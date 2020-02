NBA 2019/2020, i risultati dell’8 febbraio 2020: tornano alla vittoria i Mavs, brutto crollo dei Clippers

8 le partite giocate nella notte NBA: si parte dal ritorno alla vittoria dei Mavs sul campo degli Hornets: termina 100-116. Gli ospiti devono fare ancora a meno di Doncic, ma ci pensano Curry (26 punti) e Cauley-Stein (15 punti e 10 rimbalzi) a portare a casa la vittoria. In doppia doppia Graham (26 punti e 10 assist) per i padroni di casa.Vittoria di misura per i Knicks che si impongono 95-92 sul campo dei Pistons grazie ai 17 punti di Ellington e Randle, ai padroni di casa non basta la doppia doppia di Wood (17 punti e 11 rimbalzi).

Quinta sconfitta di fila per i Pacers che perdono contro i Pelicans: 117-124 il risultato finale. Decisivi i 31 punti e 10 assist di Holiday e i 15 conditi da 11 rimbalzi di Favors. Ci prova il solo Lamb nei padroni di casa (26 punti). Non si fermano più i Raptors che si impongono sui Nets al termine di una gara punto a punto: alla Scotiabank Arena termina 119-118. MVP VanVleet autore di 29 punti e Davis autore di 20 punti. Negli ospiti da segnalare i 37 punti di LeVert, la doppia doppia di Dinwiddie (21 punti e 11 assist) e di Jordan (15 punti e 14 rimbalzi).

Crollo rovinoso dei Clippers a Minnesota: incredibile finale di 142-115 a favore degli Wolves. Superba la prova di squadra dei locali: in doppia doppia McLaughlin (24 punti e 11 assist), Beasley (23 punti e 10 rimbalzi) e Towns (15 punti e 13 rimbalzi). Si salva il solo Leonard negli ospiti (29 punti). Vittoria più difficile del previsto per i Lakers sul campo dei Golden State Warriors: la prima di Wiggins in maglia GSW termina 120-125. Ci pensa come al solito il duo Davis(27 punti e 10 rimbalzi)-James(22 punti e 11 assist) a portare a casa il risultato. Ottima la prova dell’ex Minnesota, autore di 24 punti.

Vittoria esterna per i Nuggets sul campo dei Suns: i 36 punti di Murray e la doppia doppia di Millsap (12 punti e 11 rimbalzi) portano il punteggio sul 108-117 finale. Sugli scudi Ayton per gli ospiti (28 punti e 19 rimbalzi). Chiudiamo con la vittoria casalinga dei Kings contro San Antonio: 31 punti per Hiled e 25 per Barnes, negli ospiti 17 punti di Murray e 12 punti e 10 rimbalzi per Aldridge.

Di seguito i risultati finali.

CHARLOTTE HORNETS (16-36) @ DALLAS MAVERICKS (32-21) 100-116

DETROIT PISTONS (19-36) @ NEW YORK KNICKS (17-36) 92-95

INDIANA PACERS (31-22) @ NEW ORLEANS PELICANS (22-31) 117-124

TORONTO RAPTORS (39-14) @ BROOKLYN NETS (23-28) 119-118

MINNESOTA TIMBERWOLVES (16-35) @ LOS ANGELES CLIPPERS (36-16) 142-115

GOLDEN STATE WARRIORS(12-41) @ LOS ANGELES LAKERS (39-12) 120-125

PHOENIX SUNS (21-32) @ DENVER NUGGETS (37-16) 108-117

SACRAMENTO KINGS (21-31) @ SAN ANTONIO SPURS (22-30) 122-102

