Nowave: lancia Occhiali riposanti con filtro Luce Blu

Al giorno d’oggi sono sempre di più le persone che soffrono di arrossamento agli occhi, stress alla vista oltre che irritazioni e mal di testa.

Tutto questo molte volte è dovuto alla troppa esposizione dei nostri occhi alla luce blu dei dispositivi elettronici quali pc, smartphone, tablet e tv.

Ecco che anche chi non ha nessun difetto di vista farebbe bene ad indossare degli occhiali riposanti dotati di lenti con filtro luce blu per proteggere i propri occhi e non avere di questi problemi.

Molti si chiedono, ma la luce blu è così dannosa?

La luce fa parte dello spettro elettromagnetico con lunghezze d’onda comprese tra 380 e 780 nanometri visibile dall’occhio umano.

In particolare la luce blu ha una lunghezza d’onda compresa tra 400 e 495 nanometri ed è la più vicina agli ultravioletti. Oltre che dal sole che emette luce in tutte le frequenze, la luce blu è emessa dalle nuove lampadine a led e display Lcd o Led dei dispositivi elettronici.

Chi lavora molte ore davanti al monitor di un pc o a display led di smartphone e tablet molto spesso soffre della cosiddetta “Sindrome da visione al computer” i cui sintomi sono affaticamento della vista, bruciore e irritazione agli occhi, mal di testa e stanchezza.

Oltre che affaticare e danneggiare la vista, un eccessiva esposizione alla luce blu può provocare un malessere generalizzato e insonnia andando ad influenzare i ritmi circadiani dell’organismo.

Per difenderci e proteggerci dalla luce blu oltre che regolare la luminosità del monitor o attivare il cosiddetto “filtro luce blu” dalle opzioni di smartphone e tablet è possibile acquistare dei comodi occhiali da riposo con lenti trattate per filtrare la luce blu.

Queste lenti sono in grado di ridurre notevolmente la quantità di luce blu che arriverà sui vostri occhi migliorando allo stesso momento il confort visivo generale quando si guardano gli schermi.

Occhiali Nowave con filtro Luce Blu:

A venire in aiuto di chi è alla ricerca di occhiali di ottima qualità dotati di lenti con filtro luce blu c’è lazienda Nowave di Genova.

Gli occhiali si possono acquistare direttamente sul sito ufficiale e sono disponibili in diversi modelli e per tutti i gusti.

Si possono acquistare occhiali non graduati con lenti dotate di filtro luce blu e che sono anche anti graffio, anti appannamento, anti UV, anti riflesso HMC.



Chi soffre di problemi di vista può montare lenti graduate dotate di filtro luce blu e tutte le caratteristiche descritte sopra.

Inoltre possono diventare anche occhiali da sole.

Gli occhiali no-wave si rivolgono ad un pubblico giovanile e a tutti coloro che passano tante ore davanti a computer, smarphone o tablet che sia per lavoro, per studio o per divertimento.

I punti di forza degli occhiali “Nowave” sono tantissimi ed in particolare l’ottimo rapporto qualità prezzo.

Gli occhiali come detto sopra sono disponibili in vari modelli sia di plastica che di metallo e sono di ottima qualità oltre che molto giovanili ed i prezzi sono molto contenuti rispetto a quelli che si andrebbero a pagare in un negozio di ottica.

Questo perchè Nowave non ha intermediari tra produttore e consumatore ma la vendita è di tipo diretto dal sito ufficiale www.nowaveofficial.com o da amazon a casa del cliente.

Sul sito oltre che vedere le foto e le misure degli occhiali con tutte le caratteristiche e misure è possibile fare una prova virtuale sul proprio viso della montatura grazie ad un innovativa applicazione.

Occhiali Nowave Kommodor:

Il packaging degli occhiali Nowave è parte integrante del prodotto e davvero di ottima qualità.

Il Box di cartone esterno contiene una custodia rigida, un sacchettino morbido ed il panno in microfibra. Qualità eccellenti non solo nel design ma anche nella scelta dei materiali ed accessori forniti in dotazione per poter proteggere i vostri occhiali sempre.

Caratteristiche delle Lenti:

Le caratteristiche e le qualità di queste lenti sono davvero uniche in quanto sono state testate da università italiane ed enti indipendenti per fornire un prodotto utile e sicuro.

Il potere filtrante della luce blu è superiore al 40% e 100% UV con trattamento anti riflesso esclusivo HMC.

Montatura Leggera e flessibile:

I materiali delle montature sono resistenti ad urti e trazione e rendono gli occhiali sicuri per un uso prolungato nel tempo. La leggerezza e la comodità della montatura Kommodor è davvero eccezionale.

Design Montature:

Ciò che contraddistingue nowave è il design delle montature.

Grazie alla collaborazione con designer di fama internazionale nowave offre montature sempre alla moda.

L’occhiale è da sempre considerato l’accessorio per eccellenza e noi vogliamo offrirvi il massimo per rendervi più “cool” negli uffici, nelle università e nel quotidiano.

PERCHE’ SCEGLIERE NOWAVE ?

Nowave è una start up italiana specializzata negli occhiali con lenti anti luce blu che vanta oltre 20000 clienti soddisfatti e più di 1500 recensioni positive su Amazon e sui social.

Direttamente sul sito ufficiale è possibile scegliere tra un ampia scelta di montature.

Le collezioni vengono rinnovate ogni 4 mesi per offrire montature sempre nuove, alla moda e al passo con i tempi.

Obiettivo primario di Nowave è a trovare soluzioni visive che permettano di convivere al meglio con le nuove tecnologie e fornire allo stesso tempo un prodotto bello e comodo da indossare, resistente nel tempo ma soprattutto sicuro per la nostra vista.

Addio occhi rossi e stanchi con beneficio immediato

preservi la salute dei tuoi occhi grazie all’effetto riposante

Più di 20.000 CLIENTI SODDISFATTI

Più di 1500 RECENSIONI POSITIVE TRA AMAZON E FACEBOOK

AMPA SCELTA TRA OLTRE 40 MONTATURE ALLA MODA

START UP ITALIANA

