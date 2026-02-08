Olimpiadi Milano-Cortina Programma Oggi 8 Febbraio: italiani in gara

Sarà una domenica molto intensa quella di oggi 8 Febbraio ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina, con l’Italia pronta a giocarsi chance concrete di medaglia in più discipline nel corso della stessa giornata.

Un programma ricchissimo, distribuito tra neve, ghiaccio e piste iconiche, che potrebbe regalare soddisfazioni importanti alla spedizione azzurra.

I riflettori saranno puntati innanzitutto sulla Olympia delle Tofane di Cortina teatro della discesa libera femminile con partenza alle 11:30, una delle gare più attese dell’intero calendario olimpico.

Un appuntamento di prestigio assoluto, in cui tecnica, velocità e coraggio fanno la differenza e dove l’Italia spera di inserirsi nella lotta per il podio. Tra le italiane in gara a caccia di medaglie ci sono Sofia Goggia, Federica Brignone, Nicol Delago e Laura Pirovano.

Da Cortina d’Ampezzo a Livigno, passando per Anterselva, l’Italia vivrà una giornata olimpica densissima e potenzialmente ricca di soddisfazioni. Il programma domenicale dei Giochi di Milano-Cortina propone diverse occasioni concrete di medaglia per gli azzurri, distribuite tra sport di neve e discipline sul ghiaccio.

Grande attenzione anche a Livigno, che ospita il gigante parallelo di snowboard, sia in versione maschile che femminile. Una disciplina spettacolare e imprevedibile, capace di ribaltare i pronostici in pochi secondi e di offrire più opportunità di medaglia nella stessa giornata.

In campo maschile gli azzurri arrivano da una stagione dominante, con cinque vittorie su sette gare di Coppa del Mondo, numeri che certificano una competitività assoluta anche in ottica olimpica. Ottime prospettive anche nel settore femminile, dove la squadra italiana ha dimostrato solidità e continuità, candidandosi a un ruolo da protagonista.

Sul fronte nordico, occhi puntati su Anterselva, sede della staffetta mista di biathlon, una gara che unisce resistenza, precisione al poligono e strategia di squadra. Anche in questo caso l’Italia punta a un risultato di rilievo, forte di una tradizione solida e di atleti abituati ai grandi palcoscenici.

L’Italia si affida a un quartetto di grande esperienza e valore composto da Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, tutti pronti a giocarsi sin da subito una medaglia in una prova che unisce velocità sugli sci, precisione al tiro e gestione della pressione.

Sul ghiaccio, spazio al pattinaggio di velocità, dove l’azzurro Davide Ghiotto sarà protagonista nei 5.000 metri, una delle prove più selettive del programma olimpico.

Tra gli altri appuntamenti prosegue il torneo di curling doppio misto. Per l’Italia è previsto un doppio impegno per la coppia Stefania Constantini e Amos Mosaner, prima contro la Repubblica Ceca e poi contro la Gran Bretagna, sfide decisive per il cammino nel girone.

In serata, infine, si chiuderà il team event di pattinaggio di figura, ultimo atto di una giornata che promette emozioni continue e possibili svolte nel medagliere.

Una domenica chiave per l’Italia ai Giochi di Milano-Cortina, con più discipline, più sedi e più occasioni per sognare in grande davanti al pubblico di casa.

Olimpiadi Milano-Cortina Programma di Oggi 8 Febbraio, gli italiani in gara:

ore 9 – SNOWBOARD : PGS donne – Qualificazioni

: PGS donne – Qualificazioni ore 9 – SNOWBOARD : PGS uomini – Qualificazioni

: PGS uomini – Qualificazioni ore 10.05 – CURLING (doppio misto, fase a gironi): Norvegia-Rep. Ceca, Estonia-Corea del Sud

(doppio misto, fase a gironi): Norvegia-Rep. Ceca, Estonia-Corea del Sud ore 11.30 – SCI ALPINO: Discesa libera donne

Discesa libera donne ore 12.30 – SCI DI FONDO : Skiathlon uomini

: Skiathlon uomini ore 13.00 – SNOWBOARD : PGS donne – Fasi finali

: PGS donne – Fasi finali ore 13.24 – SNOWBOARD : PGS uomini – Fasi finali

: PGS uomini – Fasi finali ore 14.05 – BIATHLON : Staffetta mista

: Staffetta mista ore 14.35 – CURLING (doppio misto, fase a gironi): Canada-Svezia, Gran Bretagna-Svizzera, Stati Uniti-Estonia, ITALIA -Repubblica Ceca

(doppio misto, fase a gironi): Canada-Svezia, Gran Bretagna-Svizzera, Stati Uniti-Estonia, -Repubblica Ceca ore 16 – PATTINAGGIO DI VELOCITA’ : 5.000m uomini

: 5.000m uomini ore 16.40 – HOCKEY SU GHIACCIO (donne, fase a gironi): Francia-Svezia

(donne, fase a gironi): Francia-Svezia ore 17 – SLITTINO : Singolo uomini (manche 3&4)

: Singolo uomini (manche 3&4) ore 19.05 – CURLING (doppio misto, fase a gironi): ITALIA -Gran Bretagna, Svezia-Stati Uniti, Svizzera-Norvegia, Canada-Corea del Sud

(doppio misto, fase a gironi): -Gran Bretagna, Svezia-Stati Uniti, Svizzera-Norvegia, Canada-Corea del Sud ore 19.30 – PATTINAGGIO DI FIGURA : Team event – Libero coppie artistico

: Team event – Libero coppie artistico ore 19.30 – SNOWBOARD : Big Air donne – Qualificazioni

: Big Air donne – Qualificazioni ore 20.45 – PATTINAGGIO DI FIGURA : Team event – Libero singolo donne

: Team event – Libero singolo donne ore 21.10 – HOCKEY SU GHIACCIO (donne, fase a gironi): Rep. Ceca-Finlandia

(donne, fase a gironi): Rep. Ceca-Finlandia ore 21.55 – PATTINAGGIO DI FIGURA: Team Event – Libero singolo uomini

Gli atleti italiani in gara l’8 febbraio alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026:

09:00 – Elisa Caffont , Jasmin Coratti , Lucia Dalmasso , Sofia Valle – Snowboard, PGS femminile (qualificazioni, eventuale FINALE ore 14:26)

, , , – Snowboard, PGS femminile (qualificazioni, eventuale ore 14:26) 09:30 – Maurizio Bormolini , Mirko Felicetti , Roland Fischnaller , Aaron March – Snowboard, PGS maschile (qualificazioni, eventuale FINALE ore 14:36)

, , , – Snowboard, PGS maschile (qualificazioni, eventuale ore 14:36) 11:30 – FINALE Federica Brignone , Nicol Delago , Sofia Goggia , Laura Pirovano – Sci alpino, discesa libera femminile

, , , – Sci alpino, discesa libera femminile 12:30 – FINALE Elia Barp , Martino Carollo , Davide Graz , Federico Pellegrino – Sci di fondo, 10+10 km skiathlon maschile

, , , – Sci di fondo, 10+10 km skiathlon maschile 14:05 – FINALE Tommaso Giacomel , Lukas Hofer , Lisa Vittozz i, Dorothea Wierer – Biathlon, staffetta mista 4×6 km

, , i, – Biathlon, staffetta mista 4×6 km 14:35 – Stefania Constantini , Amos Mosaner – Curling, doppio misto (round robin)

, – Curling, doppio misto (round robin) 16:00 – FINALE Andrea Giovannini , Davide Ghiotto , Riccardo Lorello , Michele Malfatti – Pattinaggio di velocità, 5.000 m maschili

, , , – Pattinaggio di velocità, 5.000 m maschili 17:00 – FINALE Leon Felderer , Dominik Fischnaller – Slittino, singolo maschile (3ª e 4ª run a seguire)

, – Slittino, singolo maschile (3ª e 4ª run a seguire) 19:05 – Stefania Constantini , Amos Mosaner – Curling, doppio misto (round robin)

, – Curling, doppio misto (round robin) 19:30 – Sara Conti , Niccolò Macii – Pattinaggio di figura, team event (coppie artistico, programma libero)

, – Pattinaggio di figura, team event (coppie artistico, programma libero) 19:30 – Marilù Poluzzi – Snowboard, big air femminile (qualificazioni)

– Snowboard, big air femminile (qualificazioni) 20:45 – FINALE Lara Naki Gutmann – Pattinaggio di figura, team event (singolo femminile, programma libero)

– Pattinaggio di figura, team event (singolo femminile, programma libero) 21:55 – FINALE Daniel Grassl o Matteo Rizzo – Pattinaggio di figura, team event (singolo maschile, programma libero)

Dove vedere le Olimpiadi di Milano Cortina in diretta TV e streaming

Le gare delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina saranno seguite in modo capillare su più canali, garantendo agli appassionati una copertura completa per tutta la giornata.

La diretta televisiva sarà affidata ai canali Rai 2 HD e Rai Sport HD, con finestre di programmazione dedicate alle diverse discipline e aggiornamenti continui sugli eventi più importanti del programma olimpico.

Per chi preferisce seguire le competizioni online, la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, oltre che sulle principali piattaforme sportive a pagamento come Discovery+, Eurosport e DAZN.

Grazie a questa ampia distribuzione, sarà possibile seguire tutte le gare delle Olimpiadi di Milano Cortina in tempo reale, sia in televisione che in streaming, senza perdere nemmeno un appuntamento della rassegna a cinque cerchi.