NBA 2019/20, Risultati 12 Febbraio: i Lakers vincono il big match contro i Nuggets, mentre si fermano Raptors e Bucks

Serata ricca di partite ed emozioni per gli appassionati di NBA: Magic e Lakers vincono dopo un overtime. Cadono Raptors e Bucks, successo invece per Wizards e Cavaliers. Prove di forza per Mavericks e Jazz, infine bene Grizzlies, Hornets e Suns.

Cominciamo dal successo arrivato dopo un supplementare da parte dei Magic contro i Pistons 116-112. Una rimonta che non è andata a buon fine per Detroit, che non ha avuto la forza di continuare nel supplementare. Bene Aaron Gordon con 25 punti, a cui ha risposto dall’altro lato Christian Wood con 26. Successo tranquillo invece per i Cavaliers che si sono imposti nettamente sugli Hawks 127-105. Migliore in campo per i Cavs è stato senza dubbio Thristan Thompson che, entrato dalla panchina, ha messo a referto 27 punti e 11 rimbalzi in 26′ di gioco. Per quanto riguarda Atlanta, solita grande provs di Trae Young, che colpisce anche quando i suoi non giocano benissimo. 27 punti e 12 assist forniti ai compagni.

Seppur a distanza, vanno a braccetto Bucks e Raptors entrambe sconfitte questa notte dalle rispettive avversarie. Toronto si è arresa ai Nets 101-91, grazie soprattutto ad un ispirato LeVert che ha chiuso con 20 punti. Niente da fare dunque per i campioni in carica nonostante i 28 di Ibaka e la tripla doppia di Kyle Lowry da 12 punti, 12 assist e 11 rimbalzi. Ad avere la meglio sui Bucks invece, sono stati i Pacers 118-111. Ad imprimere con forza il proprio nome sulla partita, è stato T.J. Warren con 35 punti messi a segno. Bucks ancora sottotono, con l’assenza di Antetokounmpo che si sta facendo sentire abbastanza. Nessuno è arrivato a quota 20 tra i cervi; il migliore è Di Vincenzo con 19 punti.

Successo esterno per i Wizards contro i Knicks 96-114. La doppia doppia di Randle (21 punti, 13 rimbalzi), non è bastata a tenere in vita NY che si è arresa sotto i colpi di un ottimo, come sempre, Bradley Beal. Per la guardia tiratrice di Washington, altra partita da 30 punti.

Bene i Grizzlies che hanno battuto tra le mura amiche i Blazers 111-104. Ottima partita per Brandon Clarke, autore di 27 punti in 23′ di gioco. Dall’altro lato, solita prestazione da sottolineare per Lillard con 20 punti e 10 assist, ma il miglior realizzatore è stato McCollum con 23. Successo esterno per gli Hornets che tornano vincitori dalla casa dei Timberwolves 108-115. Ai padroni di casa non sono bastati i 28 di Beasley e i 26 + 11 assist di Russell, a cui hanno risposto colpo su colpo i 28 di Graham e i 25 di Monk.

I Mavericks tornano al successo battendo i Kings 130-111 con il duo Doncic-Porzingis. Entrambi finiscono la partita in doppia doppia con 33 punti e 12 rimbalzi per Luka, 27 punti e 13 rimbalzi per Kristaps. Tra i Kings a salire sul piedistallo è Buddy Hield con 22 punti.Successo tra le mura di casa anche per i Suns che battono Golden State 112-106. Gara nel segno di Devin Booker, migliore in campo e miglior realizzatore con 27 punti a referto. A pari merito con lui, dall’altro lato del campo, c’è Andrew Wiggins che chiude a 27, proprio come l’avversario.

Sconfitta degli Heat per mano dei Jazz 116-101. Ottima partita per Mitchell con 26 punti realizzarti, ma da segnalare anche la grande doppia doppia di Gobert con 12 punti e 20 rimbalzi. Per gli Heat, il migliore è Butler con 25 punti. Infine, chiudiamo con il big match tra Nuggets e Lakers terminato con il successo di LA 116-120. Una sfida entusiasmante condita dalla tripla doppia di un ispiratissimo LeBron James con 32 punti, 14 assist e 12 rimbalzi. Grandissima partita anche per il compagno Anthony Davis che ha chiuso con 33 punti e 10 rimbalzi. La risposta dei Nuggets è arrivata con Murray (32 punti 10 assist) e Jokic (22 punti e 11 rimbalzi), ma non è stata sufficiente.

Di seguito i risultati della notte:

ORLANDO MAGIC (24-31) @ DETROIT PISTONS (19-38) 116-112

CLEVELAND CAVALIERS (14-40) @ ATLANTA HAWKS (15-41) 127-105

BROOKLYN NETS (25-28) @ TORONTO RAPTORS (40-15) 101-91

NEW YORK KNiCKS (17-38) @ WASHINGTON WIZARDS (20-33) 96-114

INDIANA PACERS (32-23) @ MILWAUKEE BUCKS (46-8) 118-111

MEMPHIS GRIZZLIES (28-26) @ PORTLAND TRAIL BLAZERS (25-31) 111-104

MINNESOTA TIMBERWOLVES (16-37) @ CHARLOTTE HORNETS (18-36) 108-115

DALLAS MAVERICKS (33-22) @ SACRAMENTO KINGS (21-33) 130-111

PHOENIX SUNS (22-33) @ GOLDEN STATE WARRIORS (12-43) 112-106

UTAH JAZZ (36-18) @ MIAMI HEAT (35-19) 116-101

DENVER NUGGETS (38-17) @ LOS ANGELES LAKERS (41-12) 116-120

