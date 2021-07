Olimpiadi Tokyo 2021: Arabia Saudita-Brasile 1-3, i verdeoro ai quarti grazie a Richarlison

Il Brasile vince con non troppi problemi per 3-1 contro l’Arabia Esaudita. In rete prima Cunha poi una super doppietta del solito Richarlison, già in gol contro la Germania. I verdeoro si prendono il primato del girone D del torneo di calcio dei giochi Olimpici di Tokyo 2020, approfittando anche dell’1-1 tra Germania e Costa D’Avorio.

Con la consapevolezza di essere i favoriti come vincitori, il Brasile vince contro un Arabia Saudita definitivamente fuori dal girone. I carioca prendono in mano il gruppo D del torneo di calcio dei giochi Olimpici di Tokyo 2021. Dopo la straordinaria vittoria contro la Germania, il Brasile si riconferma campione assoluto. Poco da fare per gli arabi che sono definitivamente in fondo alla classifica a zero punti.

Finisce con un roboante 3-1 per il Brasile che si qualifica da primo nel girone. Infatti la Costa D’Avorio, con cui era a pari punti, viene fermata per 1-1 dalla Germania. La vittoria fa salire a 7 punti la squadra di André Jardine contro i 5 degli ivoriani, che sono secondi.

Il logo delle Olimpiadi di Tokyo 2020 (foto da: wikimedia.org)

Brasile, ancora una volta ci pensa Richarlison

Il Brasile, con tutti i favori del pronostico, riesce subito a sbloccare la partita grazie ad una rete di Matheus Cunha. L’attaccante dell’Hertha Berlino colpisce di testa e batte il portiere avversario su corner di Claudinho . La partita sembra essere tutta in discesa per i brasiliani ma al 27’ l’Arabia Saudita riesce a trovare il pareggio con la rete di Abdulelah Al–Amri che batte il portiere su assist di Salman Al Faraj.

Nella ripresa ci sono davvero poche emozioni e la partita sembra essere a senso unico. Il Brasile, naturalmente, prende le redini del gioco. Verso la metà del secondo tempo, i verdeoro ci provano e riescono a trovare anche il vantaggio del 2-1. A segno va Richarlison che si conferma il miglior marcatore dei brasiliani. L’attaccante dell’Everton sembra in ottima forma e riesce a staccare di testa e ad insaccare il pallone.

Il brasiliano classe 97, poco dopo l’inizio dei 7 minuti di recupero, si ripete con un gol bellissimo. L’arbitro, però, non è sicuro della validità e va a visionare l’azione al VAR. Dopo una consulta, il gol viene annullato. Nessun rimpianto, però, per il Brasile che dopo pochi minuti trova il 3-1, questa volta con Reinier del Borussia Dortmund. Adesso il Brasile attende la sua sfidante che verrà dal girone C. I quarti si giocheranno a Saitama il 31 luglio.

