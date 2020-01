NBA 2019/20, Risultati 5 Gennaio: i Lakers ‘stoppano’ i Pistons. Ok Clippers, Heat, Twolves e Grizzlies

NBA Sundays nel segno delle angelene, con Lakers e Clippers vincenti con Pistons e Knicks. Bene anche Heat, Timberwolves e Grizzlies

NBA – Cinque match in programma per gli NBA Sundays del 5 Gennaio 2020. Protagoniste le due franchigie di Los Angeles, entrambe impegnate allo Staples Center. I Lakers, grazie alla quinta vittoria di fila, arrivata contro i Detroit Pistons (99-106), consolidano la vetta della Western Conference. Una vittoria nel segno di LeBron James (21+14 rimbalzi ed 11 assist) e di Anthony Davis (24+11 rimbalzi), ma soprattutto di una prova incredibile di squadra alla voce ‘stoppate’, con i ragazzi di coach Vogel che ne mettono a referto addirittura 20 (massimo nella Lega dal 2001), con Davis e McGee rispettivamente a quota 9 e 6. Riguardo ai Pistons, il migliore è stato Derrick Rose (28+5 assist).

Più sofferta la vittoria dei Clippers, che comunque battono 132-135 dei coriacei New York Knicks (Marcus Morris (38+5 rimbalzi) e RJ Barrett (24+6 rimbalzi)). Coach Rivers tiene a riposo Kawhi Leonard, ma in campo ci pensa il trio composto da Paul George, Montrezl Harrell e Louis Williams, che mette a referto ben 98 punti su 135 di squadra. Serata positiva per i Miami Heat, vincenti all’AmericanAirlines Arena contro i Portland Trail Blazers

(111-122). La squadra di coach Spoelstra (17-1 in casa) è guidata dai vari Goran Dragic (29+13 assist), Bam Adebayo (20+8 rimbalzi e 6 assist) e Derrick Jones Jr. (19+6 rimbalzi); insufficienti per gli ospiti gli sforzi di Damian Lillard (34+12 assist), Hassan Whiteside (21+18 rimbalzi) ed Anfernee Simons (19).

Vittoria sulle ‘montagne russe’ per i Minnesota Timberwolves alla Rocket Mortgage Fieldhouse di Cleveland: i Twolves prima dominano (+25 a 4′ da fine terzo quarto), poi si fanno rimontare (96-97 Cavaliers a 8 minuti e mezzo dalla fine), salvo quindi rivincerla (118-103 al termine della partita). Gorgui Dieng (22+13 rimbalzi+6 assist e 4 stoppate) e da Shabazz Napier (21+7 assist) conducono i Twolves, mentre Dante Exum (28) e Collin Sexton (19) sono i migliori nei locali. Infine, alla Talking Stick Resort Arena di Phoenix, i Memphis Grizzlies battono i Suns 121-114. Bene negli ospiti Jonas Valanciunas (30+8 rimbalzi) e Dillon Brooks (19), mentre non basta Devin Booker (40+6 assist) alla franchigia dell’Arizona.

Di seguito, il resoconto della notte:

NEW YORK KNICKS (10-26) @ LOS ANGELES CLIPPERS (26-12) 132-135

PORTLAND TRAIL BLAZERS (15-22) @ MIAMI HEAT (26-10) 111-122

MINNESOTA TIMBERWOLVES (14-21) @ CLEVELAND CAVALIERS (10-26) 118-103

MEMPHIS GRIZZLIES (15-22) @ PHOENIX SUNS (14-22) 121-114

DETROIT PISTONS (13-24) @ LOS ANGELES LAKERS (29-7) 99-106

*Tra parentesi, i record delle varie squadre.

