Olimpiadi Tokyo 2021, diretta tv e streaming degli eventi di domani, 4 agosto

Olimpiadi Tokyo 2021, la diretta tv e streaming degli eventi di domani, 4 agosto: Italia impegnata nei 10 km di fondo con Rachele Bruni. Pista maschile per la storia.

Le Olimpiadi Tokyo 2021 ci hanno regalato oggi altre due medaglie certe: la prima, un oro, è stata conquistata nella vela Nacra 17 dalla coppia Ruggero Titta-Caterina Banti, prima medaglia conquistata dall’Italia in una disciplina mista. La seconda soddisfazione arriva dal ciclismo su pista maschile, dove il quartetto di inseguimento a squadre, composto da Ganna, Consonni, Milan e Lamon si è regalato la finale contro la squadra danese campionessa del mondo in carica. Una prestazione impreziosita dal nuovo record mondiale (3:42.307), che proietta i nostri ragazzi nel ruolo di favoriti verso l’oro. Irma Testa, infine, si è vista finalmente riconoscere il bronzo nella boxe (pesi piuma, 54 kg), dopo la finale tra la filippina Petecio (sua giustiziera in semifinale) e la giapponese Irie (vincitrice del torneo=.

Questo uno dei grandi appuntamenti di domani, così come la prima gara del nuoto di fondo, che vedrà Rachele Bruni impegnata nelle acque del parco marino di Odaiba, andare a caccia di una medaglia dopo aver vinto l’argento olimpico a Rio de Janeiro. Programma ricco anche nell’atletica e negli sport di squadra: l’Italia scende in pista con Paolo Dal Molin nelle semifinali dei 110 maschili, mentre Gaia Sabbatini cerca l’accesso alla finale dei 1500 femminili contro le favorite kenyane Chebet e Kypiegon.

Il logo delle Olimpiadi di Tokyo 2020 (foto da: wikimedia.org)

Per ciò che riguarda gli sport di squadra, doppia sfida contro la Serbia, nei quarti di finale, per l’Italia del volley femminile e il settebello di Sandro Campagna (pallanuoto maschile), due squadre che nutrono serie ambizioni di medaglia. Manfredi Rizza sarà impegnato nelle batterie della canoa K1 200 maschile. Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò parteciperanno infine alla medal race nei 470 metri di vela maschile, dove partono ottavi e cercheranno di scalare posizioni per conquistare una medaglia.

Olimpiadi Tokyo 2021, gli eventi di domani 4 agosto

Ore 23:30 – NUOTO DI FONDO femminile 10KM

Ore 0:30 – GOLF femminile (primo giro)Ore 2:00 – ATLETICA maschile decathlon 100 metri (prima prova)Ore 2:00 – SKATEBOARDING femminile Park (qualificazioni)Ore 2:00 – BEACHVOLLEY maschile (primo quarto di finale)

Ore 2:00 – VOLLEY femminile (primo quarto di finale)

Ore 2:05 – ATLETICA maschile lancio del giavellotto (qualificazioni, gruppo A)Ore 2:30 – CANOA SPRINT maschile K1 200 metri (batterie)

Ore 2:30 – PALLAMANO femminile (primo quarto di finale)

Ore 2:35 – ATLETICA femminile heptathlon 100 metri (prima prova)

Ore 2:55 – ATLETICA maschile decathlon salto in lungo (seconda prova)

Ore 2:58 – CANOA sprint femminile C1 200 metri (batterie)

Ore 3:00 – BEACH VOLLEY maschile (secondo quarto di finale)Ore 3:00 – BASKET femminile (primo quarto di finale)

Ore 3:00 – TENNISTAVOLO femminile a squadre (semifinale)

Ore 3:19 – CANOA SPRINT femminile K1 500 metri (batterie)

Ore 3:30 – HOCKEY SU PRATO femminile (prima semifinale)

Ore 3:35 – ATLETICA maschile lancio del giavellotto (qualificazioni, gruppo B)

Ore 3:35 – ATLETICA femminile heptathlon salto in alto (seconda prova)

Ore 3:54 – CANOA SPRINT maschile K2 1000 metri (batterie)

Ore 4:00 – ATLETICA maschile 110 metri ostacoli (semifinali)

Ore 4:00– LOTTA GRECO-ROMANA maschile -67kg (ripescaggi)

Ore 4:00 – LOTTA GRECO-ROMANA maschile -87kg (ripescaggi)

Ore 4:00 – LOTTA LIBERA femminile -62kg (ripescaggi)

Ore 4:30 – ATLETICA femminile 400 metri ostacoli (FINALE)

Ore 4:30 – LOTTA LIBERA maschile -57kg (ottavi di finale)

Ore 4:30 – LOTTA LIBERA maschile -86kg (ottavi di finale)

Ore 4:30 – LOTTA LIBERA femminile -57kg (ottavi di finale)

Ore 4:32 – CANOA SPRINT maschile K1 200 metri (quarti di finale)

Ore 4:40 – ATLETICA maschile decathlon lancio del peso (terza prova)

Ore 4:53 – CANOA SPRINT femminile C1 200 metri (quarti di finale)Ore 5:00 – BASEBALL maschile (spareggi)

Ore 5:07 – CANOA SPRINT femminile K1 500 metri (quarti di finale)

Ore 5:21 – CANOA SPRINT maschile K2 1000 metri (quarti di finale)

Ore 5:30 – SKATEBOARDING femminile Park (FINALE)

Ore 5:50 – LOTTA LIBERA maschile -57kg (quarti di finale)

Ore 5:50 – LOTTA LIBERA maschile -86kg (quarti di finale)

Ore 5:50 – LOTTA LIBERA femminile -57kg (quarti di finale)

Ore 6:00 – VOLLEY femminile (secondo quarto di finale)

Ore 6:15 – PALLAMANO femminile (secondo quarto di finale)

Ore 6:40 – BASKET femminile (secondo quarto di finale)

Ore 6:50 – SOLLEVAMENTO PESI maschile +109kg (gruppo B)Ore 7:00 – PALLANUOTO maschile (primo quarto di finale)

Ore 7:00 – BOXE femminile -51kg (SEMIFINALI)

Ore 7:30 – BOXE femminile -69kg (SEMIFINALI)

Ore 7:30 – VELA maschile 470 (MEDAL RACE)

Ore 7:30 – TENNISTAVOLO maschile a squadre (prima semifinale)Ore 8:00 – TUFFI femminili 10 metri piattaforma (preliminari)

Ore 8:03 – BOXE maschile -91kg (SEMIFINALI)

Ore 8:30 – VELA femminile 470 (MEDAL RACE)

Ore 8:30 – PALLANUOTO maschile (secondo quarto di finale)

Ore 8:30 – CICLISMO SU PISTA maschile sprint individuale (qualificazioni)

Ore 8:35 – BOXE maschile -81kg (FINALE ORO)

Ore 9:10 – CICLISMO SU PISTA femminile keirin (batterie)

Ore 9:35 – CICLISMO SU PISTA maschile sprint individuale (primo turno)

Ore 10:00 – PALLAMANO femminile (terzo quarto di finale)

Ore 10:00 – VOLLEY femminile (terzo quarto di finale)

Ore 10:00 – ARRAMPICATA femminile combinata speed (qualificazioni, prima prova)

Ore 10:11 – CICLISMO SU PISTA femminile keirin (ripescaggi)

Ore 10:20 – BASKET femminile (terzo quarto di finale)

Ore 10.31 – CICLISMO SU PISTA maschile sprint individuale (ripescaggi)

Ore 10:59 – CICLISMO SU PISTA maschile inseguimento a squadre (FINALE BRONZO)

Ore 11:00 – ARRAMPICATA femminile combinata bouldering (qualificazioni, seconda prova)

Ore 11:06 – CICLISMO SU PISTA maschile inseguimento a squadre (FINALE ORO)

Ore 11:13 – CICLISMO SU PISTA maschile sprint individuale (secondo turno)Ore 11:15 – LOTTA LIBERA maschile -57kg (semifinali)

Ore 11:20 – PALLANUOTO maschile (terzo quarto di finale)

Ore 11:30 – ATLETICA maschile decathlon salto in alto (quarta prova)

Ore 11:35 – LOTTA LIBERA maschile -86kg (semifinali)

Ore 11:47 – CICLISMO SU PISTA maschile sprint individuale (secondo ripescaggio)

Ore 11:55 – LOTTA LIBERA femminile -57kg (semifinali)

Ore 12:00 – ATLETICA femminile 1500 metri (semifinali)Ore 12:00 – BASEBALL maschile (prima semifinale)

Ore 12:00 – HOCKEY SU PRATO femminile (seconda semifinale)

Ore 12:00 – EQUITAZIONE salto ostacoli individuale (FINALE)

Ore 12:05 – ATLETICA femminile Heptathlon lancio del peso (terza prova)

Ore 12:30 – ATLETICA femminile 400 metri (seconda semifinale)

Ore 12:30 – LOTTA GRECO-ROMANA maschile -67kg (FINALE BRONZO)

Ore 12:30 – NUOTO SINCRONIZZATO femminile duetto libero (FINALE)

Ore 12:30 – TENNISTAVOLO maschile a squadre (seconda semifinale)Ore 12:50 – PALLANUOTO maschile (ultimo quarto di finale)

Ore 12:50 – SOLLEVAMENTO PESI maschile +109kg (GRUPPO A)

Ore 12:55 – LOTTA GRECO-ROMANA maschile -67kg (FINALE ORO)

Ore 13:00 – ATLETICA femminile 3000 metri siepi (FINALE)

Ore 13:05 – LOTTA GRECO-ROMANA maschile -87kg (FINALE BRONZO)

Ore 13:15 – ATLETICA maschile lancio del martello (FINALE)

Ore 13:30 – ATLETICA femminile Heptathlon 200 metri (quarta prova)

Ore 13:30 – LOTTA GRECO-ROMANA maschile -87kg (FINALE ORO)

Ore 13:45 – PALLAMANO femminile (ultimo quarto di finale)

Ore 13:55 – LOTTA LIBERA femminile -62kg (FINALE BRONZO)

Ore 14:00 – BASKET femminile (ultimo quarto di finale)

Ore 14:00 – BEACH VOLLEY maschile (terzo quarto di finale)

Ore 14:05 – ATLETICA maschile 800 metri (FINALE)

Ore 14:10 – ARRAMPICATA femminile combinata lead (qualificazioni, terza prova)

Ore 14:20 – LOTTA LIBERA femminile -62kg (FINALE ORO)

Ore 14:30 – VOLLEY femminile (ultimo quarto di finale)

Ore 14:30 – ATLETICA maschile Decathlon 400 metri (quinta prova)

Ore 14:55 – ATLETICA maschile 200 metri (FINALE)

Ore 15:00 – BEACH VOLLEY maschile (ultimo quarto di finale)

Olimpiadi Tokyo 2021, la diretta tv e streaming di domani, 4 agosto

La diretta tv delle Olimpiadi Tokyo 2021 verrà offerta da Rai 2, con una copertura televisiva che andrà dall’1:00 alle 16:00. La diretta streaming di ogni evento è offerta integralmente da Discovery Plus, piattaforma cui si accede previo sottoscrizione di un abbonamento.

Migliori Bookmakers AAMS