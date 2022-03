Ordine Arrivo Gran Premio di Arabia Saudita di F1: Vince Verstappen, 2° Leclerc, 3° Sainz

Ordine d’Arrivo Gran Premio di Arabia Saudita di Formula 1: Max Verstappen vince in extremis su Charles Leclerc che era stato al comando fino a 3 giri dalla fine. 3° gradino del podio per l’altra Ferrari di Carlos Sainz davanti alla Red Bull di Sergio Perez.

Max Verstappen trova la prima vittoria stagionale nel Gran Premio di Arabia Saudita sul circuito di Jeddah con un sorpasso decisivo al terzultimo giro sulla Ferrari di Charles Leclerc.

Carlos Sainz con l’altra Ferrari ottiene un ottimo 3° posto a 7 secondi dal leader della gara davanti alla Red Bull di Sergio Perez.

Una grandissima gara di Charles Leclerc che con la sua Ferrari è rimasto al comando della corsa fino al 47° dei 50 giri.

Leclerc aveva preso il comando della gara al 16° giro.

Sergio Perez che era al comando con la sua Red Bull si ferma per il pit stop al 15° giro ma poco dopo Latifi va a muro ed entra la safety car in pista.

Tutti i piloti ne approfittano per il pit stop e le nuove posizioni dopo il giro di pit stop vedono Charles Leclerc al comando davanti a Max Verstappen, Carlos Sainz e Sergio Perez.

Charles Leclerc è riuscito a mantenere il comando quasi sino alla fine. Al 42° giro un primo sussulto con sorpasso di Verstappen e controsorpasso di Leclerc.

A 3 giri dalla fine Verstappen sferra l’attacco decisivo e Leclerc non riesce a riattaccarlo. Il monegasco della Ferrari comunque fino all’ultima curva insidia l’olandese senza riuscire a sorpassarlo

5° posto per George Russell con la Mercedes davanti alla Alpine di Esteban Ocon e LAndo Norris.

Lewis Hamilton con l’altra Mercedes chiude 10°.

