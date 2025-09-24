Nizza – Roma Diretta Tv e Streaming Live Europa League

Dove vedere Nizza – Roma in Diretta Tv e Streaming Live, 1° Giornata Europa League, Mercoledì 24 Settembre ore 21:00.

La Roma di Giampiero Gasperini apre il proprio cammino in Europa League in trasferta mercoledì sera all’Allianz Riviera contro il Nizza.

La formazione francese, tornata a disputare una competizione continentale dopo la delusione della scorsa stagione, cerca subito un segnale positivo davanti al proprio pubblico.

Dall’altra parte, la squadra giallorossa guidata da Gian Piero Gasperini si presenta con entusiasmo e con la consapevolezza di avere ormai acquisito una solida esperienza europea, grazie ai successi recenti nelle coppe internazionali.

Formazioni Ufficiali di Nizza – Roma:

NIZZA (3-4-2-1): Diouf; Mendy, Bah, Dante; Bard, Boudaouoi, Vanhoutte, Louchet; Sanson, Boga; Kevin Carlos. Allenatore: Haise

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, El Shaarawy; Dovbyk. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Come vedere Nizza – Roma in Diretta TV e Live Streaming:

Partita: Nizza-Roma

Nizza-Roma Data: Mercoledì 24 settembre 2025

Mercoledì 24 settembre 2025 Orario: 21.00

21.00 Canale TV: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (251)

Streaming: Sky Go e NOW

Sarà possibile vedere il match di Europa League tra la Roma di Giampiero Gasperini ed il Nizza mercoledì 24 Settembre 2025 alle ore 21:00 in diretta TV su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (Canale 252).

Sarà possibile vedere Nizza – Roma in Diretta Streaming su Sky Go e NOW tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart tv, smartphone, pc o tablet.

Come arriva la Roma:

La Roma arriva alla sfida di Europa League con entusiasmo e risultati positivi. I giallorossi hanno vinto tre delle prime quattro giornate di Serie A, piazzandosi al quarto posto in classifica. L’ultima vittoria, il 1-0 nel derby con la Lazio firmato da Lorenzo Pellegrini, ha dato ulteriore slancio alla squadra e ha rappresentato un segnale importante anche per il nuovo tecnico Gian Piero Gasperini, subentrato a giugno a Claudio Ranieri.

Per l’allenatore bergamasco, già protagonista nel 2024 con il trionfo dell’Atalanta in Europa League contro il Bayer Leverkusen, questa nuova avventura in panchina rappresenta l’occasione per confermare le sue qualità anche con la Roma.

I giallorossi si sono qualificati alla competizione grazie al quinto posto in Serie A 2024-25 con 69 punti, ma lo scorso anno il cammino europeo si era interrotto agli ottavi di finale contro l’Athletic Bilbao, nonostante la vittoria 2-1 all’andata. Proprio le coppe europee hanno regalato grandi emozioni ai romanisti nelle ultime stagioni: dal trionfo in Conference League 2022 alla finale di Europa League 2023, fino a questa nuova avventura con l’obiettivo dichiarato di andare ancora una volta lontano.

La sfida con il Nizza segnerà il primo confronto ufficiale tra i due club. L’unico precedente risale a un’amichevole estiva del 2022, terminata 1-1.

Come arriva il Nizza:

L’avvio di stagione del Nizza in Ligue 1 2025-26 è stato tutt’altro che brillante: appena sei punti raccolti nelle prime cinque giornate, con la squadra ferma al 12° posto in classifica. L’ultimo turno ha messo in evidenza tutte le difficoltà della formazione di Franck Haise, travolta 4-1 dal Brest e già alla terza sconfitta stagionale.

Il bilancio complessivo non è confortante: soltanto due vittorie in sette partite ufficiali, con sei gol realizzati e ben 13 subiti. Le fragilità difensive hanno pesato in maniera evidente e l’Europa League rappresenta ora un’occasione preziosa per ritrovare fiducia e rilanciare la stagione.

Sul fronte europeo, il cammino del Nizza si è già complicato con l’eliminazione dai preliminari di Champions League, dove è arrivata una pesante sconfitta complessiva per 4-0 contro il Benfica. Un segnale che conferma le difficoltà del club francese, già lo scorso anno incapace di vincere una sola partita nella fase a gironi di Europa League, chiusa al penultimo posto del girone.

Probabili Formazioni di Nizza – Roma:

Il Nizza deve fare i conti con diverse assenze pesanti in vista della sfida di Europa League contro la Roma. Il veterano Dante resta ai box per un problema al ginocchio, mentre non saranno disponibili nemmeno gli infortunati di lungo corso Tanguy Ndombele, Mohamed Abdelmonem, Djibril Coulibaly, Ali Abdi e Youssouf Ndayishimiye. Una situazione che riduce sensibilmente le alternative soprattutto a centrocampo, dove il tecnico Franck Haise è stato costretto a ricorrere a continui cambi di formazione nelle ultime settimane.

Anche la Roma non arriva al completo: Paulo Dybala è in dubbio dopo il problema fisico accusato contro il Torino, che lo ha costretto a saltare anche il derby vinto con la Lazio. Possibile il suo ritorno almeno in panchina. Restano invece indisponibili Leon Bailey, fermatosi subito dopo il suo arrivo in prestito dall’Aston Villa, e Wesley Franca, ancora non al meglio. Dubbi anche su Mario Hermoso, che difficilmente sarà rischiato a causa di un affaticamento muscolare.

Pronostico Nizza-Roma: i giallorossi favoriti all’Allianz Riviera

Secondo le previsioni, la sfida tra Nizza e Roma potrebbe concludersi con il risultato di 1-2 in favore dei giallorossi. La formazione di Gian Piero Gasperini arriva infatti in un momento migliore, con una condizione positiva in campionato e una solida esperienza europea che rappresenta un fattore determinante.

Il Nizza, al contrario, ha mostrato troppi limiti difensivi e una certa discontinuità nei risultati, aspetti che rischiano di pesare contro un avversario capace di sfruttare ogni occasione in fase offensiva.

La Roma dispone della qualità necessaria per portare a casa l’intera posta, anche se i francesi, spinti dal pubblico di casa, hanno le carte in regola per rendere il match combattuto fino all’ultimo minuto.

I migliori bookmaker