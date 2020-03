NBA 2019/2020: i Lakers vincono lo scontro con i Bucks, vincono anche Dallas e Indiana.

10 le partite giocate nella notte NBA: si parte dalla vittoria dei Wizards contro gli Hawks grazie ai 35 punti di Beal. Non bastano agli ospiti i 28 punti di Reddish e la doppia doppia di Collins (26 punti e 10 rimbalzi) e Huerter (14 punti e 11 assist). Sconfitta per San Antonio sul campo dei Nets: finisce 139-120 con una super prova di LeVert (27 punti, 10 rimbalzi e 10 assist) per i locali, 24 punti di DeRozan per gli ospiti.

Vittoria esterna al Madison Square Garden per i Thunder: contro i Knicks termina 103-126. MVP di serata Gallinari con 22 punti , seguito da Paul con 21 punti e 12 assist. Da segnalare i 18 punti di Payton nei locali. Sconfitta casalinga (94-99) per i Celtics contro gli Utah Jazz alla loro quarta vittoria di fila. 25 punti per Conley, 29 per Smart nei Celtics.

Vittoria esterna anche per i Pacers sul campo dei Bulls: finisce 102-108 grazie alla prova di Sabonis (24 punti e 12 rimbalzi). Non bastano ai locali i 26 punti di White, arriva la sconfitta numero 42 in stagione. Prosegue la serata di vittorie esterne con i Magic che si impongono 132-118 a Minnesota. MVP di serata Vucevic (28 punti e 12 rimbalzi), seguito da Gordon (15 punti e 10 rimbalzi). Da segnalare il solo Beasley nei padroni di casa (29 punti).

9 punti 3 rimbalzi e 6 assist per Melli nella vittoria dei suoi Pelicans contro i Miami Heat. Melli si unisce al contributo di Holiday (20 punti) e Hart (19 punti e 12 rimbalzi). 28 punti per Butler e 24 per Robinson negli Heat, che si fermano dopo 4 vittorie. Vittoria schiacciante (121-96) per i Mavericks trascinati da Porzingis (26 punti e 11 rimbalzi) e Doncic (21 punti). Nei Grizzlies da segnalare i 16 punti di Jackson e la doppia doppia di Valanciunas (14 punti e 11 rimbalzi). Vittoria anche per i Suns contro i Trail Blazers a cui non bastano i 25 punti di McCollum e i 23 punti e 20 assist di Whiteside. I locali si impongono grazie ai 37 punti e 16 rimbalzi di Baynes e alle doppie doppie di Booker (23 punti e 12 assist) e Rubio (13 punti e 10 assist).

Chiudiamo con la partita più attesa della serata: quella fra prime della classe ad Est (Bucks) ed Ovest (Lakers). Allo Staples Center termina 113-103 grazie ad uno spaventoso LeBron James autore di 37 punti, 8 rimbalzi e 8 assist, seguito a ruota da Davis autore di 30 punti e 9 rimbalzi. Super prova anche per Antetokounmpo (32 punti e 11 rimbalzi), ma i Bucks raccolgono la decima sconfitta della loro stagione.

Di seguito i risultati della notte:

WASHINGTON WIZARDS (23-39)@ATLANTA HAWKS (19-45) 118-112

BROOKLYN NETS (28-34) @ SAN ANTONIO SPURS (26-35) 139-120

NEW YORK KNICKS (19-44) @ OKLAHOMA CITY THUNDER (39-24) 103-126

BOSTON CELTICS (42-20) @ UTAH JAZZ (40-22) 94-99

CHICAGO BULLS (21-42) @ INDIANA PACERS (38-25) 102-108

MINNESOTA TIMBERWOLVES (19-43) @ ORLANDO MAGIC (28-35) 118-132

NEW ORLEANS PELICANS (27-36) @ MIAMI HEAT (40-23) 110-104

DALLAS MAVERICKS (39-25) @ MEMPHIS GRIZZLIES (31-32) 121-96

PHOENIX SUNS (25-38) @ PORTLAND TRAIL BLAZERS (28-36) 127-117

LOS ANGELES LAKERS (48-13) @ MILWAUKEE BUCKS (53-10) 113-103

