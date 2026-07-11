Argentina – Svizzera: Pronostico, Quote e Dati Statistici da Analisi Intelligenza Artificiale

Pronostico Argentina-Svizzera Mondiale 2026: statistiche, tiri, gol e analisi dati della nostra intelligenza artificiale.

Argentina-Svizzera è uno dei quarti di finale più interessanti dei Mondiali 2026, non solo per il peso storico dell’Albiceleste e per il momento straordinario di Lionel Messi, ma anche perché i numeri raccontano una partita meno scontata di quanto dica il nome delle due nazionali. L’Argentina arriva da cinque vittorie su cinque, ma ha sofferto moltissimo contro Capo Verde ed Egitto.

La Svizzera, invece, ha costruito il suo percorso su organizzazione, fisicità e solidità, arrivando ai quarti dopo aver eliminato la Colombia ai rigori.

Il pronostico di Argentina-Svizzera parte inevitabilmente dal dato tecnico più evidente: l’Argentina ha più qualità offensiva, segna di più e ha il giocatore più decisivo del torneo. Ma la Svizzera ha subito meno gol, ha concesso meno momenti di caos e resta una squadra estremamente complicata da affrontare in gara secca.

I dati statistici aggiornati della nostra intelligenza artificiale alla vigilia del quarto di finale aiutano a leggere meglio la sfida. Non basta guardare il blasone: tiri, tiri in porta, corner, falli, cartellini, gol fatti e subiti indicano dove può essere decisa la partita.

Argentina-Svizzera, il cammino verso i quarti

L’Argentina arriva a questo quarto di finale con un percorso perfetto nei risultati: cinque vittorie in cinque partite. L’Albiceleste ha segnato 14 gol e ne ha subiti 5, con una media di 2,8 reti a partita. Il dato offensivo è il migliore tra le squadre rimaste in corsa insieme alle grandi favorite del torneo.

La fase a eliminazione diretta, però, ha mostrato anche alcune fragilità. Contro Capo Verde l’Argentina ha dovuto spingersi fino ai supplementari, vincendo 3-2 dopo una partita molto più sofferta del previsto. Contro l’Egitto, invece, la squadra di Lionel Scaloni si è trovata sotto 0-2 prima di completare una rimonta clamorosa con i gol di Cristian Romero, Messi ed Enzo Fernandez.

La Svizzera ha un percorso diverso. Ha segnato 9 gol e ne ha concessi soltanto 3, con una media di 1,8 reti segnate e 0,6 reti subite a partita. Il dato difensivo è nettamente migliore rispetto a quello argentino. La nazionale di Murat Yakin ha superato la Colombia dopo lo 0-0 nei 120 minuti e la vittoria ai rigori, confermandosi una squadra difficile da battere e capace di rimanere dentro la partita anche quando produce meno in avanti.

Statistiche offensive: Argentina più efficace, Svizzera più corale

Il confronto sui tiri è molto interessante. L’Argentina ha totalizzato 72 tiri complessivi, di cui 31 nello specchio. La Svizzera si ferma a 63 tiri totali, ma con 29 tiri in porta. Il volume non è così distante: l’Albiceleste calcia di più, ma la Svizzera arriva comunque spesso alla conclusione pulita.

La differenza vera sta nella qualità e nella conversione. L’Argentina ha trasformato 14 gol su 72 conclusioni, con una percentuale realizzativa molto alta. La Svizzera ha segnato 9 gol su 63 tiri, un dato buono ma meno esplosivo rispetto a quello dei campioni del mondo.

Confronto tiri e gol

Statistica Argentina Svizzera Partite giocate 5 5 Gol segnati 14 9 Gol subiti 5 3 Tiri totali 72 63 Tiri in porta 31 29 Tiri fuori 24 19 Tiri bloccati 16 15 Pali colpiti 2 0 Occasioni create 38 44

Il dato sulle occasioni create è uno dei più importanti: la Svizzera ne ha prodotte 44, più dell’Argentina, ferma a 38. Questo significa che la squadra di Yakin non è soltanto difensiva, ma costruisce situazioni offensive con buona continuità. Il problema, rispetto all’Argentina, è la minore capacità di trasformare queste situazioni in gol.

L’Argentina, invece, ha meno bisogno di quantità. Con Messi, Lautaro Martinez, Julián Alvarez, Enzo Fernandez e Mac Allister, può segnare anche senza dominare statisticamente una partita. È una squadra che vive di momenti: può sembrare bloccata, ma appena trova spazio diventa letale.

Possesso, passaggi e costruzione: Argentina più pulita

Anche nella gestione del pallone l’Argentina parte avanti. L’Albiceleste ha completato 3.030 passaggi su 3.294 tentati, con una precisione del 92%. La Svizzera ha completato 2.263 passaggi su 2.536, con una precisione dell’89%.

Statistica Argentina Svizzera Possesso medio 59 57 Passaggi tentati 3.294 2.536 Passaggi riusciti 3.030 2.263 Precisione passaggi 92% 89% Lanci lunghi tentati 114 148 Lanci lunghi riusciti 56 66 Cross tentati 73 113 Cross riusciti 22 17

La differenza tattica è evidente. L’Argentina costruisce con più pazienza, palleggia meglio e ha una qualità superiore nel controllo del ritmo. La Svizzera, invece, cerca più spesso l’ampiezza e il gioco diretto: i 113 cross tentati contro i 73 dell’Argentina raccontano una squadra che prova a portare palloni in area con continuità, soprattutto per sfruttare fisicità, seconde palle e inserimenti.

Il dato sui lanci lunghi conferma questa lettura: la Svizzera ne ha provati 148, contro i 114 dell’Argentina. Non significa necessariamente giocare male, ma avere una struttura più verticale e più diretta, soprattutto quando serve uscire dalla pressione.

Corner e palle inattive: Svizzera pericolosa

La Svizzera ha battuto 26 calci d’angolo, contro i 23 dell’Argentina. Non è una differenza enorme, ma va letta insieme al numero di cross e alla fisicità della squadra. Gli svizzeri possono creare problemi su palla inattiva, soprattutto se l’Argentina dovesse difendere bassa nei minuti finali come accaduto in alcune fasi contro Capo Verde ed Egitto.

L’Argentina, però, ha un vantaggio enorme nei calci piazzati diretti e indiretti grazie a Messi. Ogni punizione laterale, ogni calcio d’angolo e ogni fallo nei pressi dell’area può diventare un’occasione reale. In una partita che rischia di essere molto chiusa, le palle inattive possono pesare tantissimo.

Pronostico IA su Falli e cartellini:

Il dato disciplinare è un altro punto chiave del pronostico. L’Argentina ha commesso 58 falli e ne ha subiti 56. La Svizzera ne ha commessi 70 e ne ha subiti 74. Questo racconta una partita che può diventare molto fisica, soprattutto a centrocampo.

Statistica Argentina Svizzera Falli commessi 58 70 Falli subiti 56 74 Cartellini gialli 3 6 Cartellini rossi 0 0

La Svizzera è una squadra che entra molto nei duelli e accetta il contatto. Ha commesso più falli dell’Argentina, ma ha anche subito molti più falli. Questo significa che i suoi giocatori offensivi e di centrocampo, in particolare Granit Xhaka, Ruben Vargas, Dan Ndoye e Breel Embolo, possono attirare interventi e guadagnare punizioni utili per respirare o portare palloni in area.

L’Argentina, invece, ha un dato curioso: solo 3 ammonizioni a fronte di 58 falli commessi. La squadra di Scaloni sa spezzare il gioco senza finire troppo spesso nel taccuino dell’arbitro. In una gara da eliminazione diretta, questa gestione può diventare un vantaggio.

Il punto debole dell’Argentina: pochi tiri concessi, ma troppi gol subiti

Il dato più preoccupante per l’Argentina riguarda la resa difensiva. Tra le squadre ancora in corsa, solo la Spagna ha concesso meno tiri in porta dell’Albiceleste, che ne ha subiti appena 9. Il problema è che da quei 9 tiri sono arrivati 5 gol subiti.

Questo significa che l’Argentina non concede tantissimo, ma quando viene bucata concede occasioni molto pesanti o comunque fatica a proteggere il proprio portiere nei momenti di disordine. È esattamente ciò che si è visto contro Capo Verde e contro l’Egitto: due partite in cui l’Albiceleste ha dato la sensazione di poter essere colpita appena perde equilibrio.

La Svizzera dovrà puntare proprio su questo: difendere con pazienza, non scoprirsi troppo, portare la partita oltre l’ora di gioco e provare a colpire nei momenti in cui l’Argentina si allunga.

Il problema della Svizzera: l’assenza di Manzambi

Il grande punto interrogativo della Svizzera riguarda Johan Manzambi, uno dei giocatori più importanti del suo Mondiale. Il centrocampista offensivo, autore di 3 gol e 2 assist nel torneo, è fuori per infortunio al ginocchio. La sua assenza pesa tantissimo perché toglie alla Svizzera il principale collegamento tra centrocampo e attacco.

Senza Manzambi, contro la Colombia, la Svizzera ha prodotto appena 2 tiri in porta in 120 minuti. È riuscita comunque a qualificarsi grazie alla solidità difensiva e ai rigori, ma contro l’Argentina servirà qualcosa in più. Difendere soltanto potrebbe non bastare, perché Messi e compagni hanno dimostrato di poter segnare anche nel finale e anche quando la partita sembra sfuggire.

Precedenti Argentina – Svizzera e fattore storico

Anche la storia sorride all’Argentina. La Svizzera non ha mai battuto l’Albiceleste nei precedenti ufficiali e complessivi recenti considerati dalle statistiche internazionali: il bilancio parla di 5 vittorie Argentina e 2 pareggi in 7 confronti.

Ai Mondiali, i precedenti sono due e li ha vinti entrambi l’Argentina: 2-0 nel 1966 e 1-0 dopo i supplementari nel 2014, con il gol decisivo di Angel Di Maria. Proprio il precedente del 2014 è interessante: anche allora la Svizzera rese la partita durissima, portandola oltre il 90’ e costringendo l’Argentina a vincerla con un episodio.

Questa sfida può assomigliare molto a quella: Argentina favorita, Svizzera compatta, margini stretti e possibilità concreta di una partita decisa da un dettaglio.

Pronostico Argentina-Svizzera: cosa dicono i dati dell’intelligenza artificiale

I dati portano a una lettura abbastanza chiara. L’Argentina ha più talento, segna di più, calcia di più, ha una precisione di passaggio superiore e soprattutto ha Messi nel momento più decisivo del torneo. La Svizzera, però, è più solida dietro, ha subito meno gol, non ha mai perso nei tempi regolamentari e ha strumenti per mettere in difficoltà l’Albiceleste con fisicità, cross, corner e ritmo nei duelli.

La chiave sarà il primo gol. Se segna l’Argentina, la Svizzera dovrà aprirsi e rischierà di lasciare spazi enormi a Messi e Lautaro. Se invece la Svizzera resiste fino al secondo tempo o addirittura passa avanti, la partita può diventare molto pericolosa per Scaloni.

Il pronostico basato sui dati della nostra IA è: Argentina qualificata, ma con gol della Svizzera.

Pronostico Argentina-Svizzera: 2-1

Possibili mercati coerenti con l’analisi statistica:

Esito finale: Argentina vincente

Gol: entrambe le squadre a segno

Over/Under: Over 1.5 più prudente, Over 2.5 possibile ma più rischioso

Corner: gara da almeno 8-9 corner complessivi, vista la media combinata delle due squadre

Marcatore chiave: Messi resta il riferimento principale, ma Lautaro può essere decisivo se partirà titolare o entrerà nella ripresa

L’Argentina resta favorita, ma la Svizzera ha numeri e struttura per rendere il quarto di finale molto più equilibrato del previsto. La sensazione è che l’Albiceleste abbia più soluzioni per vincerla, ma non abbastanza stabilità difensiva per immaginare una partita senza sofferenza.

Argentina-Svizzera, analisi Over/Under: tiri, tiri in porta, corner e multigol

Per completare il pronostico Argentina-Svizzera è fondamentale leggere anche i mercati statistici, perché i numeri del Mondiale 2026 offrono indicazioni abbastanza chiare su tiri, tiri in porta e calci d’angolo.

L’Argentina arriva al quarto di finale con 72 tiri totali in 5 partite, di cui 31 nello specchio, per una media di 14,4 conclusioni complessive e 6,2 tiri in porta a gara. La Svizzera ha invece prodotto 63 tiri totali e 29 tiri in porta, con una media di 12,6 tiri complessivi e 5,8 nello specchio. I dati offensivi delle due squadre indicano quindi una partita potenzialmente ricca di conclusioni, anche se il peso del quarto di finale può abbassare leggermente il ritmo rispetto alle gare precedenti.

Pronostico tiri totali: Over interessante, ma senza esagerare

Sommando le medie offensive delle due squadre, Argentina e Svizzera viaggiano complessivamente a 27 tiri totali di media a partita. È un dato alto, ma va interpretato con prudenza: la Svizzera potrebbe abbassarsi molto per contenere Messi e compagni, mentre l’Argentina potrebbe preferire una gestione più ragionata se dovesse passare in vantaggio.

La linea più interessante è quindi Over 22.5 tiri totali, perché resta sotto la media combinata e copre anche una partita non troppo aperta. Più rischioso, ma comunque possibile, l’Over 24.5 tiri totali, soprattutto se la gara dovesse sbloccarsi presto o se la Svizzera fosse costretta a rincorrere.

Da evitare, invece, linee troppo alte come Over 29.5 o Over 30.5, perché in una partita da dentro o fuori la gestione tattica può diventare più prudente.

Pronostico tiri totali: Over 22.5

Opzione più prudente: Over 20.5

Opzione più rischiosa: Over 24.5

Pronostico tiri in porta: Argentina sopra quota 4, Svizzera più incerta

Il dato sui tiri in porta è molto forte. L’Argentina produce 6,2 tiri nello specchio a partita, mentre la Svizzera arriva a 5,8. In totale, le due squadre sommano una media teorica di 12 tiri in porta a gara, ma qui serve una correzione importante: la Svizzera ha appena giocato uno 0-0 molto bloccato contro la Colombia e sarà priva di Johan Manzambi, uno dei suoi giocatori più incisivi nel torneo.

Per questo motivo, il mercato più solido riguarda l’Argentina. L’Over 3.5 tiri in porta Argentina è la scelta più prudente, mentre l’Over 4.5 tiri in porta Argentina resta interessante per chi cerca una quota più alta. Messi, Lautaro, Julián Alvarez, Enzo Fernandez e Mac Allister garantiscono volume e qualità nella rifinitura.

Per la Svizzera, invece, meglio non spingersi troppo oltre. La nazionale di Yakin può colpire in ripartenza e su palla inattiva, ma contro l’Argentina potrebbe faticare ad arrivare con continuità dalle parti di Emiliano Martinez.

Pronostico tiri in porta Argentina: Over 3.5

Pronostico tiri in porta Svizzera: Under 4.5

Pronostico tiri in porta totali: Over 7.5

Opzione prudente sui tiri in porta totali: Under 12.5

La combinazione più equilibrata, quindi, è una partita con almeno 8 tiri nello specchio complessivi, ma non necessariamente una gara da 13 o più conclusioni pulite.

Pronostico corner: Over 8.5 molto interessante

Il mercato dei corner è forse il più interessante tra quelli statistici. L’Argentina ha battuto 23 calci d’angolo in 5 partite, per una media di 4,6 corner a gara. La Svizzera ne ha battuti 26, con una media di 5,2 a partita. La somma delle due medie porta a 9,8 corner complessivi, una quota che rende molto interessante l’Over 8.5 corner.

Questo dato è coerente anche con lo stile delle due squadre. L’Argentina attacca molto con possesso e rifinitura centrale, ma quando trova squadre chiuse tende ad allargare il gioco e a guadagnare corner. La Svizzera, invece, usa più cross, più gioco laterale e più palloni diretti: tutte situazioni che possono aumentare il numero dei calci d’angolo.

La linea migliore resta quindi Over 8.5 corner totali. Per maggiore prudenza si può scendere su Over 7.5 corner, mentre l’Over 9.5 è giocabile ma più esposto al rischio di una partita bloccata.

Pronostico corner totali: Over 8.5

Opzione più prudente: Over 7.5

Opzione alternativa: Under 12.5 corner

Pronostico corner Argentina: Over 3.5

Pronostico corner Svizzera: Over 3.5 solo se la quota è alta

Multigol Argentina-Svizzera: meglio restare sul 2-4

Per il mercato multigol, la linea più equilibrata è Multigol 2-4. L’Argentina segna tanto, ma concede qualcosa. La Svizzera non è una squadra spettacolare, però ha trovato il gol in quasi tutto il percorso mondiale prima dello 0-0 con la Colombia.

Il 2-4 copre risultati molto credibili come 1-1, 2-0, 2-1, 3-0, 3-1 e 2-2. È più selettivo del Multigol 1-4, ma resta coerente con l’analisi statistica e con il pronostico principale di una partita da almeno due reti.

La soluzione più prudente resta Multigol 1-4, soprattutto per chi teme una gara chiusa o un quarto di finale deciso da un solo episodio. Ma in ottica quota, il Multigol 2-4 è più interessante.

Pronostico multigol partita: Multigol 2-4

Opzione più prudente: Multigol 1-4

Multigol Argentina: 1-3

Multigol Svizzera: 0-2

Miglior combinazione Doppia Chance Multigol per Argentina-Svizzera

La giocata più equilibrata, basata sui dati statistici del torneo, è:

Doppia chance 1X + Multigol 1-4

È la soluzione più prudente, perché protegge dal pareggio nei 90 minuti e copre una partita con un numero di gol realistico.

Per chi cerca una quota leggermente più alta, la combinazione migliore diventa:

Doppia chance 1X + Multigol 2-4

La lettura finale resta chiara: l’Argentina ha più qualità e più soluzioni offensive, ma la Svizzera è abbastanza solida per rendere la partita complicata. Il risultato più coerente con dati, forma e andamento del torneo resta Argentina-Svizzera 2-1, con Argentina qualificata e almeno 8 corner complessivi.