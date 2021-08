Olimpiadi Tokyo 2021: storica doppietta italiana nell’atletica leggera

Olimpiadi Tokyo 2021, doppio oro storico per l’Italia nell’atletica leggera: Tamberi vince la gara di salto in alto. Jacobs strepitoso nei 100 metri.

“Alla fine è successo”: Marcell Jacobs, fresco vincitore dell’oro olimpico nei 100 metri, sembra volerci convincere che non sia più un sogno. Insieme a Gianmarco Tamberi ci regala una doppietta fantastica alle Olimpiadi Tokyo 2021, nei cento metri e nel salto in alto, due discipline che storicamente avevano goduto solo delle imprese di Sara Simeoni (nell’alto femminile).

Quante emozioni vedere Marcell sganciarsi come un proiettile dai blocchi di partenza, resistere con una progressione straordinaria e trionfare nel lanciato davanti ai favoriti Kirley e De Grasse, sbriciolando con il suo 9.80 il record europeo conquistato solo poche ore prima in semifinale. Solo lacrime e commozione nel vedere “Gimbo” saltare l’incredibile misura di 2,37, sfiorare la luna con i 2,39 (record olimpico) e, alla fine, tornare sulla Terra per godersi l’oro, a parimerito con il qatariota Mutaz Barshim, campione del mondo in carica.

Olimpiadi Tokyo 2021: a sinistra Marcell Jacobs, campione nei 100 metri piani; a destra Gianmarco Tamberi, campione nel salto in alto

L’abbraccio finale dei due azzurri suggella una giornata storica per tutto lo sport italiano, che ora avrà altre frecce da tendere al proprio arco per arricchire un medagliere che conta già 29 medaglie, tra ufficiali e “ufficiose, mai così splendente dopo nove giorni di gare. Un abbraccio cui si stringe idealmente anche Alessandro Sibilio, capace di compiere il suo piccolo miracolo nei 200 metri a ostacoli, dove ha strappato la qualificazione alla finale con il terzo tempo nella sua batteria (47.93, sesto crono complessivo). Tre grandi risultati cui va aggiunta anche la finale conquistata da Sara Fantini nel lancio del martello femminile (misura 7.68 m). L’atletica italiana guarda tutti dall’alto, almeno per un giorno, e si conferma una realtà in costante crescita. Alla fine è successo: non chiamiamolo più “sogno”.

Migliori Bookmakers AAMS