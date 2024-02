Nasce il Cartellino Blu: cos’è e come funziona

Rivoluzione nel mondo del calcio arriva il cartellino blu che porterà alla sospensione momentanea di un calciatore dal rettangolo di gioco.

Nasce il Cartellino Blu

Scossa improvvisa nel mondo del calcio dopo che l’IFAB, ovvero l’ente incaricato di compiti in merito alla regolamentazione nel medesimo sport, ha dato il via libera all’introduzione del Cartellino Blu. D’ora in avanti il cartellino blu dovrebbe di conseguenza andare ad accostare quelli tradizionali di giallo e rosso, esso caratterizzerà dunque un’espulsione a tempo di un calciatore, costringendola a star fuori dal rettangolo di gioco per una durata minima di 10 minuti.

Il suo manifestarsi accadrà soprattutto quando si andrà incontro ad un’eccessiva protesta da parte di un giocatore contro il direttore di gara oppure nell’eventualità dovesse presentarsi un evidente fallo tattico come la classica trattenuta di maglia, considerata un atto antisportivo e cinico. Inoltre, la combinazione tra due cartellini blu assegnati nella stessa gara ad un giocatore, oppure un’ulteriore combinazione di un blu e un giallo porteranno immediatamente all’espulsione del diretto interessato.

A render nota la nuova pratica rivoluzionaria è stato il quotidiano Telegraph, secondo cui tale novità introdurrà finalmente nel contesto calcistico la tanto attesa espulsione a tempo, un tema che si era posizionato al centro del dibattito nell’ultimo periodo.

Quando avverrà l’approvazione?

La decisione finale da parte dell’IFAB è attesa il prossimo 2 marzo, dove l’ente predisposto per la salvaguardia della regolamentazione calcistica discuterà a Glasgow nel congresso generale annuale se implementare effettivamente la nuova pratica.

Se tale decisione dovesse essere realmente confermata dall’organo predisposto, la prima apparizione del cartellino blu potrebbe verificarsi già nel corso della prossima stagione durante l’FA Cup inglese.