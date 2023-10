Neymar, gravissimo infortunio: starà fuori 7 mesi

Il brasiliano era uscito in lacrime durante la partita di qualificazione ai prossimi Mondiali tra Brasile e Uruguay.

Neymar infortunio grave, rottura del legamento crociato con interessamento del menisco, starà fuori 7 mesi – StadioSport.it

Non c’è pace per O’Ney che durate il match tra Brasile e Uruguay dopo un brutto movimento del ginocchio si era sbracciato da terra insistentemente per richiamare l’intervento dello staff medico della Selecao. Il numero 10 verdeoro aveva lasciato il terreno di gioco in barella, non lasciando presagire nulla di buono per i tifiosi del Brasile e del Al-Hilal.

Stamane è arrivato l’esito degli esami strumentali che non hanno riportano nulla di buono, è stato lo stesso Neymar attraverso il proprio canale Twitter a diffondere la notizia di una rottura del legamento crociato con ulteriore interessamento anche del menisco, infortunio che costringerà il numero 10 della selecao a star lontano dai campi di gioco almeno per 7 mesi.

Per Neymar un vero e proprio calvario per quanto riguarda gli infortuni rimediati in carriera. Sono, infatti, 16 gli infortuni rimediati dalla stella brasiliana nel corso delle sue ultime sette stagioni. Questo ultimo però rischia seriamente di compromettere la carriera del brasiliano che, arrivato sulla soglia dei 31 anni, si trova a dover affrontare uno degli stop più temuti da tutti i calciatori. Lo staff medico del Brasile resta in costante contatto con i medici dell’Al-Hilal per collaborare sul recupero dell’atleta.