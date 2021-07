Olimpiadi Tokyo 2021: Italia di bronzo nel fioretto femminile a squadre

Olimpiadi Tokyo 2021, il fioretto femminile chiude la propria spedizione con un bronzo a squadre: Stati Uniti dominati 45-23.

Si chiude con una medaglia di bronzo la spedizione azzurra di fioretto femminile alle Olimpiadi Tokyo 2021: alla medaglia mancata di Alice Volpi, sconfitta 15-14 dalla russa Larisa Korobeynikova nella finale terzo e quarto posto dell’individuale, fa da contraltare il terzo posto raggiunto nel fioretto a squadre, strapazzando gli Stati Uniti 45–23.

Una medaglia che lascia non poco amaro in bocca, visto che sulle nostre fiorettiste erano riposte speranze di medaglia d’oro. Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Batini ed Erika Cipressa riscattano la delusione incassata contro la Francia di Thibus in semifinale, (avanti undici stoccate, le azzurre si sono fatte raggiungere e rimontare sino al 45-43), e si “consolano” dominando le americane trainate dalla campionessa olimpica in carica Lee Kiefer.

Il logo delle Olimpiadi di Tokyo 2020 (foto da: wikimedia.org)

Italia in difficoltà solo nel primo assalto, quando Arianna Errigo cede 5-3 a Nicole Ross. Poi è un dominio totale: Batini impone la sua scherma sulla Kiefer (7-4) e l’Italia passa in vantaggio 10-9 nel computo totale. Volpi batte di misura Massialas (5-4) e il vantaggio sale a due lunghezze (15-13). Da lì è una climax ascendente, con assalti chiusi tutti in maniera abbastanza netta: Batini apre la seconda tornata di assalti con un 5-1 su Ross, Errigo si impone 5-2 su Massialas e dopo cinque assalti l’Italia si trova saldamente al comando (25-16).

Qualche difficoltà per Alice Volpi nel domare la Kiefer, sconfitta comunque 5-4 dopo una rimonta dal 4-1. Subentra Erica Cipressa, per prendersi l’onore della medaglia, e la squadra non ne risente visto che Massialas ne fa le spese perdendo 5-1. Sul 35-21 Italia, Alice Volpi scende in pedana contro Ross per il suo ultimo assalto e replica il 5-1 della compagna, dando ad Errigo la possibilità di gestire un margine di ben 18 stoccate (40-22). La capitana azzurra si presenta al cospetto della Kiefer e la batte 5-1 chiudendo la pratica sul 45-23.

