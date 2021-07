Olimpiadi Tokyo 2021: Bacosi d’argento, Garozzo per l’oro

Olimpiadi Tokyo 2021, altre due medaglie sicure per l’Italia: Diana Bacosi è argento nello skeet. Garozzo si gioca l’oro nel fioretto maschile.

Prosegue l’incetta di medaglie della spedizione italiana alle Olimpiadi Tokyo 2021: dopo le due medaglie conquistate nel nuoto (argento della 4X100 maschile e bronzo per Martinenghi nei 100 rana maschili), tocca allo skeet e alla scherma fare la voce grossa.

Nel poligono di Asaka la campionessa olimpica in carica Diana Bacosi spara con grande freddezza. A metà dello shooting si trova in testa con un ottimo 29/30, mentre le sue avversarie più qualificate, l’americana Amber English e la cinese Wei Meng, sbagliano rispettivamente due e tre piattelli.

Il logo delle Olimpiadi di Tokyo 2020 (foto da: wikimedia.org)

Chiusa anche la quarta serie in testa, con un 38/40 (parimerito con la English), commette un errore sul quarantaquattresimo piattello, ma riesce comunque a restare in lizza per l’oro visto che Amber English manca il cinquantesimo bersaglio e le due atlete si trovano appaiate 47/50.

Gli errori decisivi arrivano nell’ultima serie, dove Bacosi sbaglia il cinquantatreesimo e il cinquantaseiesimo bersaglio, mentre English spara alla perfezione e si presenta con un 53/56 all’ultima doppietta. Un margine di errore che si rivela decisivo, perché nonostante Diana ottenga un 4/4 (55/60 il punteggio finale), la English sbaglia l’ultimo piattello, ma conquista l’oro per un solo centro in più (56/60).

Nella scherma prosegue la marcia trionfale del campione uscente Daniele Garozzo. Dopo aver eliminato l’egiziano Mohamed Hassan e il nipponico Hyosuke Matsuyama nelle prime ore della mattinata italiana, l’atleta delle fiamme gialle ha sopravanzato anche un avversario temibile come il transalpino Enzo Lefort (campione mondiale in carica e vicecampione a squadre), con il punteggio di 15-10. Semifinale completamente dominata contro Takahiro Shikine, sconfitto 15-9 in meno di una ripresa. Ora, tra Garozzo e l’oro c’è solo l’atleta hongkonhese Cheun Ka Long, che in giornata ha eliminato anche Alessio Foconi. Superare quest’ostacolo vuol dire riconfermarsi sul trono olimpico e regalare il secondo oro all’Italia.

Migliori Bookmakers AAMS