Olimpiadi Tokyo 2021: bis di medaglie per l’Italia del nuoto

Giornata di gloria e medaglie per l’Italia del nuoto alle Olimpiadi Tokyo 2021: nella notte italiana scendono in vasca ragazzi della 4X100 maschile e Nicolò Martineghi per la finale deI 100 rana.

in una frazione storicamente dominata dagli Stati Uniti (sempre sul podio in 13 edizioni disputate, con ben 10 ori), I quattro atleti azzurri conquistano la piazza d’onore dando filo da torcere aI fuoriclasse a stelle e striscie: Miressi tiene botta a Dressel, Ceccon tocca la piastra in terza posizione, Zazzeri vira addirittura in seconda posizione e Frigo completa l’opera, chiudendo in 3:10.11 a un secondo e 14 da Zach Apple.

Prima di loro ci aveva regalato emozioni Nicolo Martinenghi, sul podio nei 100 metri rana. Il ventunenne dell’Aqua Centurions non può contrastare un mostro sacro della vasca come Adam Peaty (campione olimpico e primatista mondiale della specialità con 26.88), nè un Arno Kamminga giunto a Tokyo in grandissima forma tanto da restare alle costole del britannico fino a poche bracciate dalla fine. Il crono di Martinenghi si ferma sul 58.33, quasi un secondo di ritardo dall’oro, ma sufficiente per portare a casa una medaglia che, come lui stesso ha giustamente sottolineato, sa tanto di consacrazione internazionale.

