Ordine d’Arrivo Gran Premio del Portogallo di F1 2021: vince Hamilton

Ordine d’Arrivo Gran Premio del Portogallo di Formula 1 2021: Lewis Hamilton vince il GP del Portogallo sul circuito di Portimao davanti alla Red Bull di Max Verstappen e Valtteri Bottas.

Sul circuito di Portimao Lewis Hamilton vince il Gran Premio del Portogallo e bissa la vittoria ottenuta sei mesi fa su questo circuito. Dietro di lui arriva Max Verstappen con la Red Bull mentre Valtteri Bottas con l’altra Mercedes sale sul 3° gradino del podio.

A Portimao Lewis Hamilton porta a casa la vittoria numero 97 in Formula 1 al termine di una gara dominata dopo che nelle prime fasi il britannico si è scambiato un bel botta e risposta con Max Verstappen che si è dovuto accontentare del 2° posto sul traguardo.

Hamilton vince il Gran Premio del Portogallo (Fonte: twitter.com/MercedesAMGF1)

In classifica generale piloti grazie a questa vittoria Hamilton sale a 69 punti a + 8 su Max Verstappen che ne ha 61. Molto staccati tutti gli altri con Lando Norris che ne ha 37 e Valtteri Bottas 32.

Proprio il finlandese dopo essere partito dalla pole position non è riuscito a lottare per la vittoria in gara anche se ha fatto il giro veloce e nel finale ha perso l’occasione di poter attaccare Verstappen per un calo di potenza dovuto ad un sensore di uno scarico della sua Mercedes.

Sergio Perez con l’altra Red Bull chiude ai piedi del podio al 4° posto dopo aver guidato la gara per alcuni giri, davanti al solido Lando Norris che chiude al 5° posto con la sua McLaren.

Gara al di sotto delle aspettative per la Ferrari con Charles Leclerc che porta a casa il 6° posto arrivando sul traguardo con oltre 50″ di distacco da Hamilton. Carlos Sainz chiude addirittura 11° con l’altra rossa.

In mezzo le due Alpine di Eseteban Ocon e Fernando Alonso seguite da Daniel Ricciardo e Pierre Gasly.

Unico ritirato Kimi Raikkonen, in apertura di 2° giro, quando ha colpito in pieno rettilineo la posteriore sinistra di Antonio Giovinazzi, finendo con l’ala sotto la macchina e nella ghiaia.

La Formula 1 tornerà tra 7 giorni con il Gran Premio del Portogallo che si correrà il 9 maggio sul circuito del Montmelò e si prospetta un altro week end di grande battaglia tra Hamilton e Verstappen!

Ordine d’Arrivo Gran Premio del Portogallo:

1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 66 1:34:31.421 25

2 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 66 +29.148s 18

3 77 Valtteri Bottas MERCEDES 66 +33.530s 16

4 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 66 +39.735s 12

5 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 66 +51.369s 10

6 16 Charles Leclerc FERRARI 66 +55.781s 8

7 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 66 +63.749s 6

8 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 66 +64.808s 4

9 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 66 +75.369s 2

10 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 66 +76.463s 1

11 55 Carlos Sainz FERRARI 66 +78.955s 0

12 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 65 +1 lap 0

13 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 65 +1 lap 0

14 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 65 +1 lap 0

15 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 65 +1 lap 0

16 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 65 +1 lap 0

17 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 64 +2 laps 0

18 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 64 +2 laps 0

19 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 64 +2 laps 0

NC 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1 DNF 0



CLASSIFICA PILOTI F1 2021:

1) Hamilton 69

2) Verstappen 61

3) Norris 37

4) Bottas 32

5) Leclerc 28

6) Perez 22

7) Ricciardo 16

8) Sainz 14

9) Ocon 8

10) Gasly 7



CLASSIFICA COSTRUTTORI FORMULA 1 2021:

Mercedes 101,

Red Bull 83,

McLaren 53,

Ferrari 42,

Alpine 13,

AlphaTauri 9,

Aston Martin 5,

Alfa Romeo,

Williams , Haas 0.

Migliori Bookmakers AAMS