 2021: il pilota francese Esteban Ocon al volante dell’Alpine vince il suo primo Gran Premio in Formula 1 dopo una gara roccambolesca condizionata da un incidente con diverse monoposto coinvolte alla partenza. Sul secondo gradino del podio sale Sebastian Vettel mentre Lewis Hamilton è 3° dopo una gara in rimonta.

Esteban Ocon vince il Gran Premio d’Ungheria ( Fonte twitter.com/AlpineF1Team )

Al termine di una gara incredibile, Esteban Ocon centra la sua prima vittoria in carriera in Formula 1, la prima anche per la Alpine e la prima di un’accoppiata pilota-team francese da Panis-Ligier a Monaco 1996.

Sul podio un bravissimo Sebastian Vettel che chiude 2° e un Lewis Hamilton di rimonta.

Giù dal podio Carlos Sainz che chiude 4° e un Fernando Alonso protagonista di una difesa fenomenale su Lewis.

6° Pierre Gasly con giro record, poi Tsunoda, Latifi primi punti in carriera, Russell primi punti anche per lui e uno sfortunato Verstappen, con la macchina danneggiata.

Classificati anche Raikkonen, Ricciardo, Schumacher (in evidenza nella prima parte di gara) e Giovinazzi.

Out Bottas, Leclerc, Stroll, Perez, Norris e Mazepin.



Dicevamo della sfortuna di Verstappen, vittima di un Bottas che ne combina una davvero grave. Il finlandese, sull’umido dei primi minuti, canna prima la partenza poi la staccata in curva 1, tamponando malamente Norris e spedendolo addosso alle due Red Bull di Verstappen e Perez. Subito dietro, la fa ancora peggio possibilmente Stroll, che si butta sull’erba e fa strike con Leclerc e Ricciardo.



CLASSIFICA PILOTI F1 2021:

Hamilton 192,

Verstappen 186,

Norris 113,

Bottas 108,

Perez 104,

Leclerc e Sainz 80,

Ricciardo 50,

Gasly e Vettel 48.



CLASSIFICA COSTRUTTORI:

Mercedes 300, Red Bull 290, McLaren 163, Ferrari 160, Alpine 75, Aston Martin 66, AlphaTauri 64, Williams 6, Alfa Romeo 2, Haas 0.

Ordine d’Arrivo Gran Premio di Formula 1 d’Ungheria:

1 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 70 2:04:43.199 25

2 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 70 +1.859s 18

3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 70 +2.736s 15

4 55 Carlos Sainz FERRARI 70 +15.018s 12

5 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 70 +15.651s 10

6 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 70 +63.614s 9

7 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 70 +75.803s 6

8 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 70 +77.910s 4

9 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 70 +79.094s 2

10 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 70 +80.244s 1

11 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 69 +1 lap 0

12 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 69 +1 lap 0

13 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 69 +1 lap 0

14 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 69 +1 lap 0

NC 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 3 DNF 0

NC 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 2 DNF 0

NC 77 Valtteri Bottas MERCEDES 0 DNF 0

NC 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 0 DNF 0

NC 16 Charles Leclerc FERRARI 0 DNF 0

NC 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 0 DNF 0

