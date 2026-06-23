Norvegia-Senegal 3-2: Video Gol Highlights e Pagelle

La Norvegia batte il Senegal 3 a 2 grazie ad una doppietta di Haaland e vola alla fase a eliminazione diretta dei Mondiali 2026 dopo una vittoria spettacolare contro il Senegal.

Al MetLife Stadium di New York, la nazionale scandinava si impone 3-2 al termine di una partita intensa, ricca di errori difensivi, giocate di qualità e momenti di grande tensione. Il protagonista assoluto è ancora una volta Erling Haaland, autore di una doppietta che porta il suo bottino personale a quattro reti nel torneo e lo consacra come il miglior marcatore norvegese nella storia della Coppa del Mondo.

La squadra di Stale Solbakken conferma così il grande avvio dopo il successo contro l’Iraq e sale a quota 6 punti nel Gruppo I, blindando il passaggio ai sedicesimi con una giornata di anticipo. Il Senegal, invece, resta aggrappato alla speranza di rientrare tra le migliori terze, ma paga in modo pesantissimo alcune disattenzioni individuali, in particolare quelle di Kalidou Koulibaly, protagonista negativo in due momenti chiave della partita.

Cronaca Norvegia-Senegal 3-2: Haaland decisivo, Sarr non basta

La partita si accende soprattutto a cavallo tra la fine del primo tempo e la ripresa. La Norvegia trova il vantaggio con Marcus Pedersen, entrato dopo l’infortunio precoce di Julian Ryerson e subito capace di incidere. Il difensore sfrutta un errore della retroguardia senegalese, si inserisce con i tempi giusti e batte Edouard Mendy, portando avanti i suoi nel recupero della prima frazione.

Nella ripresa sale in cattedra Erling Haaland. L’attaccante norvegese conferma ancora una volta il suo istinto da grande centravanti, trasformando in oro le occasioni create dalla squadra. Prima finalizza una transizione veloce, poi chiude un’azione nata da un recupero alto e rifinita con un cross basso preciso. In entrambe le situazioni, la sensazione è la stessa: quando la Norvegia riesce a servire Haaland negli ultimi metri, il margine di errore per gli avversari diventa praticamente nullo.

Il Senegal resta in partita grazie a Ismaila Sarr, autore di una doppietta che tiene viva la speranza fino all’ultimo. L’esterno africano mostra freddezza, qualità negli inserimenti e grande senso della porta, ma le sue reti non bastano a cancellare le fragilità difensive di una squadra troppo vulnerabile nei momenti decisivi. La Norvegia soffre nel finale, ma resiste e festeggia una qualificazione pesantissima.

Haaland e Odegaard trascinano la Norvegia

Il volto della serata è inevitabilmente Erling Haaland. Due presenze al Mondiale, quattro gol e un impatto già enorme sulla competizione. Il centravanti non si limita a segnare, ma lavora per la squadra, attacca la profondità, protegge palloni complicati e partecipa anche alla costruzione offensiva. Avrebbe potuto persino firmare una tripletta, ma una grande occasione sprecata dopo un errore di Mendy gli impedisce di rendere ancora più pesante il bottino personale.

Accanto a lui brilla Martin Odegaard, vero motore tecnico della Norvegia. Il capitano orchestra il gioco, accelera la manovra e partecipa in modo diretto all’azione del secondo gol di Haaland. Nonostante un’occasione fallita davanti a Mendy, la sua prestazione resta di altissimo livello per continuità, visione e capacità di cambiare ritmo alla partita. La Norvegia non vive soltanto sul suo centravanti: ha una struttura chiara, un centrocampo intelligente e una coppia offensiva capace di trasformare ogni errore avversario in una minaccia concreta.

Il Senegal paga gli errori di Koulibaly

Per il Senegal resta il rammarico di una partita giocata con orgoglio, ma condizionata da errori troppo gravi. Kalidou Koulibaly vive una serata da dimenticare: prima sbaglia l’intervento sul passaggio di Odegaard che porta al gol di Pedersen, poi controlla male un pallone nella propria area, favorendo l’azione che conduce alla terza rete norvegese. In un match equilibrato sul piano emotivo, dettagli del genere fanno la differenza.

Tra le note positive c’è sicuramente Ismaila Sarr, autore di entrambe le reti senegalesi. L’attaccante mostra lucidità e cattiveria sotto porta, arrivando vicino anche ad altri gol. Buona anche la prestazione di Idrissa Gueye, tra i pochi a dare ordine e qualità alla costruzione, mentre Sadio Mané incide solo a tratti: l’assist per il primo gol di Sarr è una giocata di classe, ma nel complesso la sua presenza non basta per trascinare il Senegal.

Video Gol Highlights Norvegia-Senegal 3-2

La sintesi video di Norvegia-Senegal 3-2 racconta una partita piena di episodi: il vantaggio di Pedersen, la doppietta di Haaland, la risposta orgogliosa di Ismaila Sarr e gli errori difensivi che hanno condizionato il risultato finale. Gli highlights mostrano soprattutto la forza offensiva della Norvegia, capace di colpire con rapidità ogni volta che ha trovato spazio alle spalle del Senegal.

Tabellino Norvegia-Senegal 3-2

Risultato finale: Norvegia-Senegal 3-2

Competizione: Mondiali 2026, Gruppo I

Stadio: MetLife Stadium, New York

Marcatori Norvegia: Marcus Pedersen, Erling Haaland, Erling Haaland

Marcatori Senegal: Ismaila Sarr, Ismaila Sarr

Allenatore Norvegia: Stale Solbakken

Allenatore Senegal: Aliou Cissé

Nota: la Norvegia sale a 6 punti e si qualifica ai sedicesimi di finale con una giornata di anticipo.

Pagelle Norvegia

Orjan Nyland 5: Non sempre sicuro nella gestione dell’area e poco brillante sui due gol subiti. La Norvegia vince, ma il portiere non trasmette piena tranquillità nei momenti di pressione senegalese.

Julian Ryerson S.V.: La sua partita dura appena 12 minuti a causa di un infortunio. Un problema da valutare con attenzione in vista della fase decisiva del torneo.

Kristoffer Ajer 6: Prestazione sufficiente, con alcuni interventi importanti e una discreta presenza fisica. Non sempre impeccabile nelle letture, ma regge nei momenti più complicati.

Torbjorn Heggem 5: Va in difficoltà quando il Senegal accelera sugli esterni e attacca l’area con più uomini. Serata non semplice, soprattutto nella gestione dei movimenti di Sarr.

David Moller Wolfe 6: Ordinato e abbastanza continuo, alterna buone chiusure a qualche sbavatura. Nel complesso dà equilibrio alla linea difensiva.

Sander Berge 6: Lavora molto in mezzo al campo, protegge la difesa e prova a dare fisicità alla manovra. Prestazione utile, anche se non sempre appariscente.

Martin Odegaard 8: È il cervello della Norvegia. Detta i tempi, alza il ritmo e serve l’assist per il secondo gol di Haaland. Spreca una grande occasione davanti a Mendy, ma la sua influenza sulla partita resta enorme.

Fredrik Aursnes 6.5: Gara intelligente, fatta di equilibrio, movimento e attenzione tattica. Aiuta la squadra a restare compatta e accompagna bene le transizioni offensive.

Alexander Sorloth 5: Fatica a incidere e resta spesso fuori dal vivo del gioco. Non riesce a dare il peso offensivo atteso accanto ad Haaland.

Antonio Nusa 6: Qualche spunto interessante, soprattutto quando punta l’uomo e prova ad allargare il campo. Manca però un po’ di continuità negli ultimi metri.

Erling Haaland 8.5: Due gol, presenza dominante e leadership tecnica. È il simbolo della Norvegia che sogna in grande. Segna con freddezza, attacca ogni pallone e si conferma tra i grandi protagonisti del Mondiale.

Subentrati Norvegia

Marcus Pedersen 7: Entra a freddo dopo l’infortunio di Ryerson e cambia la partita. Segna il gol del vantaggio e poi serve il cross che porta alla terza rete norvegese. Impatto eccellente.

Patrick Berg 6.5: Porta ordine e qualità nella fase decisiva. Suo il pallone basso che permette ad Haaland di firmare il terzo gol.

Pagelle Senegal

Edouard Mendy 4.5: Alterna buone parate a errori pesanti. Salva su Odegaard e Ajer, ma sul gol di Pedersen non è impeccabile e regala ad Haaland un’occasione enorme con un momento di indecisione.

Krepin Diatta 5: Prova a spingere, ma soffre nella fase difensiva e non riesce a garantire continuità sulla corsia.

Kalidou Koulibaly 3: Serata disastrosa per esperienza e responsabilità. Sbaglia l’intervento che porta al primo gol norvegese e poi perde un pallone sanguinoso nell’azione del terzo. Errori troppo gravi per un giocatore del suo livello.

Moussa Niakhaté 6: Il meno colpevole del reparto difensivo. Prova a tenere la linea e a limitare gli inserimenti norvegesi, anche se il contesto generale non lo aiuta.

El Hadji Malick Diouf 4: Troppo vulnerabile nelle letture e poco efficace nelle uscite. La Norvegia trova spesso spazio dalla sua parte.

Idrissa Gueye 6: Uno dei migliori del Senegal per personalità e qualità nel palleggio. Suo il passaggio che apre l’azione del primo gol di Sarr.

Pape Gueye 5: Prestazione opaca, con poca incidenza nella gestione del centrocampo. Non riesce a dare il filtro necessario davanti alla difesa.

Lamine Camara 6: Porta energia e qualche buona giocata, ma non sempre riesce a dare continuità alla manovra senegalese.

Ismaila Sarr 7: Segna due gol e tiene vivo il Senegal quasi da solo. Pericoloso ogni volta che attacca l’area, avrebbe potuto persino firmare una serata ancora più importante.

Sadio Mané 5.5: L’assist per il primo gol di Sarr è una giocata da campione, ma resta uno dei pochi lampi della sua partita. Troppo intermittente per incidere davvero.

Nicolas Jackson 5.5: Lavora per la squadra e serve l’appoggio che porta al secondo gol di Sarr, ma nel complesso non riesce a pesare abbastanza nell’area norvegese.

Subentrati Senegal

Ismail Jakobs 4: Entra male e non riesce a dare solidità. Soffre la velocità delle transizioni norvegesi.

Ibrahim Mbaye 5.5: Prova a portare freschezza e aggressività, ma senza incidere in modo decisivo.

Mory Diaw 5: Poco coinvolto, non cambia l’inerzia della partita.

Pathé Ciss 5.5: Salva sulla linea un tiro di Oscar Bobb evitando il quarto gol norvegese. Episodio importante, ma non sufficiente per alzare davvero il giudizio complessivo.

Pape Sarr 5: Entra per dare qualità e dinamismo, ma non riesce a cambiare il volto del centrocampo senegalese.