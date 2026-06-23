Juventus, Berardi torna nei radar: l’occasione che può riaprire una storia mai iniziata davvero

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Domenico Berardi e la Juventus tornano a incrociarsi in una storia di mercato che sembra non trovare mai una fine. L’attaccante del Sassuolo è nuovamente entrato nei pensieri bianconeri come possibile rinforzo per il reparto offensivo di Luciano Spalletti, soprattutto in una fase in cui la Juve cerca esterni capaci di garantire qualità, esperienza, gol e conoscenza profonda del campionato italiano.

Non è la prima volta che il nome di Berardi viene accostato alla Juventus. Anzi, pochi giocatori italiani hanno avuto un rapporto così lungo e mai davvero consumato con il club bianconero. Da promessa seguita giovanissimo a talento acquistato e poi mai portato davvero a Torino, fino ai tentativi più recenti naufragati tra valutazioni economiche, tempistiche sbagliate e scelte societarie diverse.

Il ritorno di fiamma raccontato dalla Gazzetta dello Sport non va letto come una trattativa già chiusa, ma come una pista che può riprendere forza in un contesto nuovo. La Juve sta cercando profili funzionali per il gioco di Spalletti, mentre l’eventuale centralità di Giovanni Carnevali, dirigente che conosce Berardi meglio di chiunque altro, può rendere il discorso più credibile rispetto al passato.

La nuova Juve di Spalletti cerca qualità sugli esterni

La Juventus ha bisogno di aumentare il livello tecnico sulle corsie offensive. Spalletti ama giocatori capaci di ricevere tra le linee, accentrarsi, dialogare con la punta, attaccare l’area e creare superiorità anche senza dover vivere solo di strappi in campo aperto. In questo senso, Berardi resta un profilo particolare: non è più un esterno giovane da costruire, ma un giocatore maturo, abituato a prendersi responsabilità, bravo a calciare, rifinire e incidere negli ultimi trenta metri.

La sua carriera al Sassuolo parla da sola. Berardi è diventato il simbolo tecnico e identitario del club neroverde, un calciatore capace di segnare, assistere e restare competitivo anche dopo momenti fisicamente complicati. La rottura del tendine d’Achille aveva inevitabilmente aperto dubbi sul suo futuro ad alto livello, ma il suo ritorno in campo e la continuità ritrovata hanno riacceso l’attenzione.

Per la Juve, il tema è capire se Berardi possa essere considerato ancora un investimento utile non solo sul piano tecnico, ma anche economico. Il giocatore ha esperienza, personalità e rendimento, ma ha anche un contratto lungo con il Sassuolo. Questo rende l’operazione meno semplice di quanto potrebbe sembrare.

Carnevali può diventare la chiave del nuovo scenario

Il possibile ruolo di Giovanni Carnevali cambia molto nella lettura dell’operazione. Nessuno conosce meglio di lui il mondo Sassuolo, il peso di Berardi dentro il club e le condizioni necessarie per trasformare una suggestione in una trattativa reale. Per anni Carnevali è stato il dirigente che ha difeso il valore dell’attaccante, fissando paletti chiari e respingendo assalti arrivati fuori tempo massimo.

Proprio per questo, se la Juve decidesse davvero di riaprire il dossier, la presenza di Carnevali potrebbe facilitare una valutazione più realistica. Non significa automaticamente sconto, apertura immediata o strada libera. Significa però avere dentro la Continassa una figura capace di leggere il caso Berardi senza illusioni, conoscendo bene il giocatore, il suo entourage e le dinamiche del Sassuolo.

Il precedente del 2023 resta ancora pesante. In quell’estate Berardi sembrava pronto a fare il salto verso Torino, ma la trattativa non si concretizzò. Il Sassuolo aveva fissato tempi precisi, la Juventus non arrivò con l’offerta giusta e il giocatore rimase in Emilia. Una ferita sportiva mai del tutto dimenticata, soprattutto perché per Berardi la possibilità di giocare stabilmente in una grande squadra e sentire la musica della Champions League era un desiderio dichiarato.

Un amore mai sbocciato tra occasioni perse e tempistiche sbagliate

La storia tra Berardi e la Juventus è fatta di incastri mancati. C’è stato il primo interesse quando era ancora giovanissimo, poi la comproprietà, poi la scelta del giocatore di crescere e restare protagonista al Sassuolo, poi gli anni in cui il salto sembrava possibile ma non è mai arrivato. Ogni estate sembrava quella buona, ogni volta qualcosa si è messo di mezzo.

In alcuni momenti è mancata la volontà del giocatore di lasciare un ambiente in cui si sentiva centrale. In altri è mancata la decisione della Juve. In altri ancora, sono stati prezzo, tempi e priorità tecniche a far saltare tutto. Il risultato è una delle storie di mercato più curiose del calcio italiano recente: un giocatore spesso considerato da Juve, Inter, Milan e altri club importanti, ma rimasto sempre fedele alla stessa maglia.

Questa fedeltà ha costruito una narrazione romantica attorno a Berardi. Il rinnovo fino al 2029 con il Sassuolo ha rafforzato l’immagine di bandiera, ma nel calcio moderno anche i contratti lunghi non cancellano del tutto le possibilità di mercato. Dipende dalla volontà del giocatore, dalla proposta, dalla posizione del club e dal momento della carriera.

L’operazione avrebbe senso solo a condizioni precise

Dal punto di vista tecnico, Berardi può ancora essere utile alla Juventus. Offre mancino, gol, assist, calci piazzati, esperienza in Serie A e capacità di giocare sia largo a destra sia più dentro al campo. In una squadra di Spalletti, potrebbe diventare un esterno associativo, più rifinitore che velocista puro, utile contro difese chiuse e nelle partite in cui serve qualità nella scelta finale.

Il problema è il costo complessivo dell’operazione. La Juve non può permettersi acquisti fuori scala per giocatori non più giovanissimi, soprattutto se il progetto tecnico richiede più interventi. Il Sassuolo, dal canto suo, non ha motivo di svendere il proprio capitano, soprattutto dopo averlo blindato con un contratto lungo. Per questo la pista può diventare concreta solo con una valutazione sostenibile e con una formula intelligente.

Prestito con obbligo, contropartite tecniche, pagamento dilazionato o accordo costruito su bonus potrebbero essere strade da esplorare, ma tutto dipenderà dalla reale volontà della Juve di affondare. Per ora il nome è tornato caldo, ma tra idea e trattativa vera c’è ancora distanza.

Berardi alla Juve sarebbe una scelta di esperienza, non una scommessa

Il punto più interessante è che Berardi non rappresenterebbe una scommessa. La Juventus saprebbe esattamente cosa compra: un giocatore italiano, esperto, tecnico, abituato alla Serie A, capace di incidere nei numeri e con una personalità ormai definita. Non sarebbe un investimento futuribile, ma una scelta immediata per alzare il livello della rosa.

Proprio per questo l’operazione divide. Da una parte c’è chi vede in Berardi un profilo perfetto per completare l’attacco di Spalletti, soprattutto se il prezzo fosse ragionevole. Dall’altra c’è chi teme un acquisto tardivo, arrivato quando il giocatore ha già superato il momento ideale per il grande salto.

La risposta dipenderà da come la Juve immagina il proprio mercato. Se l’obiettivo sarà ringiovanire in modo netto, Berardi rischia di restare una suggestione. Se invece servirà un esterno pronto, affidabile e capace di dare subito produzione offensiva, il suo nome può diventare molto più di un semplice ritorno romantico.