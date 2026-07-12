Ordine Arrivo Gran Premio MotoGP di Germania: Trionfa Marc Marquez

Ordine d’Arrivo Gran Premio di Germania di MotoGP sul circuito del Sachsenring: Marc Marquez dopo aver dominato prove, qualifiche e gara sprint vince anche oggi!

Marc Marquez vince il GP di Germania MotoGP 2026 al Sachsenring e firma un successo pesantissimo in ottica Mondiale. Lo spagnolo della Ducati conferma il suo feeling speciale con la pista tedesca, controlla la gara dal primo all’ultimo giro e chiude davanti alle due Aprilia Trackhouse di Ai Ogura e Raul Fernandez.

Per Marquez è la decima vittoria personale in MotoGP al Sachsenring, arrivata dopo un week end perfetto dove ha conquistato in successione pole position, Sprint Race e warm-up da assoluto protagonista.

Il risultato del Gran Premio cambia anche la lettura del Mondiale. Jorge Martin chiude quinto con l’Aprilia Racing e resta leader della classifica piloti, ma Marquez recupera punti importanti e si porta sempre più vicino alla vetta. Giornata meno brillante per Francesco Bagnaia, sesto al traguardo con la seconda Ducati ufficiale, mai davvero in lotta per il podio.

La gara del Sachsenring ha regalato anche diversi ritiri pesanti: fuori Fabio Di Giannantonio, caduto dopo pochi giri, così come Alex Marquez, Joan Mir, Cal Crutchlow e Maverick Viñales. Una corsa selettiva, in cui Marquez ha saputo sfruttare al massimo il passo della Ducati e le difficoltà degli avversari diretti.

Cronaca Gran Premio di Germania 2026:

La gara si è decisa soprattutto nella prima metà. Marquez è scattato bene dalla pole e ha tenuto subito la testa davanti al fratello Alex Marquez, mentre alle loro spalle si sono inserite le due Trackhouse di Fernandez e Ogura. Il gruppo di testa è rimasto compatto nei primi giri, poi la corsa ha perso due protagonisti importanti: prima Fabio Di Giannantonio, caduto in curva 10, poi Alex Marquez, finito a terra mentre era in seconda posizione.

Da quel momento Marc Marquez ha potuto costruire la sua gara ideale. Senza il fratello alle spalle, il pilota Ducati ha alzato il ritmo, ha portato il vantaggio su Fernandez oltre il secondo e mezzo e poi ha gestito con grande lucidità fino alla bandiera a scacchi. Secondo Motosprint, Marquez ha chiuso la gara in 40:53.148, con Ai Ogura secondo a +1.996 e Raul Fernandez terzo a +5.104.

Il finale ha acceso soprattutto la lotta per il secondo posto. Raul Fernandez sembrava poter difendere la piazza d’onore, ma Ai Ogura ha aumentato la pressione negli ultimi giri e al giro 25 ha completato il sorpasso sul compagno di marca. Un attacco decisivo, che ha permesso al giapponese di prendersi il secondo posto e di confermarsi una delle grandi rivelazioni della stagione.

La doppietta sul podio delle Aprilia Trackhouse è una delle notizie principali del GP Germania. Dopo le cadute di Di Giannantonio e Alex Marquez, il team ha sfruttato al massimo l’occasione, blindando secondo e terzo posto e tenendo a distanza Pedro Acosta, quarto al traguardo. Cadena SER conferma l’ordine d’arrivo con Marquez davanti a Ogura e Fernandez, seguiti da Acosta, Martin e Bagnaia.

Gara complicata per Francesco Bagnaia, partito dalla decima posizione e costretto a inseguire fin dai primi giri. Pecco è riuscito a risalire fino alla zona della top 6 e nel finale ha attaccato Jorge Martin per il quinto posto, ma senza riuscire a completare il sorpasso.

Martin ha resistito e ha chiuso quinto, limitando i danni in ottica campionato. Il risultato gli permette di mantenere la leadership iridata, anche se il margine su Marc Marquez si assottiglia. Cadena SER riporta che, dopo il GP di Germania, Martin resta davanti con 18 punti di vantaggio su Marquez.

Cadute pesanti: fuori Di Giannantonio e Alex Marquez

Il GP Germania ha cambiato volto già nei primi dieci giri. Di Giannantonio è caduto al quarto giro in curva 10, perdendo subito la possibilità di lottare per il podio dopo essere partito dalla prima fila. Poco dopo è arrivata anche la caduta di Alex Marquez, che stava seguendo da vicino il fratello Marc nelle prime posizioni.

L’uscita di scena di Alex ha tolto alla gara il duello interno tra i fratelli Marquez, ma ha anche aperto la porta al podio Trackhouse. Da lì in avanti Marc ha potuto correre con il passo che preferiva: costante, pulito, senza rischi inutili.

Ordine d’arrivo GP Germania MotoGP 2026

Il podio racconta perfettamente la gara: Marc Marquez imprendibile davanti, Trackhouse protagonista assoluta alle sue spalle. Ogura ha avuto il merito di crederci fino alla fine, mentre Fernandez ha comunque portato a casa un terzo posto prezioso.

Posizione Pilota Team Distacco Punti 1 Marc Marquez Ducati Lenovo Team 40:53.148 25 2 Ai Ogura Trackhouse MotoGP Team +1.996 20 3 Raul Fernandez Trackhouse MotoGP Team +5.104 16 4 Pedro Acosta Red Bull KTM Factory Racing +7.684 13 5 Jorge Martin Aprilia Racing +11.372 11 6 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team +11.495 10 7 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team +17.560 9 8 Luca Marini Honda HRC Castrol +18.683 8 9 Enea Bastianini Red Bull KTM Tech3 +19.140 7 10 Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing +22.137 6 11 Diogo Moreira Honda LCR +22.280 5 12 Jack Miller Prima Pramac Yamaha MotoGP +26.154 4 13 Franco Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team +30.910 3 14 Alex Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team +31.511 2 15 Toprak Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha MotoGP +38.122 1

Ritirati GP Germania MotoGP 2026

Pilota Team Giri completati Motivo Maverick Viñales Red Bull KTM Tech3 26 Non classificato Cal Crutchlow Honda LCR 21 Non classificato Alex Marquez BK8 Gresini Racing MotoGP 8 Non classificato Joan Mir Honda HRC Castrol 6 Non classificato Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team 3 Non classificato

Prossima gara MotoGP: si riparte da Silverstone

Dopo il GP di Germania, la MotoGP si ferma per la pausa estiva. Il prossimo appuntamento sarà a Silverstone, nel weekend del 7-9 agosto, con il Gran Premio di Gran Bretagna. Sarà una tappa fondamentale per capire se Martin riuscirà a difendere la leadership o se Marquez completerà la rimonta.

Il Sachsenring ha mandato un messaggio chiaro: Marquez è tornato pienamente dentro il Mondiale. E con una Ducati così competitiva, la seconda parte della stagione promette una lotta apertissima.

Marquez riapre il Mondiale MotoGP

Il successo del Sachsenring pesa molto più di una semplice vittoria. Marquez ha sfruttato la pole, ha dominato la Sprint e ha completato il weekend perfetto con il trionfo nella gara lunga. Con Martin quinto e Bagnaia sesto, lo spagnolo recupera punti importanti e rientra con forza nella corsa al titolo.

La vittoria consente a Marc Marquez di salire a quota 190 punti nel Mondiale, a soli 18 punti dal leader Jorge Martin. Un divario che riapre completamente i giochi prima della pausa estiva.

Il Sachsenring si conferma il suo terreno di caccia preferito. Marc Marquez ha controllato ogni fase della gara: partenza, gestione del vantaggio, risposta agli inseguitori e ultimi giri. Una vittoria da campione, costruita senza frenesia e chiusa con l’autorità di chi sa di avere ancora molto da dire in questo Mondiale.

Martin resta leader, ma Marquez si avvicina

Jorge Martin lascia la Germania con un quinto posto e 208 punti in classifica generale. Il campione Aprilia resta davanti a tutti, ma il vantaggio non è più comodo. Ogura è a quota 194, mentre Marc Marquez sale a 190. Dietro, Marco Bezzecchi resta fermo a 186 dopo il forfait per infortunio, mentre Fabio Di Giannantonio resta a 184 dopo la caduta.

La classifica piloti dopo il GP di Germania racconta un Mondiale molto aperto: