Nations League 2024-2025: Italia nel Gruppo A2 con Francia, Belgio e Israele

Nations League 2024-2025: i sorteggi di Parigi riguardo la nuova edizione 2024/2025 inseriscono l’Italia nel girone di ferro con Francia, Belgio e Israele.

Nations League 2024-2025 i sorteggi

Nella giornata di ieri sera sono andati in scena a Parigi i sorteggi della nuova edizione della Nations League, i quali hanno dato vita alla creazione delle 4 leghe A,B,C,D con la conseguente formazione dei 14 gironi. Ad essere stata molto sfortunata nell’estrazione è stata proprio l’Italia di Luciano Saplletti, alla quale è toccata la collocazione nel Gruppo A2 della Lega A, dove gli azzurri incontreranno sul proprio cammino le due corazzate di Francia e Belgio e solo una squadra cuscinetto come Israele.

L’obiettivo degli azzurri e del loro nuovo mister sarà quello di migliorare i due terzi dei posti rimediati nelle scorse due edizioni. La nuova competizione partirà agli inizi del prossimo giugno e le prime due classificate accederanno direttamente ai quarti di finale, mentre le Final Four si terranno sempre a giugno ma del 2025.

Due sono le novità introdotte nel nuovo format della Nations League 2024/2025, la prima riguarda come già accennato l’introduzione dei quarti di finale ai quali accederanno le prime due classificate di ogni Gruppo. Dopodiché le vincenti dei quarti stapperanno il pass per le Final Four che si terranno nel 2025 in casa di una delle 4 finaliste. Solo la quarta classificata del girone retrocederà direttamente nella Lega B, la terza giocherà invece uno spareggio salvezza con una delle seconde della Lega B.

La seconda novità, invece, riguarda l’incisività che il nuovo format potrebbe avere sulle qualificazioni al prossimo Mondiali. Le quattro finaliste, infatti, verranno inserite in un girone di qualificazione con una squadra in meno e in caso di mancata qualificazione diretta avranno accesso alla fase degli spareggi.

IL SORTEGGIO COMPLETO

Lega A

Gruppo 1: Croazia, Portogallo, Polonia, Scozia

Gruppo 2: Italia, Belgio, Francia, Israele

Gruppo 3: Olanda, Ungheria, Germania, Bosnia

Gruppo 4: Spagna, Danimarca, Svizzera, Serbia

Lega B

Gruppo 1: Repubblica Ceca, Ucraina, Albania, Georgia

Gruppo 2: Inghilterra, Finlandia, Irlanda, Grecia

Gruppo 3: Austria, Norvegia, Slovenia, Kazakistan

Gruppo 4: Galles, Islanda, Montenegro, Turchia

Lega C

Gruppo 1: Svezia, Azerbaigian, Slovacchia, Estonia

Gruppo 2: Romania, Kosovo, Cipro, Lituania/Gibilterra*

Gruppo 3: Lussemburgo, Bulgaria, Irlanda del Nord, Bielorussia

Gruppo 4: Armenia, Isole Faroe, Macedonia del Nord, Lettonia

Lega D

Gruppo 1: Lituania/Gibilterra*, San Marino, Liechtenstein

Gruppo 2: Moldavia, Malta, Andorra

*La lega di appartenenza di Lituania e Gibilterra sarà definita dai playout a marzo 2024