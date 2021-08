Olimpiadi Tokyo 2021, diretta tv e streaming eventi 6 agosto

Olimpiadi Tokyo 2021, la diretta tv e streaming degli eventi del 6 agosto: piatto forte la marcia femminile. Chamizo a caccia del bronzo.

Le Olimpiadi Tokyo 2021 ha portato in dote altre quattro medaglie nella giornata di gare odierna: l’oro è arrivato nella 20 km di marcia maschile grazie a Massimo Stano, che ha conquistato il terzo titolo nella specialità della storia azzurra. Il bronzo di Paltrinieri, nella 10 km di nuoto, chiude meravigliosamente un’Olimpiade partita senza grosse aspettative a causa della mononucleosi contratta poco prima dell’inizio delle gare. Manfredi Rizza ha conquistato un importante argento nella canoa velocità, ma la vera impresa la compie Viviana Bottaro, primo bronzo della storia del karate ai Giochi olimpici.

Domani, l’Italia va a caccia di un bronzo nella lotta con Frank Chamizo. La coppia Balsamo-Paternoster proverà a stupire nella madison femminile, mentre Valentina Trapletti, Eleonora Giorgi e Antonella Palmisano ci rappresenteranno nella 20 km di marcia femminile, piatto forte di giornata. Nelle prime ore dell’alba di Tokyo, 22:30 qui in Italia, parte la 50 Km di marcia maschile, con Andrea Agrusti, Teodorico Caporaso e Marco De Luca a rappresentare i nostri colori. Copertina del giorno per l’olandese di origine etiope Sifan Hassan a caccia, nei 1500 femminili, del secondo oro dopo quello conquistato nei 5000. Nel mirino dell’atleta c’è una storica tripletta, che verrebbe completata con i 10000 femminili.

Il logo delle Olimpiadi di Tokyo 2021 (foto da: wikimedia.org)

Olimpiadi Tokyo 2021, gli eventi di domani, 6 agosto

Ore 22:30 – ATLETICA maschile 50km marcia

Ore 0:30 – GOLF femminile (terzo giro)

Ore 2:30 – CANOA SPRINT femminile C2 500 metri (batterie)

Ore 2.44 – CANOA SPRINT maschile C1 1000 metri (batterie)

Ore 3:00 – KARATE maschile Firts Kata (elimination round, Gruppo A)

Ore 3:00 – BEACH VOLLEY femminile (FINALE BRONZO)

Ore 3:15 – CANOA SPRINT femminile K4 500 metri (batterie)

Ore 3:20 – GINNASTICA RITMICA All-Around individuale (qualificazioni)

Ore 3:30 – CANOA SPRINT maschile K4 500 metri (batterie)

Ore 3:30 – HOCKEY SU PRATO femminile (FINALE BRONZO)

Ore 3:40 – KARATE maschile Second Kata (elimination round, Gruppo A)

Ore 4:00 – LOTTA LIBERA maschile -74kg (ripescaggi)

Ore 4:00 – LOTTA LIBERA maschile -125kg (ripescaggi)

Ore 4:00 – LOTTA LIBERA femminile -53kg (ripescaggi)

Ore 4:00 – CALCIO femminile (FINALE ORO)

Ore 4:00 – TENNISTAVOLO maschile a squadre (FINALE BRONZO)

Ore 4:07 – CANOA SPRINT femminile C2 500 metri (quarti di finale)

Ore 4:21 – CANOA SPRINT maschile C1 1000 metri (quarti di finale)

Ore 4:25 – KARATE maschile Kata (Ranking Round)

Ore 4:30 – BEACH VOLLEY femminile (FINALE ORO)

Ore 4:30 – LOTTA LIBERA maschile -65kg (ottavi di finale)

Ore 4:30 – LOTTA LIBERA maschile -97kg (ottavi di finale)

Ore 4:30 – LOTTA LIBERA femminile -50kg (ottavi di finale)

Ore 5:20 – KARATE femminile Kata -61kg (Preliminary Round, Gruppo A)

Ore 5:50 – LOTTA LIBERA maschile -65kg (quarti di finale)

Ore 5:50 – LOTTA LIBERA maschile -97kg (quarti di finale)

Ore 5:50 – LOTTA LIBERA femminile -50kg (quarti di finale)Ore 6:00 – VOLLEY femminile (prima semifinale)

Ore 6:40 – BASKET femminile (prima semifinale)

Ore 7:00 – BOXE maschile -75kg (SEMIFINALI)

Ore 7:30 – PENTATHLON femminile (Nuoto, prima prova)

Ore 7.32 – BOXE maschile -62kg (SEMIFINALI)

Ore 7:50 – GINNASTICA RITMICA All-Around individuale (qualificazioni)

Ore 8:00 – TUFFI maschili 10 metri piattaforma (preliminari)

Ore 8:05 – BOXE maschile -91kg (FINALE ORO)

Ore 8.30 – CICLISMO SU PISTA femminile Sprint (qualificazioni)

Ore 8:30 – PALLANUOTO maschile (prima semifinale)

Ore 8:45 – PENTATHLON femminile (scherma, seconda prova)

Ore 9:10 – CICLISMO SU PISTA maschile Sprint (semifinali)

Ore 9:16 – CICLISMO SU PISTA femminile Sprint (primo turno)

Ore 9:30 – ATLETICA femminile 20km marcia

Ore 9.58 – CICLISMO SU PISTA femminile Sprint (primo ripescaggio)Ore 10:00 – PALLAMANO femminile (prima semifinale)

Ore 10:00 – KARATE maschile Kumite -75kg (Preliminary Round, Gruppo A)

Ore 10:14 – KARATE maschile Kumite -75kg (Preliminary Round, Gruppo B)

Ore 10:15 – CICLISMO SU PISTA femminile (Madison)

Ore 10:15 – PENTATHLON femminile (equitazione, terza prova)Ore 10:30 – ARRAMPICATA femminile combinata (Speed, prima prova)

Ore 11:00 – CICLISMO SU PISTA maschile sprint (finale bronzo, Medal Race 1)

Ore 11:03 – CICLISMO SU PISTA maschile sprint (finale oro, Medal Race 1)

Ore 11:06 – CICLISMO SU PISTA femminile sprint (secondo turno)Ore 11:15 – LOTTA LIBERA maschile -65kg (semifinali)

Ore 11:30 – ARRAMPICATA femminile (Bouldering, seconda prova)

Ore 11:35 – LOTTA LIBERA maschile -97kg (semifinali)

Ore 11:35 – CICLISMO SU PISTA maschile sprint (FINALE BRONZO, MEDAL RACE 2)

Ore 11:38 – CICLISMO SU PISTA maschile sprint (FINALE ORO, MEDAL RACE 2)

Ore 11:53 – CICLISMO SU PISTA femminile sprint (secondo ripescaggio)

Ore 11:55 – LOTTA LIBERA femminile -50kg (semifinali)

Ore 12:00 – HOCKEY SU PRATO femminile (FINALE ORO)

Ore 12:00 – EQUITAZIONE salto a ostacoli a squadre (qualificazioni)

Ore 12:30 – KARATE maschile Kata (FINALE BRONZO)

Ore 12:30 – LOTTA LIBERA maschile -74kg (FINALE BRONZO)

Ore 12:30 – NUOTO SINCRONIZZATO technical routine

Ore 12:30 – TENNISTAVOLO maschile a squadre (FINALE ORO)

Ore 12:30 – PENTATHLON femminile (Laser Run, QUARTA PROVA)

Ore 12:50 – KARATE maschile Kata (FINALE ORO)

Ore 12:50 – PALLANUOTO maschile (seconda semifinale)

Ore 12:55 – LOTTA LIBERA maschile -74kg (FINALE ORO)

Ore 13:00 – CALCIO maschile (FINALE BRONZO)

Ore 13:00 – BASKET femminile (seconda semifinale)

Ore 13:05 – KARATE femminile Kumite -61kg (SEMIFINALI)

Ore 13:05 – LOTTA LIBERA maschile -125kg (FINALE BRONZO)

Ore 13:25 – KARATE maschile Kumite -75kg (SEMIFINALI)

Ore 13:25 – ATLETICA maschile 4X400 metri (batterie)

Ore 13:30 – LOTTA LIBERA maschile -125kg (FINALE ORO)

Ore 13:40 – KARATE femminile Kumite -61kg (FINALE ORO)

Ore 13:50 – KARATE maschile Kumite -75kg (FINALE ORO)

Ore 13:50 – ATLETICA femminile lancio del giavellotto (FINALE)

Ore 13:55 – LOTTA LIBERA femminile -53kg (FINALE BRONZO)

Ore 14:00 – ATLETICA maschile 5000 metri (FINALE)

Ore 14:00 – PALLAMANO femminile (seconda semifinale)

Ore 14:00 – VOLLEY femminile (seconda semifinale)

Ore 14:10 – ARRAMPICATA femminile combinata (Lead, terza prova)

Ore 14:20 – LOTTA LIBERA femminile -53kg (FINALE ORO)

Ore 14:35 – ATLETICA femminile 400 metri (FINALE)

Ore 14:50 – ATLETICA femminile 1500 metri (FINALE)

Ore 15:30 – ATLETICA femminile 4X100 metri (FINALE)

Ore 15:50 – ATLETICA maschile 4X100 metri (FINALE)

Olimpiadi Tokyo 2021, diretta tv e streaming di domani, 6 agosto

Come di consueto, le Olimpiadi Tokyo 2021 saranno offerte, in chiaro, su Rai 2 con una copertura che andrà dall’1:00 alle 16:00. La diretta integrale di ogni evento sarà offerta, in streaming, sulla piattaforma Discovery Plus.

Migliori Bookmakers AAMS