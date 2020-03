NBA 2019/20, Risultati 9 Marzo: Nuggets superano i Bucks, vittorie per Hawks e Raptors

Tre partite di NBA hanno tenuto compagnia agli italiani in una notte piuttosto movimentata per via delle nuove disposizioni del governo. La partita clou della notte è stata sicuramente quella tra i Nuggets e i Bucks, che visto uscire vincitori Jokic e compagni. Nelle altre due sfide, successo per gli Hawks contro gli Hornets, mentre i Raptors si sono imposti sui Jazz.

Cominciamo quindi dalla sfida principale ovvero, dal successo dei Nuggets contro Milwaukee 109-95. L’allungo decisivo è arrivato nell’ultima frazione e i Bucks non sono riusciti a ribattere. Grande partita di Millsap, nominato “Nugget of the nigh” per i suoi 20 punti e 10 rimbalzi in soli 21′. Ottima gara anche Murray, che ha chiuso a quota 21 punti. D’altro canto, season high per Korver che ha chiuso con 23 punti a referto con la precisione del 53% al tiro dal campo.

Gli Hawks trascinati dal solito Trae Young, battono gli Hornets 143-138. E’ servito un overtime per decretare il vincitore di una sfida che si è rivelata interessante e combattuta. Trae guida la classifica marcatori per gli Hawks con 31 punti + 16 assist, segue Collins con 28 punti realizzati e 11 rimbalzi recuperati. Per quanto riguarda gli Hornets, partita monumentale per Rozier che non solo ha firmato il suo career-high, ma ha anche raggiunto quota 40 punti per la prima volta. Gara da sottolineare anche per Graham, che ha chiuso con 27 punti e 10 assist.

Infine, chiudiamo con la vittoria dei Raptors sul campo dei Jazz 92-101. Ottima partita per Ingles, il migliore dei suoi con 20 punti realizzati. Toronto invece, si è affidata alle doppie doppie di Siakam e Ibaka. Entrambi hanno raggiunto quota 27 punti, differenziandosi nei rimbalzi. Siakam dunque, ha chiuso con 27 punti e 11 rimbali, Ibaka con 27 punti e 13 rimbalzi.

Di seguito i risultati della notte:

ATLANTA HAWKS (20-46) @ CHARLOTTE HORNETS (22-42) 143-138

UTAH JAZZ (41-23) @ TORONTO RAPTORS (46-18) 92-101

DENVER NUGGETS (43-21) @ MILWAUKEE BUCKS (53-12) 109-95

